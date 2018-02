Star Wars: la prossima trilogia sarà scritta dagli autori di Game of Thrones

Star Wars continuerà anche dopo l’Episodio IX previsto per 2019 e il cui titolo provvisorio sembra essere Black Diamond. A renderlo ufficiale è stata la Stessa Lucasfilm annunciando, in contemporanea, che a scrivere la nuova trilogia saranno David Benioff e D.B. Weiss. Questi, altri non sono che i due responsabili e creatori dell’adattamento televisivo della celebre saga scritta da J. R. R. Martin. Ovviamente stiamo parlando delle Cronache del ghiaccio e del fuoco che nella trasposizione televisiva è diventata Il trono di spade. Proprio nel 2019 infatti la serie prodotta da HBO si concluderà con l’ottava stagione. Questo farà sì che i due sceneggiatori siano completamente liberi da altri impegni o pressioni. Proprio per questo motivo anche sulla pagina Twitter ufficiale di Star Wars è stato messo questo messaggio:

Send a raven. David Benioff and D.B. Weiss are going from Westeros to a galaxy far, far away…. https://t.co/Iys1SJnhNI pic.twitter.com/UPNFBlX2cU — Star Wars (@starwars) February 6, 2018









Il futuro di Star Wars dopo l’ultima trilogia



Di questo progetto si sa ancora pochissimo, anzi quasi niente. Tuttavia Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm dopo l’acquisizione da parte dell’impero Disney, qualcosa l’ha rivelata. Innanzitutto questo film arriverà non solo dopo episodio IX, ma anche dopo l’uscita del terzo spin-off legato alla serie. Se teniamo presente che il secondo spin-off dedicato a Han Solo ancora non è uscito, sebbene sia prossimo, ci vorrà ancora del tempo prima che questo progetto si concretizzi. Inoltre secondo quanto dichiarato dalla Kennedy la nuova serie verterà su personaggi completamente indipendenti da quelli visti finora. Un po’ com’era già accaduto con Rogue One.



Eppure questa notizia sta già dividendo molto i fan. Da un lato coloro che sono da anni fan di entrambi i franchise ne sono più che entusiasti. Dall’altro coloro che amano Guerre Stellari ma che non sono affatto soddisfatti della trasposizione sul piccolo schermo di Game of Thrones. Proprio questi ultimi si stanno disperando alla notizia altri invece si stanno semplicemente scatenando con meme e battute sul web.

Ovviamente ancora è troppo presto per sapere come si evolverà la vicenda, certo però aspettiamo con ansia altre notizie.

Emanuele Algieri