Star Trek: ripartono le avventure della USS Discovery

Star Trek: Discovery riparte dopo quasi due mesi di stop. Finalmente i fan potranno continuare a godersi il viaggio insieme alla nuova nave esploratrice e al nuovo equipaggio dell’universo interstellare della saga. Ancora una volta, come nella messa in onda della prima serie, ci sarà un solo giorno di differita con gli States.









Ci eravamo fermati il 13 novembre 2017 con il mid-season finale Nella foresta mi addentro. Ora finalmente potremo sapere quale futuro c’è in serbo per il capitano Gabriel Lorca e per il suo equipaggio.

Per chi non avesse cominciato la visione del nuovo format a settembre, con l’uscita quasi contemporanea agli USA, invece, è bene ricordare alcune cose.

Innanzitutto questa nuova saga vede per protagonisti sia una nave stellare, sia un equipaggio diversi da quelli visti finora. Discovery infatti si posizione cronologicamente prima della serie classica di Star Trek. Circa 10 anni prima più o meno. Di conseguenza forse sarebbe meglio definirla la vecchia nave, essendo la USS Discovery, antecedente alla più celebre Enterprise.

Star Trek Discovery: da dove riparte e dove è diretta (allerta spoiler)

Come già accennato sopra, due mesi fa, nel nono episodio di questa prima stagione avevamo lasciato tutti i vari protagonisti smarriti in uno scenario estremamente incerto a causa di danni al motore della nave. Come se non bastasse a questo si aggiunge anche un malfunzionamento dei vari sistemi di localizzazione. Il che rende molto ardua la ricerca della via di casa.

Il primo episodio della seconda parte di stagione è andato in onda ieri sera su Netflix. Il titolo di questa decima puntata è Vostro malgrado, che non è esattamente incoraggiante. Tuttavia, a detta dei due autori della serie, con i nuovi sviluppi narrativi di questa seconda metà di stagione assisteremo a un netto cambio di marcia per quanto riguarda trama. Il loro cosiglio è, quindi, quello di allacciare bene le cinture per quello che annunciano essere un gran finale di stagione.

