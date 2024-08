Lo sviluppo tecnologico dell’Africa sta rapidamente trasformando il continente in un centro di innovazione e imprenditorialità, sfidando le narrazioni tradizionali che lo descrivono come un luogo di arretratezza e difficoltà. Mentre molte regioni del mondo guardano ancora all’Africa attraverso una lente distorta, mettendo in risalto solo i problemi legati a povertà, instabilità politica e disuguaglianze sociali, la realtà sul campo racconta una storia ben diversa. Grazie a una popolazione giovane e dinamica e all’accesso sempre più diffuso alla tecnologia, l’Africa sta vivendo una rivoluzione digitale che sta ridefinendo il suo futuro economico e sociale.

Il ruolo dei giovani nello sviluppo tecnologico dell’Africa

Con oltre il 60% della popolazione sotto i 25 anni, l’Africa possiede la forza lavoro più giovane al mondo. Lo sviluppo tecnologico dell’Africa è dovuto a questo gruppo demografico, fortemente orientato verso il cambiamento e l’innovazione, che sta utilizzando la tecnologia come strumento per superare la visione distorta che si ha di questo continente e creare nuove opportunità.

Il crescente accesso a Internet, il boom della telefonia mobile e l’espansione delle infrastrutture digitali stanno contribuendo a questo progresso, permettendo a un numero sempre maggiore di africani di connettersi, innovare e competere a livello globale. Lo sviluppo tecnologico dell’Africa non è un evento casuale; si tratta di un risultato ottenuto con l’impegno e la determinazione di giovani che non si accontentano di aspettare un futuro migliore, ma lavorano attivamente per costruirlo.







Questi giovani imprenditori e innovatori stanno sfruttando il crescente accesso a Internet e alle tecnologie digitali per creare soluzioni che affrontano sfide locali e globali, trasformando l’Africa in un fondamentale centro di innovazione. Questo sviluppo tecnologico dell’Africa non mira solo al progresso di nuove tecnologie, ma anche alla ridefinizione del potenziale del continente.

Le startup africane

In Nigeria l’aumento della possibilità di connettersi a Internet ha portato alla nascita di una ricca scena di startup tecnologiche. Un esempio significativo relativo allo sviluppo tecnologico dell’Africa è quello della storia di Funke Opeke, fondatrice di MainOne, una delle principali aziende tecnologiche nigeriane.

Opeke ha identificato nella scarsa connessione a Internet il problema determinante per lo sviluppo del paese. Per garantire lo sviluppo tecnologico dell’Africa, ha lanciato il primo cavo sottomarino privato dell’Africa occidentale, un’infrastruttura lunga 7.000 km che ha migliorato notevolmente l’accesso a Internet in Nigeria. Ciò ha stimolato la nascita di molte startup tecnologiche, creando un ambiente innovativo che oggi sostiene l’economia digitale del paese.

Ma non è solo la Nigeria a vivere questa rivoluzione. In tutto il continente, startup innovative hanno contribuito allo sviluppo tecnologico dell’Africa, emergendo in settori chiave, quali la finanza, l’agricoltura e l’energia.

PiggyVest, per esempio, fondata da Somto Ifezue e Odunayo Eweniyi è un’applicazione nigeriana di risparmio e investimento che ha già aiutato milioni di persone a risparmiare e gestire il proprio denaro in modo più efficace. Questo tipo di innovazioni non solo migliora la vita quotidiana dei cittadini, ma rafforza l’intera economia, dimostrando il potenziale delle soluzioni tecnologiche africane nel risolvere problemi complessi su vasta scala.

Anche la storia di Paystack, una piattaforma di pagamenti digitali fondata da Shola Akinlade ed Ezra Olubi, ha contribuito allo sviluppo tecnologico dell’Africa. Akinlade e Olubi sono stati i primi nigeriani ad entrare in Y Combinator, una società di startup americana che ha dato vita a molte startup di successo. In seguito, Paystack è stata acquisita dalla società globale Stripe per 200 milioni di dollari. Ciò ha rappresentato un punto di svolta per lo sviluppo tecnologico dell’Africa, mostrando al mondo che le aziende del continente sono pronte ad avere un ruolo significativo sulla scena internazionale.

Questi successi relativi allo sviluppo tecnologico dell’Africa stanno cominciando a cambiare la narrativa del continente, che da un luogo associato esclusivamente a perenni difficoltà, sta dimostrando di essere un centro di innovazione in rapida crescita. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare per sfidare completamente i pregiudizi esistenti e mostrare al mondo il vero potenziale dell’Africa. È necessario un cambiamento di prospettiva che riconosca non solo le sfide che il continente affronta, ma anche le soluzioni creative e tecnologiche che i suoi cittadini stanno sviluppando per superarle.

Elena Caccioppoli