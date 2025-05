L’amministrazione americana, sotto la guida di Donald Trump, ha annunciato una nuova misura destinata a far discutere: il rifiuto del visto per quei funzionari stranieri che si rendano responsabili di azioni contro la libertà di espressione online, in particolare nei confronti di cittadini statunitensi. Il provvedimento, reso noto dal segretario di Stato Marco Rubio, si inserisce in un contesto politico infuocato, in cui i social media continuano a rappresentare uno dei principali terreni di scontro.

Rubio ha chiarito che l’obiettivo della nuova linea è quello di contrastare quella che ha definito una “censura flagrante” operata da alcuni governi esteri nei confronti delle piattaforme tecnologiche americane. In particolare, ha puntato il dito contro le pressioni che, secondo lui, alcuni Stati esercitano per far rimuovere contenuti scomodi anche quando questi sono pubblicati da utenti residenti negli Stati Uniti.

Sebbene non siano stati forniti nomi precisi, Rubio ha lasciato intendere che un possibile destinatario del provvedimento potrebbe essere il giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes. Quest’ultimo è entrato in rotta di collisione con Elon Musk, proprietario della piattaforma X e alleato dichiarato di Trump, in merito alla diffusione di contenuti ritenuti disinformativi.







Il contrasto tra la Casa Bianca e alcune democrazie occidentali non si ferma al caso brasiliano. Anche Paesi come la Germania e il Regno Unito sono finiti sotto osservazione per le loro normative contro l’hate speech e la disinformazione online. Secondo l’attuale governo statunitense, queste leggi non fanno altro che mascherare una forma di repressione delle opinioni, soprattutto se provenienti da ambienti conservatori.

In un comunicato ufficiale, Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti non accetteranno che poteri stranieri minaccino arresti o procedimenti legali nei confronti di cittadini americani per ciò che pubblicano su piattaforme digitali statunitensi, nemmeno quando questi post siano accessibili in altri Paesi. “Non tollereremo interferenze sulla nostra sovranità, specialmente quando queste minacciano un diritto fondamentale come quello alla libertà di parola”, ha dichiarato.

Il tema dei visti, in effetti, non è nuovo nella politica estera dell’attuale amministrazione. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati revocati migliaia di visti a studenti stranieri, molti dei quali coinvolti in manifestazioni contro l’operazione militare israeliana a Gaza. Un caso è quello di Rümeysa Öztürk, dottoranda turca presso la Tufts University, che è stata arrestata dopo aver scritto un articolo critico nei confronti dell’università. Solo recentemente è stata liberata da un giudice.

A seguito di questi eventi, Rubio ha sospeso temporaneamente il rilascio di nuovi visti per studenti stranieri, annunciando che il Dipartimento di Stato riformulerà i criteri di valutazione, ponendo particolare attenzione ai contenuti pubblicati sui social dai richiedenti.

Il rifiuto del visto, dunque, si configura non solo come uno strumento diplomatico ma anche come un messaggio politico chiaro: gli Stati Uniti non intendono restare a guardare mentre altri Paesi tentano di imporre regole extraterritoriali che influenzano direttamente il dibattito interno americano.

Intanto, nel contesto internazionale, cresce il dibattito. In Europa, molti vedono queste mosse come una reazione eccessiva, mentre altri temono una nuova forma di guerra fredda digitale. In Brasile, de Moraes ha difeso il proprio operato affermando che il suo intento è quello di tutelare la democrazia e arginare la diffusione di notizie false che potrebbero destabilizzare le istituzioni. Tuttavia, il blocco temporaneo della piattaforma X e la sospensione di Rumble – nota per la sua popolarità tra ambienti conservatori – hanno alimentato ulteriori tensioni.

Un consigliere del Dipartimento di Stato ha recentemente pubblicato un saggio in cui accusa i governi europei di seguire una linea repressiva simile a quella adottata contro Trump e i suoi sostenitori, parlando di “strumentalizzazione burocratica” della regolamentazione digitale.

È evidente che il rifiuto del visto non rappresenta soltanto una questione amministrativa, ma è diventato il simbolo di una più ampia battaglia culturale e politica sul ruolo della libertà di parola nel mondo digitale. In gioco non c’è solo la concessione di un permesso d’ingresso, ma la definizione stessa dei confini della democrazia nell’era dell’informazione globale.

Elena Caccioppoli