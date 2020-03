Stampaprint: piccolo esempio di un servizio che punta al futuro

L’andamento tecnologico odierno apre le porte a nuove possibilità lavorative.

Ciò che un tempo seguiva un rigido pragmatismo viene oggi convertito in qualcosa di più semplice, immediato nel suo sviluppo; le piccole manifatture ampliano i propri canali divulgativi e permettono una rapida circolazione del prodotto. Il web, d’altronde, è questo.

Tra le piattaforme più progressiste, spiccano coloro che offrono un servizio di stampa, in particolare ciò che concerne il fatidico Web to Print (Web2Print); di cosa stiamo parlando? Per avvicinarci al concetto, nonché alle numerose possibilità del servizio, vale la pena introdurre la stampa online di Stampaprint.

Stampaprint è un’azienda nata qualche anno fa, reduce da un mercato attivo dalla fine degli anni ’90; un mercato oggi in continua crescita, il cui e-commerce offre un servizio celere e affidabile. L’azienda, benché sia cresciuta esclusivamente in Italia, non ha faticato ad ampliare e migliorare la sue prestazioni – tanto da garantire un servizio in lingua francese, spagnola e tedesca.

Il quantitativo di ordini attualmente gestito abbatte letteralmente i costi più elevati, le spese più che note e relative ad attività di tal settore.

Il cliente, senza indugio, può contare su un buon risparmio – non solo di tempo – e su un’esperienza d’acquisto accessibile: banalmente, è necessario scegliere il prodotto desiderato, secondo le proprie esigenze e usufruendo delle configurazioni offerte dal sito. In secondo luogo, l’utente dovrà solo importare i propri file nell’area personale e precisare l’indirizzo di consegna.

Stampaprint è inoltre riconosciuta per la propria affidabilità nel trasporto della merce, nonché la puntualità che ne consegue.

Il catalogo è ampio, dai classici adesivi e volantini ai manifesti, pannelli pubblicitari, allestimenti di vario genere e abbigliamento.

Il rigore del servizio è dimostrato anche dal controllo tecnico: lo staff garantisce un check-up grafico professionale al solo costo di 10 € + Iva. Lo zelo di Stampaprint è confermato dalla stessa clientela, considerate le collaborazioni passate con studi grafici e designer privati. Da questo punto di vista, la suddetta attività non sdegna una buona dose di scrupolo e passione.

Resta fondamentale sottolineare, anche se banale, la disponibilità di Stampaprint su ogni genere di richiesta, anche la più semplice.

In soldoni, la piattaforma offre un servizio accessibile ed efficace, volto a facilitare la vita di piccole e grandi imprese, privati e utenti singoli; una moltitudine di prodotti utili a prezzi disarmanti, qualità estetica e tempistiche lodevoli. Terrei inoltre a sottolineare l’opportunità di utilizzo del tool interno alla piattaforma: chiunque potrà creare il proprio articolo, come ad esempio un biglietto da visita, esercitando il proprio estro artistico attraverso i template preimpostati; un importante stimolo in un mondo ormai dichiaratamente indirizzato all’educazione tecnologica.

Da questo punto di vista, Stampaprint resta al passo con i tempi: con il mondo del Web to Print, ma anche con il concetto di futuro; poter contare sull’affidabilità dei servizi più semplici rispecchia una garanzia di benessere, un monito verso una quotidianità profonda e dinamica. È gratificante, inoltre, che una simile opportunità aziendale sia nata in Italia, un Paese che, spesso, non si è contraddistinta per il proprio spirito innovatore.

Eugenio Bianco