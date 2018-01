Standing ovation per la danza di Roberto Bolle

Rai Uno decide di iniziare l’anno sotto l’insegna della qualità grazie allo spettacolo di danza di Roberto Bolle. Il servizio pubblico non sbaglia perché sono stati quasi cinque milioni gli spettatori sintonizzati sul canale, che ha registrato il 22% di share e scatenato l’entusiasmo dei social.

Mario Orfeo, direttore generale della Rai, si dichiara completamente soddisfatto dagli ascolti, dichiarando:

Lo spettacolo di Roberto Bolle è uno straordinario esempio di tv di qualità da parte del servizio pubblico. Uno splendido prodotto televisivo, ma anche e soprattutto un racconto artistico di grande livello. ll risultato degli ascolti lo ha premiato in tutto e per tutto.

Lo spettacolo di danza, condotto da Roberto Bolle con Marco D’Amore, ottiene recensioni positive quasi all’unanimità replicando e migliorando il successo ottenuto lo scorso anno con lo show “Roberto Bolle – la mia danza libera”.

L’Étoile, definito “dei due mondi” per essere primo ballerino alla Scala di Milano e“principal dancer” dell’“American Ballet Theatre di New York” è riuscito a portare in tv non solo la danza ma molti ospiti che hanno dato allo show tante emozioni toccanti e divertenti.

Il dramma dei profughi

Uno dei momenti più rappresentativi ha visto come protagonista il giovane ballerino siriano, perseguitato dall’Isis, Ahmad Joudah, che ha eseguito, con Roberto Bolle, una danza toccante sulle note di una canzone di Sting cantata live in studio: “Inshallah”, scritta dal musicista inglese nel 2016 per rappresentare il dramma dei profughi.

In uno spettacolo di danza non potevano certo mancare ballerini di fama mondiale (e stelle nascenti), che hanno accompagnato Roberto Bolle in un repertorio classico, neoclassico e internazionale.

Non sono mancati i momenti esilaranti con personaggi dello spettacolo. Pif si è cimentato in un balletto, Geppi Cucciari ha indagato sui lati più nascosti della star della danza, Virginia Raffaele, con la quale Roberto Bolle si è “lanciato” in una parodia dello spot pubblicitario di un profumo.

Per far riposare l’Étoile ci sono stati anche momenti musicali. Grazie all’intervento di Tiziano Ferro e Fabri Fibra il ballerino si lascia andare ai ricordi. Questo grazie a delle fotografie che lo raffiguravano a 7 anni danzare sul palcoscenico, quando il successo era solo un sogno.

Roberto Bolle si dichiara felice e sui social scrive: “Grazie a tutti coloro che hanno creduto in questo spettacolo televisivo, e hanno contribuito a realizzare un prodotto di altissima qualità, bellezza ed eleganza”.

Elena Carletti