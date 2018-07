“Ho pensato a lungo prima di scrivere questo post”. Scrive Stash, cantante dei The Kolors, sul suo profilo Instagram, “un po’ perché non avevo idea di come mettere per iscritto le emozioni e la rabbia, e un po’ perché c’è sempre una piccola voce dentro di me che consiglia di non parlare, di lasciar perdere. Questa volta quella voce ho deciso di metterla a tacere, perché voglio raccontarvi una storia.”

Quella che leggiamo, però, non è per nulla una bella vicenda e ce ne accorgiamo subito notando il viso tumefatto mostrato in foto dallo stesso. Infatti, una normalissima uscita di puro divertimento per il cantante ed i suoi amici si è trasformata in una rissa di tanti contro uno.

Durante la serata, una coppia che si trovava nelle vicinanze del gruppo in cui vi era il cantante, inizia a litigare e ad urlare, ma non sono le semplici urla che attirano le attenzioni di Stash. Poiché, spesso, si tende a giustificare l’aggressività verbale con un “avranno bevuto un po’ troppo” o con il semplice considerare che, soprattutto quando si è giovani, si è più inclini a lasciarsi trasportare della emozioni, dalla rabbia. E la rabbia ti fa dire cose non belle, ma, in fondo, sono solo parole, che possono ferire, ma pur sempre parole. Tuttavia, presto, quelle frasi si sono trasformate in fatti ed un “Io faccio quello che cazzo voglio” è stato accompagnato da una sberla. Uno schiaffo, uno di quelli dati in pieno volto e che ti coglie di sorpresa dato da “un trentenne”, come lo descrive Stash, alla sua “ragazza che sarà pesata la metà di lui”. Se le parole possono ferire, una sberla data da quello che dovrebbe essere il tuo uomo, cosa può fare? In un attimo il cantante decide, quasi istintivamente, di difendere quella donna e di separare i due, non avendo il tempo di accorgersi, però, che l’uomo non era da solo e che la filosofia del “io faccio quel che cazzo mi pare, anche dare una sberla gratuita a qualcuno che non può difendersi” era condivisa anche dagli amici dello stesso. Così, una normale serata di risate si è trasformata in una scazzottata, dalla quale, sicuramente, chi né è uscito più sconfitto, e non per i pugni, è una donna. Perché una donna non può e non deve essere mortificata così. Una donna non deve aver bisogno di qualcuno che la difenda dall’uomo che dovrebbe amarla. Un livido passa, la paura ed il ricordo no. E Stash, con il suo post, vuole comunicare questo. Non è un pugno dato da uno sconosciuto che ti sconfigge, l‘indifferenza nei confronti della violenza ci sconfigge.

Sta proprio in quest’ultima frase il messaggio che il cantante, tramite un social potente come Instagram, vuole comunicarci: “Zitti e fermi non bisogna mai rimanerci. Quando vedete un’ingiustizia, quando vedete che qualcuno ha bisogno della vostra gentilezza e qualcun altro merita la vostra violenza, agite. Aiutate, aiutatevi“. Sì, aiutate perché “l’amore non fa male” è una delle tante frasi che, ogni giorno, sentiamo ripetere in televisione e sui social, una delle tante frasi sensibilizzatrici che, però, non ha convinto ancora tutti. Sì, perché ormai tutti sappiamo che l’amore non dà schiaffi, non dà calci, non uccide, ma comunque la violenza in nome di un amore che non esiste, continua ad avvenire giornalmente, dentro e fuori molte case italiane. E se, quindi, da un lato ci siamo abituati all’idea di un amore che deve, per concetto, fare del bene, dall’altro ci siamo abituati al fatto che non tutti abbiano inteso il messaggio. L’abitudine è indifferenza e non tutte le donne o uomini che subiscono violenza riescono ad avere il coraggio di mettere un punto ad una situazione che li rende vittime di qualcuno. Se il mondo è indifferente e se chi mi sta a fianco mi fa del male anche quando sto zitta/o, cosa può farmi se apro la bocca se urlo a questo mondo indifferente che io, vittima di violenza, non voglio abituarmi ad una vita così?

Viviamo in una realtà che ci insegna che i panni sporchi si lavano in casa, che è meglio non intromettersi se un uomo vuole imporsi sulla sua donna. Perché va così, perché saranno affari loro. E invece no. Sono anche affari nostri ed è nostro dovere difendere. A costo di ritrovarci mezzo volto gonfio. Bisogna ricordare sempre che mettersi in prima linea vuol dire diventare bersaglio di tutti, ma una freccia non ha alcun valore senza bersaglio e, al contrario, perde completamente valore in mezzo a tanti bersagli perché non potrà mai colpirli tutti e prima o poi si arrenderà.

Francesca Lo Giudice