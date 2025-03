Il colosso globale del caffè Starbucks ha generato nuove polemiche dopo la pubblicazione di un rapporto che mostra come la multinazionale abbia trasferito profitti per un ammontare di 1,3 miliardi di dollari in Svizzera nell’ultimo decennio, utilizzando tale strategia per ridurre il proprio carico fiscale. Questa scoperta, emersa da una lunga analisi dei bilanci finanziari della compagnia, è stata condotta dal Centre for International Corporate Tax Accountability and Research (Cictar), un’organizzazione impegnata a monitorare le pratiche fiscali delle multinazionali.

Secondo il Cictar, la multinazionale statunitense non sta pagando la sua “giusta quota” di imposte nei Paesi in cui opera, approfittando di meccanismi fiscali che le permettono di minimizzare la tassazione attraverso pratiche di trasferimento degli utili. La strategia sarebbe stata messa in atto tramite il trasferimento di profitti dalla sua attività principale verso la filiale svizzera Starbucks Coffee Trading Company Sarl (SCTC). Quest’ultima, secondo quanto emerso, svolgerebbe un ruolo cruciale nella gestione dell’approvvigionamento etico del caffè nei Paesi produttori, fungendo da intermediario nel flusso di denaro tra i vari mercati globali e permettendo a Starbucks di sfruttare la bassa tassazione svizzera.

La vicenda suscita interrogativi sulla responsabilità fiscale delle grandi multinazionali e sulla trasparenza dei loro bilanci, in particolare in relazione alla giusta distribuzione delle tasse tra i vari Paesi in cui le società operano. Sebbene l’evasione fiscale su larga scala sia un fenomeno noto, il caso di Starbucks assume particolare rilevanza in quanto si inserisce in un contesto dove il gruppo americano è uno degli attori più visibili nell’economia globale.

La strategia fiscale di Starbucks e il ruolo della Svizzera

Il cuore della questione risiede nell’utilizzo di strategie fiscali sofisticate per spostare gli utili generati nei vari Paesi verso giurisdizioni a bassa tassazione, come la Svizzera, dove il gruppo può godere di una pressione fiscale significativamente più bassa rispetto a quella applicata nei mercati in cui i suoi prodotti sono consumati. Starbucks, come molte altre multinazionali, ha sfruttato la Svizzera non solo per la sua favorevole politica fiscale, ma anche per la sua reputazione come centro di stabilità economica e legale. La filiale elvetica, infatti, è stata utilizzata per contabilizzare una parte rilevante dei guadagni derivanti dalle vendite globali, riducendo di fatto gli oneri fiscali dovuti in altre giurisdizioni.

Questa manovra viene effettuata tramite un sistema di royalties e licenze, un espediente che consente a Starbucks di trasferire una porzione significativa delle sue entrate alla filiale svizzera, dove le imposte sulle società sono inferiori. In pratica, Starbucks carica su questa filiale una parte dei costi e dei ricavi generati dalle sue attività di vendita nei mercati ad alta tassazione, in modo da ridurre la base imponibile in questi Paesi e quindi abbattere l’importo delle tasse da pagare. Una tecnica che ha permesso alla multinazionale di ridurre significativamente il suo carico fiscale, a discapito degli Stati in cui i consumatori acquistano le sue bevande.

Questa modalità di trasferimento degli utili non è nuova: numerose aziende tecnologiche e altre multinazionali operano con metodi simili, utilizzando la Svizzera come un hub per i loro guadagni globali. L’adozione di questo tipo di pratiche è stata al centro di numerose indagini e discussioni tra le autorità fiscali di diversi Paesi, che hanno più volte sollevato preoccupazioni riguardo alla corretta distribuzione delle imposte e alla concorrenza leale tra le imprese.







Le implicazioni etiche dell’approvvigionamento del caffè

Un altro aspetto interessante del caso Starbucks riguarda il ruolo della filiale svizzera Starbucks Coffee Trading Company Sarl (SCTC), che è anche responsabile del controllo dell’“approvvigionamento etico” del caffè proveniente dai Paesi produttori. La multinazionale ha fatto della sostenibilità e dell’approvvigionamento responsabile uno dei suoi punti di forza comunicativi.

Tuttavia, le rivelazioni sul trasferimento degli utili in Svizzera mostrano dubbi sul reale impatto che le politiche fiscali di Starbucks hanno nei Paesi produttori di caffè, dove la compagnia si è impegnata a operare secondo principi etici. Infatti, se Starbucks riduce la sua base imponibile spostando i profitti in una giurisdizione con un regime fiscale favorevole, potrebbe minare gli sforzi delle autorità fiscali locali di quei Paesi nel garantire che una parte adeguata delle entrate generata dalla vendita di caffè venga effettivamente reinvestita nell’economia locale.

Le multinazionali, nel caso di Starbucks, non solo influenzano i mercati globali con la loro enorme capacità economica, ma anche le dinamiche fiscali internazionali, in un contesto che vede sempre più Stati tentare di limitare il fenomeno dell’evasione fiscale. Se da un lato Starbucks ha enfatizzato il suo impegno verso un approvvigionamento etico e sostenibile, dall’altro il suo comportamento fiscale potrebbe mettere in discussione la veridicità di tali impegni, poiché l’evasione fiscale riduce la capacità dei Paesi di investire nel miglioramento delle condizioni di vita dei coltivatori e delle comunità locali.

Le risposte delle istituzioni internazionali e delle autorità fiscali

Le rivelazioni del Cictar non sono passate inosservate. Autorità fiscali di vari Paesi, tra cui gli Stati Uniti e diverse nazioni europee, hanno suscitato preoccupazioni circa la legittimità di queste pratiche e l’impatto che hanno sulle finanze pubbliche. L’uso di paesi a bassa tassazione per minimizzare l’onere fiscale è un tema sempre più discusso a livello globale, tanto che alcuni Paesi hanno iniziato a introdurre normative più stringenti per combattere l’evasione fiscale internazionale, come nel caso delle iniziative relative all’iniziativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) lanciata dall’OCSE.

Nonostante le critiche, Starbucks ha difeso la propria condotta, affermando che tutte le sue operazioni sono conformi alle normative fiscali internazionali e che l’azienda non sta violando alcuna legge. Il gruppo ha inoltre ricordato che l’approvvigionamento etico del caffè rimane uno dei suoi principali obiettivi e che le pratiche fiscali adottate sono legali e trasparenti.

La questione fiscale e l’immagine pubblica

Il caso Starbucks mostra un paradosso che accomuna molte grandi multinazionali: da un lato, queste aziende si presentano come leader nel promuovere politiche etiche e sostenibili, ma dall’altro lato, la loro gestione fiscale mette in discussione la giustizia sociale ed economica. La riduzione del carico fiscale attraverso l’uso di filiali in Paesi con regimi fiscali favorevoli consente alle aziende di risparmiare ingenti somme di denaro, ma rischia di minare la fiducia dei consumatori e delle autorità fiscali locali.