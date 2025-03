Nasce a Roma la Stand up poetry, il nuovo genere ibrido che unisce l’umorismo comico alla profondità dei versi poetici portati sul palco dagli artisti.

Stand up Poetry: una coesione di umorismo e poesia

Parole, espressioni, versi, gesti, frasi, sorrisi, gemiti e risate che si aggrovigliano tra loro. Nasce a Roma la Stand up poetry, la coesione ideale delle arti di Stand up comedy e Poetry slam.

Stand up Comedy, l’improvvisazione dell’umorismo di fronte a un palco improvvisato, con persone sconosciute che ti osservano, ti ascoltano e ridono a tue parole inventate sul momento.

Poetry Slam, l’arte pura di rivelarti agli altri recitando i tuoi versi, personificando quelle espressioni da te stesso scritte e riversate su individui ignoti, che sentono in silenzio parti della tua vita di fronte a un calice di vino.

La coesione del romantico e del verso con l’arte di trasmettere agli altri un sorriso improvvisato. Questa è la Stand up poetry, nata a Roma dalle parole di Lorenzo Maragoni, campione mondiale di Poetry Slam nel 2022, attore, regista, autore teatrale, poeta e soprattutto improvvisatore di vita su un palco, con un bicchiere di birra in mano e un microfono nell’altra.

Parole che danno importanza all’immagine del nulla

Una coesione di sentimenti che nasce dalla narrazione comica di fatti quotidiani raccontati per far ridere il pubblico: l’attesa in farmacia si trasforma in risata, la ricetta del medico incomprensibile ed esagerata, il nervosismo percepito nella realtà qui diventa allegria.

Gonfia fino all’assurdo tutto quello che è più vero, ma che alla fine si trasforma nel nulla:

l’umorismo che si confonde con la poesia, la poesia del nulla, come alla fine si rivela.

“Fai poesia? Mi dispiace” dice Lorenzo nei suoi spettacoli. Perché lui ama infinitamente le parole e la loro espressione, ma la poesia è la rivelazione più pura di noi stessi, agli occhi degli altri: nullità generiche che compongono il mondo. Fare poesia significa esprimersi e rivelarsi a sconosciuti, ma considerati sempre e solo il nulla che forma il normale, la parte più pura del nulla rimane il niente.

“La poesia è come una notte stellata di sesso sfrenato, ma senza un orgasmo. È una foto sfocata che guardi sempre. È una cosa che sembra vuol dire una montagna di cose, e poi la leggi, e non vuol dire niente. E poi la incontri per caso di nuovo, una sera, al momento giusto, e l’ascolti improvvisamente senza preavviso, vuol dire tutto”

Nei suoi spettacoli, Lorenzo esprime questo e molto altro. L’arte di essere un tutto, di essere degni, di essere noi, nel nulla della considerazione.







Un’arte che svela l’ibrido

Lacrime che scendono e annacquano il bicchiere, mentre le labbra sorridono per l’umorismo sentito poco tempo prima. Non è un’alternanza di profondità poetica e risate di cuore, ma la perfetta coesione di entrambe le cose sullo stesso viso. Un genere ibrido, che si è rivelato unico. La Stand up poetry ti entra dentro, come le parole di una poesia che parla di te. Perché parla proprio di te, di noi tutti che in fondo siamo tutti diversi e tutti simili.

Siamo noi, tristi, felici, arrabbiati e con voglia di sentire i sentimenti degli altri, anche se spesso ce ne dimentichiamo. Perché ci hanno insegnato a considerare gli altri nulla e noi stessi il niente. Invece Lorenzo Maragoni riporta in vita i colori che ci portiamo dentro. Non siamo tutti grigi, siamo azzurri, turchesi, blu oltremare, arancioni, ocra, rosso vino. Siamo tutto questo. L’unico errore è vedere solo l’insieme: quelle parti sono separate, dobbiamo solo ricordarci di averle.

Lui ha capito come farle vedere e rivelare, mascherando una magia sotto forma di parole.

È riuscito a scoprire il dipinto che porta dentro di sé, togliendo il velo bianco che protegge l’opera. E con le sue parole svela i quadri delle persone che lo ascoltano. Denuda dipinti dimenticati e bellissimi, perché unici ma tutti creati con gli stessi colori.

La Stand up poetry rivela il dipinto che sei, ma che hai paura di mostrare anche a te stesso.

Le parole feriscono, amano, eccitano, illudono, giocano, svaniscono. Vivono e ci fanno andare avanti. Perché noi viviamo con loro fino alla fine.

Ginevra Montenovo