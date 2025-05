Le mosse anti eolico di Trump finiscono al centro di una battaglia legale. Un gruppo di diciassette stati americani governati dai Democratici ha intentato causa contro l’amministrazione Trump a causa delle sue misure volte a rallentare lo sviluppo dell’energia eolica su terreni e acque pubbliche. Questo passo arriva dopo che il presidente Trump, fin dal suo primo giorno in carica, ha preso misure contro il settore delle energie rinnovabili, in particolare l’eolico, bloccando di fatto lo sviluppo di nuovi impianti su terreni pubblici e offshore. Le mosse anti eolico di Trump sono diventate un argomento di accesa discussione e, ora, una causa legale ha portato il caso in tribunale, dove i 17 stati, insieme a Washington D.C., chiedono che le decisioni prese dall’amministrazione vengano annullate.

Le mosse anti eolico di Trump frenano la crescita delle rinnovabili

Nel gennaio 2017, il presidente Trump firmò un ordine esecutivo che vietava al governo di concedere i diritti per costruire parchi eolici offshore, e allo stesso tempo bloccava l’assegnazione di nuovi diritti per impianti eolici su terre pubbliche. In risposta a queste azioni, diverse agenzie federali hanno successivamente implementato politiche che hanno ostacolato lo sviluppo di nuovi progetti, come il recente ordine di interrompere la costruzione di un parco eolico già approvato. Questo intervento ha avuto effetti diretti sulle possibilità di crescita di una fonte di energia rinnovabile che, nonostante la sua potenzialità, stava faticando a emergere.

Il ricorso legale presentato dai 17 stati e dalla capitale federale sostiene che l’amministrazione Trump abbia interrotto tutti i permessi e le approvazioni per nuovi progetti di energia eolica, fermando di fatto la maggior parte dello sviluppo in questo settore. Secondo i ricorrenti, queste azioni mettono a rischio la capacità degli stati di diversificare le proprie fonti di energia, creando difficoltà nel soddisfare una domanda di elettricità che cresce in modo costante. L’energia eolica, infatti, è vista come una delle soluzioni più promettenti per ridurre le emissioni di gas serra e rispondere alle sfide del cambiamento climatico.







Le mosse anti eolico di Trump sono state giustificate dalla sua amministrazione come parte di un piano più ampio volto a sostenere i combustibili fossili, in particolare il carbone e il gas naturale. L’ordine esecutivo firmato da Trump il primo giorno di mandato ha avuto il chiaro scopo di promuovere la produzione energetica negli Stati Uniti, ma con un’esclusione esplicita per l’energia solare ed eolica. In questa visione, il governo federale ha dato la priorità a fonti di energia tradizionali, ritenute più stabili e redditizie nel breve periodo, rispetto a quelle rinnovabili, che richiedono investimenti e infrastrutture a lungo termine.

La battaglia politica e legale sull’energia rinnovabile americana

Il presidente Trump, durante il suo mandato, ha ripetutamente ribadito la sua posizione favorevole ai combustibili fossili e ha espresso scetticismo riguardo all’efficacia dell’energia eolica, soprattutto in relazione ai costi e alle infrastrutture necessarie. Ha anche dichiarato che l’amministrazione avrebbe dovuto adottare politiche in cui “non venissero costruite pale eoliche”, una posizione che ha suscitato critiche da parte di attivisti e politici favorevoli alle energie rinnovabili.

Dal punto di vista dei dati, l’energia eolica rappresenta circa il 10% della produzione di energia elettrica negli Stati Uniti, un dato che evidenzia la crescente importanza di questa fonte. L’energia eolica è infatti una delle forme più “verdi” di produzione di energia, poiché non comporta l’emissione di gas serra durante la generazione di elettricità, a differenza dei combustibili fossili. Questo la rende particolarmente interessante in un contesto globale in cui il cambiamento climatico è una preoccupazione crescente.

La causa legale presentata contro l’amministrazione Trump ha dunque implicazioni non solo per il futuro dell’energia rinnovabile negli Stati Uniti, ma anche per la strategia climatica globale del paese. Se la causa dovesse avere successo, potrebbe segnare un punto di svolta nella politica energetica americana, aprendo la strada a una maggiore espansione delle energie rinnovabili. Tuttavia, la battaglia legale potrebbe anche essere lunga e complessa, con il Dipartimento dell’Interno e altre agenzie federali pronte a difendere le politiche che hanno adottato.

La causa legale che coinvolge i 17 stati democratici e l’amministrazione Trump è una manifestazione della crescente frattura tra le politiche pro-energia fossile e quelle a favore delle energie rinnovabili. Le mosse anti eolico di Trump hanno avuto un impatto significativo sul settore, ma la reazione degli stati e delle città che si sono opposti a queste decisioni potrebbe rappresentare un passo importante verso un futuro energetico più sostenibile. La vicenda ci offre uno spunto di riflessione su come la politica possa influenzare le scelte in materia di energia e ambiente.

Elena Caccioppoli