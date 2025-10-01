Il Venezuela si trova nuovamente al centro di una tempesta geopolitica che intreccia crisi interne, contestazioni elettorali e minacce militari provenienti dall’esterno. La dichiarazione dello stato di emergenza in Venezuela da parte del governo di Nicolás Maduro non rappresenta soltanto una misura difensiva, ma anche un segnale politico indirizzato agli Stati Uniti e al mondo intero. Mentre Washington intensifica le operazioni nel Mar dei Caraibi, Caracas denuncia un piano di destabilizzazione che rischia di trasformare la tensione diplomatica in un vero conflitto regionale.

Un Paese in allerta

Il governo venezuelano ha annunciato lo stato di emergenza nazionale, evocando la possibilità di un’aggressione militare da parte degli Stati Uniti. A comunicarlo è stata la vicepresidente Delcy Rodríguez, che ha sottolineato come il decreto conferisca al presidente Nicolás Maduro “poteri straordinari” in materia di difesa e sicurezza.

Lo stato di emergenza in Venezuela, valido per 90 giorni e rinnovabile, consente la mobilitazione totale delle forze armate, il controllo diretto sui servizi pubblici e la gestione delle infrastrutture petrolifere, cuore dell’economia nazionale. Caracas accusa Washington di preparare un piano di destabilizzazione, volto a rovesciare il governo con la forza.

La lunga ombra degli Stati Uniti nei Caraibi

La tensione tra Maduro e gli USA non nasce all’improvviso. Da agosto, la presenza militare americana nel Mar dei Caraibi è aumentata in modo significativo: navi da guerra e velivoli da pattugliamento si muovono con la giustificazione della lotta al narcotraffico. A differenza del passato, quando la Guardia Costiera si limitava a operazioni di controllo, oggi gli Stati Uniti impiegano mezzi paragonabili a quelli di una vera e propria campagna militare.

Caracas denuncia che questa strategia non mira a colpire il crimine organizzato, ma a esercitare pressione politica sul governo, accusato da Washington di proteggere e guidare il cosiddetto “Cartello dei Soli”, una rete di traffici illeciti che coinvolgerebbe anche figure di alto rango delle forze armate.

Attacchi aerei e vittime civili

L’escalation si è concretizzata in una serie di attacchi aerei statunitensi contro imbarcazioni sospettate di trasportare droga. Tra il 1° e il 19 settembre 2025, almeno quattro raid hanno colpito navi venezuelane nelle acque internazionali, causando la morte di 17 persone. Il presidente Donald Trump ha rivendicato le operazioni, diffondendo video delle esplosioni e sostenendo che le barche appartenevano a reti criminali come il Tren de Aragua.

Tuttavia, l’assenza di prove concrete sulla presenza di stupefacenti ha sollevato forti critiche. Organizzazioni come Amnesty International parlano di possibili “esecuzioni extragiudiziali”, mentre alcuni esperti di diritto internazionale mettono in dubbio la legittimità degli attacchi.

La difesa di Washington

La Casa Bianca giustifica la sua offensiva come parte di una campagna più ampia contro i cartelli della droga latinoamericani, accusati di inondare gli Stati Uniti di cocaina e fentanyl. Secondo il segretario di Stato Marco Rubio, di origini cubane e da sempre critico verso Maduro, i metodi tradizionali di blocco navale “non funzionano più”: per questo, su ordine del presidente, le forze armate distruggono direttamente le imbarcazioni.

Tuttavia, fonti del Pentagono hanno rivelato alla NBC che sono allo studio operazioni ancor più incisive, compresi possibili attacchi con droni su obiettivi all’interno del territorio venezuelano.

Caracas risponde: esercito e milizia popolare

Di fronte a quella che definisce una “provocazione illegittima”, Maduro ha ordinato la mobilitazione delle forze armate e l’addestramento della milizia popolare, che conta milioni di membri in tutto il Paese. Rodríguez ha dichiarato che “chi sostiene pubblicamente un intervento straniero non può considerarsi venezuelano” e ha accusato gli Stati Uniti di voler appropriarsi delle immense risorse naturali del Paese – petrolio, gas, oro e minerali – mascherando l’operazione sotto la retorica della guerra alla droga.

Le radici politiche del conflitto

L’attuale crisi dello stato di emergenza in Venezuela si inserisce in un contesto già esplosivo. Le elezioni presidenziali del luglio 2024, vinte da Maduro tra accuse di brogli, hanno innescato una nuova fase di scontro politico. L’opposizione sosteneva che il vero vincitore fosse Edmundo González Urrutia, che avrebbe ottenuto circa il 70% dei voti.

La repressione delle proteste popolari fu durissima: oltre 2.200 arresti e 24 vittime secondo la Commissione interamericana dei diritti umani. Mentre González si è rifugiato in Spagna, la leader storica María Corina Machado è rimasta nel Paese come punto di riferimento dell’opposizione. La comunità internazionale, dagli Stati Uniti all’Unione Europea, non ha riconosciuto la legittimità della vittoria di Maduro.







Il nodo del narcotraffico e il “Cartello dei Soli”

Le accuse americane contro Maduro non sono nuove. Già nel 2020 il Dipartimento di Giustizia statunitense lo aveva incriminato per traffico internazionale di droga, descrivendolo come capo del Cartello dei Soli, una rete criminale che coinvolgerebbe ufficiali e politici venezuelani di alto livello. Secondo Washington, da Caracas partono tonnellate di cocaina dirette verso il Nord America e i Caraibi, spesso in collaborazione con le guerriglie colombiane.

Alcuni analisti, tuttavia, ritengono che non esista un cartello unitario guidato dal presidente, bensì un sistema diffuso di corruzione all’interno dell’apparato statale. La narrazione americana, però, consente di presentare le azioni militari come parte della lotta al narcotraffico, piuttosto che come un intervento diretto contro uno Stato sovrano.

Stato di emergenza in Venezuela: difesa o strumento politico?

Il decreto voluto da Maduro viene presentato come un atto di difesa nazionale contro la minaccia esterna. Tuttavia, molti osservatori sottolineano che esso amplia ulteriormente i poteri discrezionali del governo, in un Paese dove la sospensione di diritti e garanzie è già ricorrente. Misure temporanee in passato sono diventate permanenti, consolidando pratiche autoritarie. Lo stato di emergenza, quindi, appare come un messaggio duplice: da un lato resistenza contro l’ingerenza straniera, dall’altro consolidamento del controllo politico interno.

Il Venezuela vive una fase critica: tra le pressioni militari statunitensi, le accuse di narcotraffico e una crisi politica interna ancora irrisolta, Caracas risponde con lo stato di emergenza e la mobilitazione popolare. Dietro il braccio di ferro, si gioca una partita più ampia: quella della sovranità di un Paese ricco di risorse naturali, ma schiacciato da tensioni internazionali e da un regime che accentra sempre più potere.

Lucrezia Agliani