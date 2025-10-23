La decisione di decretare lo stato di emergenza a Lima per 30 giorni da parte del Presidente ad interim José Jeri costituisce il tentativo definitivo di contrastare la crescente violenza da parte della criminalità organizzata nella capitale e nel resto del Paese. La nazione peruviana si trova ad affrontare numerose tensioni sociali e un panorama politico delicatissimo, in seguito all’impeachment dell’impopolare Presidente Dina Boluarte che ha portato a un esecutivo di transizione in vista delle prossime elezioni presidenziali previste per aprile 2026.

È stato decretato lo stato d’emergenza a Lima, capitale del Perú, per una durata di 30 giorni. Il Presidente presidente ad interim José Jerí ha deciso di intraprendere questa misura per garantire la libertà individuale e la sicurezza personale in questa ondata di violenza e proteste.

Le motivazioni dietro la promulgazione dello stato di emergenza a Lima

La capitale peruviana e le principali città del Paese negli ultimi anni sono scosse da una serie di crimini perpetrati da gang molto violente.

In particolare, è stato registrato un forte aumento dei casi di estorsione (circa 18.000) e degli omicidi negli ultimi anni (che sono stati 1.690 tra gennaio e settembre).

La delinquenza colpisce soprattutto il campo delle piccole imprese e il settore degli autotrasporti e spesso non viene denunciata a causa del clima di paura a cui vengono sottoposte le sue vittime.

Il popolo ha iniziato ad accusare il potere di essere corrotto e favorire i criminali, imputando inoltre al corpo di polizia l’incapacità di contenere la violenza nelle strade e la sua normalizzazione.

Da più di una settimana, la Generazione Z e i lavoratori stanno manifestando nella capitale, spesso causando forti tensioni e scontri con le autorità statali: tra le richieste non solo figurano la fine della violenza ma anche riforme nel mondo del lavoro e delle pensioni, sostegni per istruzione e sanità, oltre che il ripristino dei caratteri della democrazia rappresentativa che si sono erosi con l’autoritarismo degli ultimi governi.









L’inadeguatezza di José Jeri

La decisione di emanare lo stato d’emergenza a Lima – limitando così molti diritti individuali – da parte del nuovo Presidente sta ricevendo molte critiche: Jeri viene disapprovato non solo perché salito al potere tramite un accordo fra partiti ma anche perché sta già facendo ricorso alle stesse misure impopolari e inefficaci di Boluarte.

Inoltre, José Jeri è al centro di uno scandalo riguardante una presunta violenza sessuale e, durante il suo passato al Congresso, ha votato a favore dell’eliminazione della detenzione preliminare nei casi senza flagranza e dell’innalzamento dei requisiti per confiscare beni ai gruppi criminali.

Lo stato d’emergenza a Lima non è stato dunque interpretato dai cittadini come un’azione concreta per combattere l’insicurezza: tra le misure più contestate vi è l’imposizione del coprifuoco, il blackout elettrico nelle carceri, le limitazioni alla libertà di riunione e quelle alla circolazione dei veicoli.

Questa situazione rischia di paralizzare Lima e la sua provincia per almeno un mese e potrebbe generare un effetto opposto rispetto a quello sperato, facendo aumentare la frustrazione nei confronti dell’establishment e le proteste nei confronti della criminalità organizzata.

Numerose sfide da affrontare

Appare dunque chiaro che le tensioni in Perú, siano esse politiche o sociali, sono ormai all’ordine del giorno e vanno risolte al più presto tramite un’attenta pianificazione.

La criminalità e le proteste sono solo l’ennesimo sintomo di una generazione segnata dallo sconforto e dalla sensazione di un vuoto istituzionale: misure temporanee come quella dello stato di emergenza a Lima già in passato si sono rivelate inefficaci nel risolvere queste problematiche, che invece necessitano di una rivisitazione totale dell’applicazione della legge e di una riforma che parta proprio dall’apparato delle forze dell’ordine.

L’unica speranza è che le prossime elezioni possano portare a un reale cambio di rotta nella classe dirigente e nella politica del Paese, che sia in grado di portare a un periodo di pace e tranquillità accogliendo le istanze dei cittadini più giovani.

Sara Coico