L’inclusione del cosiddetto Cartel de los Soles nell’elenco statunitense delle organizzazioni terroristiche straniere è diventata effettiva dopo l’entrata in vigore della designazione firmata dal Dipartimento di Stato il 16 novembre. Il provvedimento consente a Washington di attivare strumenti più incisivi per colpire membri, sostenitori e finanziatori del presunto cartello venezuelano, in un momento di tensioni particolarmente elevate tra Stati Uniti e governo di Nicolás Maduro.

Accuse, raid anti-narcotraffico e un contesto regionale instabile

La misura è stata formalmente motivata sulla base di una serie di operazioni condotte dagli Stati Uniti negli ultimi mesi contro reti del narcotraffico attive nei Caraibi e nel Pacifico orientale, operazioni che hanno provocato numerose vittime. Queste attività, secondo Washington, dimostrerebbero la capacità del presunto cartello di incidere sulla sicurezza regionale e sulle rotte internazionali della droga.

Il Dipartimento di Stato sostiene che il Cartel de los Soles operi in collaborazione con altre sigle già classificate come terroristiche, fra cui il gruppo venezuelano Tren de Aragua e il messicano Cartello di Sinaloa. Per gli Stati Uniti, tali organizzazioni avrebbero contribuito sia all’aumento della violenza nell’emisfero occidentale sia al traffico di stupefacenti verso Nord America ed Europa.

La reazione di Caracas e il timore di un’escalation

Il governo venezuelano ha criticato duramente la scelta di Washington, definendola un’“accusa infondata” e un potenziale pretesto per interventi stranieri. Secondo il Ministero degli Esteri di Caracas, la dichiarazione degli Stati Uniti sarebbe parte di una strategia politica mirata a delegittimare Maduro, al potere dal 2013 e già più volte accusato dall’amministrazione Trump di narcotraffico e collusione con gruppi criminali.

Le autorità venezuelane respingono qualsiasi ipotesi che le alte sfere del governo o delle forze armate stiano coordinando un vero e proprio cartello, denunciando la decisione americana come un’ingerenza negli affari interni del Paese.

Un concetto controverso: esiste davvero un cartello?

Nonostante la decisione statunitense, numerosi analisti restano cauti sulla reale esistenza del Cartel de los Soles come struttura criminale centralizzata. Per molti esperti il termine, nato negli anni Novanta per indicare alcuni ufficiali corrotti della Guardia Nacional che portavano mostrine con piccoli “soli”, è oggi utilizzato in maniera estensiva per descrivere comportamenti diffusi all’interno delle forze armate venezuelane legati al traffico di stupefacenti.

Secondo queste interpretazioni, non si tratterebbe di una rete unica con una leadership chiara, ma di un insieme eterogeneo di gruppi o settori che, in forme diverse, sfruttano la fragilità dello Stato per ottenere profitti dai traffici illegali. La mancanza di prove di un coordinamento stabile è uno degli aspetti più citati dagli studiosi che invitano alla prudenza.

La controversia tra USA e Venezuela non è nuova. Già nel 2020, negli ultimi mesi del primo mandato di Donald Trump, Washington aveva accusato Maduro e altri esponenti del governo venezuelano di narcoterrorismo, arrivando a proporre una taglia milionaria per la loro cattura. Secondo l’allora amministrazione, il presidente sarebbe stato coinvolto nelle attività del Cartel de los Soles fin dagli anni Novanta, una ricostruzione sempre respinta dal governo venezuelano.

La designazione attuale si inserisce dunque in un quadro più ampio di sanzioni, pressioni diplomatiche e tentativi di isolare Maduro sulla scena internazionale.







Il ruolo dei militari e l’evoluzione del narcotraffico in Venezuela

Le indagini condotte negli ultimi anni mostrano che una parte delle forze armate venezuelane ha effettivamente intrattenuto rapporti con gruppi dediti al narcotraffico, in particolare durante il periodo in cui il Venezuela, sotto la guida di Hugo Chávez, iniziava a isolarsi sul piano internazionale. L’alleanza con elementi delle FARC colombiane, coinvolti nello stesso tipo di attività illecite, avrebbe favorito un progressivo avvicinamento.

Inizialmente, alcuni militari avrebbero fornito protezione ai trafficanti in cambio di denaro, passando poi a gestire direttamente carichi di droga e sfruttando infrastrutture statali come porti e aeroporti. Questo fenomeno, secondo vari osservatori, sarebbe stato tollerato — e talvolta incoraggiato — per mantenere la fedeltà di settori strategici dell’esercito in un periodo di crisi economica e crescente isolamento politico.

Diversi funzionari venezuelani sono stati arrestati negli ultimi anni fuori dal Paese e condannati per traffico di droga. Tra gli episodi più rilevanti figura il caso di Hugo Carvajal, ex responsabile dell’intelligence, che nel 2024 si è dichiarato colpevole di reati legati al narcotraffico dopo l’estradizione negli Stati Uniti.

Nonostante ciò, organizzazioni specializzate come InSight Crime sottolineano che le varie fazioni coinvolte non mostrano necessariamente una coordinazione tale da costituire un cartello simile ai gruppi messicani o colombiani. La definizione viene comunque utilizzata per descrivere l’ampiezza del fenomeno e il ruolo determinante delle strutture militari.

La posizione americana e gli scenari futuri

Il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito la linea dura dell’amministrazione, definendo il Cartel de los Soles una delle principali minacce criminali dell’emisfero. Per gli Stati Uniti la designazione rappresenta un ulteriore passo verso l’inasprimento delle sanzioni contro il governo di Caracas e un tentativo di contenere l’impatto dei traffici illegali sull’area caraibica.

Restano però i dubbi sulla reale portata del fenomeno e sull’efficacia di misure basate su una struttura organizzativa che, secondo molti studiosi, potrebbe non esistere nei termini descritti da Washington.

Lucrezia Agliani