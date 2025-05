Nel panorama immobiliare delle principali città italiane, il segmento degli affitti di stanze si sta trasformando in un vero e proprio campo minato, dove la domanda supera di gran lunga l’offerta e le condizioni contrattuali sembrano penalizzare proprio chi dovrebbe essere sostenuto: i giovani. La ricerca di una stanza in affitto nelle città italiane non è più una semplice tappa della vita universitaria o dei primi anni di carriera lavorativa, ma sta diventando un problema strutturale che riflette diseguaglianze sociali sempre più marcate.

Contratti più brevi e instabilità crescente

Uno degli aspetti più critici è la tendenza verso contratti sempre più brevi e precari. Se in passato le locazioni duravano in media da uno a tre anni, oggi si moltiplicano le offerte a sei mesi o addirittura a tre. Questo scenario genera una precarietà abitativa che si somma all’incertezza lavorativa, con effetti negativi sulla qualità della vita di migliaia di persone. Studenti fuori sede e giovani lavoratori, già alle prese con un mercato del lavoro volatile e retribuzioni basse, si trovano costretti a cambiare casa frequentemente, spesso senza preavviso sufficiente e con costi di trasloco e agenzia che si accumulano nel tempo.

L’effetto Milano: un laboratorio del caro-affitti

Milano si conferma come osservatorio privilegiato per comprendere l’evoluzione del mercato. Secondo quanto riportato nel report Idealista relativo al primo trimestre del 2025, la città meneghina mostra un costo medio di 700 euro mensili per una stanza singola. Sebbene questo rappresenti una lieve flessione del 4,1% rispetto all’anno precedente, il valore resta comunque ben al di sopra della media nazionale. Tale calo, spiegano gli analisti, non è necessariamente sintomo di una riduzione della domanda, bensì di una riorganizzazione dell’offerta da parte dei proprietari, che talvolta scelgono di abbassare i prezzi per compensare la crescente difficoltà nel trovare inquilini disposti a sottostare a contratti rigidi o a standard abitativi non sempre all’altezza del prezzo richiesto.

Il peso della domanda giovanile

Dietro all’impennata dei costi c’è una pressione demografica precisa: quella esercitata da migliaia di giovani che convergono annualmente nelle grandi città per motivi di studio o lavoro. I poli universitari attraggono studenti da tutto il Paese e dall’estero, mentre i grandi centri economici catalizzano la mobilità di neolaureati e professionisti. Questa doppia domanda – accademica e lavorativa – spinge in alto i canoni, soprattutto in zone strategiche ben collegate ai mezzi pubblici o vicine ai luoghi di lavoro. La situazione è ulteriormente aggravata dalla scarsità di nuove costruzioni dedicate alla residenzialità accessibile o allo student housing, ancora troppo poco sviluppato in Italia rispetto ad altri Paesi europei.

Il nodo delle politiche pubbliche assenti

A fronte di questa crescente difficoltà, le risposte delle istituzioni restano deboli e frammentate. Manca una politica abitativa strutturata che riesca a bilanciare gli interessi dei proprietari con quelli degli affittuari, in particolare dei più vulnerabili. Le agevolazioni fiscali previste per gli affitti a canone concordato non sono sufficienti per arginare una crisi che richiederebbe misure più coraggiose, come incentivi per la ristrutturazione e messa a norma degli immobili sfitti, o la creazione di un fondo nazionale per l’emergenza abitativa giovanile. In molte città, i bandi pubblici per alloggi a prezzi calmierati sono pochi, poco pubblicizzati e sovraffollati di richieste.

Roma, Bologna e Torino: città sotto pressione

Anche altre grandi città stanno sperimentando aumenti significativi nei costi delle stanze. A Roma, secondo alcune rilevazioni, non è raro che una singola superi i 600 euro mensili, soprattutto nei quartieri centrali e semicentrali. A Bologna, dove la popolazione studentesca rappresenta una fetta considerevole degli abitanti, la competizione è feroce già dai mesi estivi, con molte famiglie che cominciano a cercare sistemazione per i figli con largo anticipo, spesso affidandosi a piattaforme online che però non sempre offrono garanzie di trasparenza.

Torino, città universitaria per eccellenza, sta vedendo un incremento costante delle richieste, senza però un’adeguata risposta in termini di ampliamento del parco immobiliare destinato all’affitto. In tutte queste realtà, il risultato è una rincorsa all’ultima stanza disponibile, dove chi non ha reti familiari o economiche solide finisce per essere escluso o dover accettare soluzioni al limite della dignità abitativa.







Un mercato parallelo poco regolato

Un altro fenomeno in crescita è quello del subaffitto e degli affitti non registrati. Molti studenti, per rientrare nei limiti di budget, accettano di prendere in affitto una porzione di stanza o addirittura di letto, in situazioni abitative promiscue. Le camere doppie o triple, spesso proposte senza alcun contratto scritto, sfuggono a ogni forma di tutela legale, rendendo gli inquilini estremamente vulnerabili. Questo mercato parallelo, alimentato anche da piattaforme di annunci poco controllate, è una delle cause più insidiose della precarietà abitativa, e rende complesso persino quantificare il numero reale di giovani senza un alloggio adeguato.

Le piattaforme online tra opportunità e rischi

Nonostante queste criticità, le piattaforme digitali di affitto restano il principale canale di accesso al mercato per la maggior parte dei giovani. Siti come Idealista, Immobiliare.it o RoomGo offrono migliaia di annunci aggiornati, ma non sono esenti da problemi. La mancanza di una verifica sistematica degli inserzionisti può esporre gli utenti a truffe o situazioni poco chiare, mentre l’assenza di criteri uniformi di valutazione rende difficile comparare le offerte. Alcune startup hanno tentato di proporre soluzioni alternative, come contratti smart o pagamenti garantiti da intermediari, ma queste innovazioni restano ancora di nicchia.

Modelli europei a confronto

Guardando all’estero, alcuni modelli potrebbero offrire spunti interessanti per l’Italia. In Germania, ad esempio, esistono forme di co-housing sostenuto da fondi pubblici, mentre nei Paesi Bassi numerosi comuni partecipano direttamente alla costruzione e gestione di residenze studentesche. Anche in Francia, il Crous – ente pubblico per il supporto agli studenti – gestisce migliaia di alloggi a canone calmierato, riducendo la dipendenza dal mercato privato. L’adozione di simili strategie in Italia potrebbe contribuire a rendere il mercato più equo e accessibile, pur nel rispetto delle dinamiche economiche locali.

La casa come diritto, non come privilegio

Il tema dell’abitare, soprattutto per le nuove generazioni, dovrebbe tornare al centro del dibattito pubblico. Troppo spesso relegato a problema individuale, l’accesso a una stanza dignitosa e stabile è in realtà una questione collettiva che riguarda la sostenibilità sociale, economica e persino ambientale delle nostre città.

Patricia Iori