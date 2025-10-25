Le relazioni tra Stati Uniti e Colombia, da sempre considerate un pilastro della cooperazione americana in America Latina, attraversano un momento di tensione senza precedenti con le ultime sanzioni per narcotraffico. L’amministrazione Trump ha deciso di colpire direttamente il presidente colombiano Gustavo Petro con una serie di sanzioni economiche, accusandolo di favorire i cartelli della droga. Una mossa che scuote gli equilibri geopolitici del continente e che apre una crisi diplomatica tra due Paesi un tempo alleati nella lotta al narcotraffico. Sullo sfondo, si intravedono rivalità ideologiche, accuse incrociate e una nuova stagione di conflitti politici che potrebbe ridefinire i rapporti di forza nell’intera regione sudamericana.

Una rottura senza precedenti con l’alleato storico

Le relazioni tra Stati Uniti e Colombia, tradizionalmente solide e basate sulla cooperazione militare e antidroga, hanno raggiunto uno dei punti più bassi della loro storia recente. L’amministrazione Trump ha infatti imposto pesanti sanzioni per narcotraffico che vanno a colpire la stabilità economica del Paese di Gustavo Petro, accusato di aver favorito — direttamente o indirettamente — il traffico internazionale di stupefacenti.

La misura, annunciata dall’Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro, rappresenta un gesto politico di grande impatto e segna una frattura profonda tra due Paesi che per decenni hanno condiviso strategie comuni nella lotta al narcotraffico.

Oltre a Gustavo Petro, nella lista nera del Tesoro sono finiti anche il ministro dell’Interno Armando Benedetti, la moglie del presidente, Veronica Alcocer, e il figlio Nicolás Petro Burgos. Tutti i loro beni e interessi negli Stati Uniti vengono congelati, e ai cittadini americani sarà vietato intrattenere rapporti economici con loro.

“Ha permesso ai cartelli di prosperare”: l’accusa di Washington

Secondo il segretario al Tesoro Scott Bessent, il presidente Petro avrebbe “consentito ai cartelli della droga di prosperare” e non avrebbe fatto abbastanza per contrastare le reti criminali che continuano a operare indisturbate nel Paese andino.

“Il presidente Trump — ha dichiarato Bessent — sta adottando misure forti per difendere la nostra nazione e per chiarire che non tollereremo l’espansione del narcotraffico nei confronti della sicurezza americana”.

L’amministrazione statunitense sostiene che, sotto il governo Petro, i sequestri di droga siano diminuiti e che l’esercito colombiano abbia ridotto la cooperazione con le agenzie americane impegnate nel monitoraggio delle rotte dei traffici nel Pacifico e nei Caraibi. Una linea che, per Washington, equivarrebbe a un tacito via libera alle organizzazioni criminali.







La replica di Petro alle sanzioni per narcotraffico: “Una provocazione mascherata da politica antidroga”

La risposta di Gustavo Petro alle sanzioni per narcotraffico a firma USA non si è fatta attendere. Con un tono fermo e visibilmente indignato, il presidente colombiano ha definito la decisione “una provocazione inaccettabile e un tentativo di umiliare la sovranità nazionale”.

“Non un passo indietro e mai in ginocchio” — ha scritto Petro sui social, richiamando lo spirito dei movimenti rivoluzionari latinoamericani e ribadendo la sua intenzione di non piegarsi alle pressioni statunitensi.

Il leader colombiano, primo presidente di sinistra nella storia recente del Paese, accusa l’amministrazione Trump di usare il tema della lotta alla droga come pretesto politico per colpire un governo scomodo. “Sono azioni pericolose e unilaterali — ha dichiarato Petro — che rischiano di destabilizzare l’intera regione sudamericana.”

Le tensioni militari nel Pacifico e la minaccia di nuove azioni

Le sanzioni per narcotraffico arrivano dopo settimane di tensione crescente tra Washington e Bogotá. Già all’inizio del mese, Petro aveva criticato duramente una serie di operazioni militari statunitensi nel Mar dei Caraibi, durante le quali erano state affondate imbarcazioni sospettate di trasportare cocaina.

Il governo colombiano aveva definito quelle operazioni “atti ostili”, mentre il Pentagono le aveva descritte come parte di un più ampio piano di “contenimento del narcotraffico”.

In risposta alle accuse di Bogotà, la Casa Bianca ha annunciato un rafforzamento della flotta nel Pacifico meridionale, includendo — secondo fonti interne — anche una portaerei. La mossa è stata interpretata dal governo colombiano come un segnale intimidatorio, un’ulteriore escalation di quella che ormai appare come una vera e propria crisi diplomatica.

Le sanzioni per narcotraffico imposte a Gustavo Petro e al suo entourage rischiano di avere conseguenze più ampie sul piano regionale. La Colombia, da sempre uno dei principali alleati di Washington in America Latina, è stata per anni un partner strategico nella lotta al narcotraffico, ricevendo miliardi di dollari in aiuti militari e logistici nell’ambito del “Plan Colombia”.

Ma l’arrivo di Petro al potere ha cambiato gli equilibri. Il suo governo ha promosso politiche di riconciliazione con i gruppi armati e ha mostrato un atteggiamento più critico verso l’interventismo americano. Le nuove sanzioni potrebbero dunque rappresentare un punto di non ritorno nelle relazioni tra i due Paesi.

Washington guarda anche al Venezuela

La crisi con Bogotá si intreccia con la strategia più ampia dell’amministrazione Trump in America Latina. Secondo quanto riportato dalla CNN, tre funzionari statunitensi avrebbero confermato che la Casa Bianca sta valutando un piano per colpire i siti di produzione di cocaina all’interno del Venezuela e lungo le principali rotte del narcotraffico.

L’obiettivo sarebbe quello di ridurre l’influenza dei governi ritenuti ostili — come Caracas e ora Bogotá — nel controllo delle attività illegali nella regione. Tuttavia, un intervento militare diretto resta, almeno per ora, solo un’ipotesi sul tavolo.

La crisi tra Washington e Bogotá va oltre la semplice disputa diplomatica. Segna il riemergere di una logica di contrapposizione tra Nord e Sud del continente, dove ogni scelta politica viene letta attraverso la lente della sicurezza e del controllo delle risorse.

L’amministrazione Trump intende mostrare fermezza; Petro, dal canto suo, tenta di difendere l’autonomia del proprio governo. Ma tra accuse di narcotraffico e minacce di sanzioni, la Colombia rischia di trasformarsi da alleato storico a nuovo epicentro di una guerra fredda latinoamericana.

Lucrezia Agliani