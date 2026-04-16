Un’indagine giornalistica sotto copertura condotta dalla BBC ha portato alla luce pratiche controverse che coinvolgerebbero studi legali e consulenti specializzati in immigrazione, accusati di orchestrare strategie fraudolente per ottenere lo status di rifugiato nel Regno Unito. Il quadro che ne emerge è quello di un meccanismo strutturato, in cui vulnerabilità individuali e falle burocratiche si intrecciano con interessi economici.

Le accuse: un mercato della falsificazione

Secondo quanto documentato dall’inchiesta, alcuni professionisti offrirebbero servizi a pagamento – talvolta per cifre pari a migliaia di sterline – finalizzati a costruire narrazioni fittizie per migranti in difficoltà. In particolare, i clienti sarebbero persone provenienti da Paesi come Pakistan e Bangladesh, spesso con permessi di soggiorno prossimi alla scadenza e senza alternative legali per rimanere nel territorio britannico.

Il servizio proposto non si limiterebbe alla semplice consulenza, ma includerebbe un vero e proprio “pacchetto” per la richiesta di asilo. Tra gli elementi forniti figurerebbero storie personali costruite ad arte, indicazioni dettagliate su come comportarsi durante le audizioni e una serie di documenti falsificati pensati per sostenere la credibilità della richiesta.

Fingere persecuzioni per orientamento sessuale

Al centro di questo presunto sistema vi sarebbe una strategia ricorrente: dichiararsi omosessuali e sostenere di essere perseguitati nel proprio Paese d’origine. In molte nazioni, infatti, l’omosessualità è ancora criminalizzata o socialmente stigmatizzata, e ciò rende plausibile una richiesta di asilo basata sul timore di persecuzioni.

I consulenti coinvolti, secondo le rivelazioni, fornirebbero istruzioni precise su come costruire una narrazione coerente e convincente. Ai migranti verrebbero suggeriti dettagli specifici da includere nei racconti personali, come episodi di discriminazione, minacce ricevute o relazioni sentimentali fittizie. L’obiettivo sarebbe quello di superare i controlli delle autorità britanniche, che valutano attentamente la veridicità delle dichiarazioni.

Le prove costruite: tra documenti e simulazioni

Un elemento particolarmente delicato riguarda la produzione di prove a supporto delle richieste. L’inchiesta ha mostrato come vengano fornite lettere di sostegno apparentemente autentiche, fotografie che simulano relazioni omosessuali e persino referti medici. Questi documenti, pur essendo falsi, sarebbero progettati per apparire credibili agli occhi degli esaminatori.

In alcuni casi, ai migranti verrebbe consigliato di frequentare determinati luoghi o eventi legati alla comunità LGBTQ+ per rafforzare la propria “storia”. L’intero processo, dunque, si configurerebbe come una messa in scena articolata, in cui ogni dettaglio è studiato per aumentare le probabilità di successo della domanda di asilo.







Un sistema vulnerabile

Il sistema di asilo britannico si basa in larga misura sulla valutazione delle testimonianze individuali, spesso difficili da verificare in modo oggettivo. Questo lo rende particolarmente esposto a possibili manipolazioni.

Allo stesso tempo, le autorità devono bilanciare la necessità di rigore con l’obbligo di proteggere chi è realmente in pericolo. Un approccio eccessivamente restrittivo potrebbe infatti penalizzare persone vulnerabili, mentre controlli insufficienti rischiano di incentivare comportamenti opportunistici.

Le pratiche descritte, se confermate, rappresenterebbero una grave violazione delle norme deontologiche che regolano la professione legale. Gli avvocati e i consulenti hanno il dovere di operare nel rispetto della legge e di garantire l’integrità del sistema giudiziario. La costruzione deliberata di prove false e la promozione di dichiarazioni mendaci configurano comportamenti potenzialmente perseguibili penalmente.

L’uso strumentale di tematiche legate ai diritti LGBTQ+ rischia di compromettere la credibilità delle richieste genuine e di alimentare sospetti generalizzati. Ciò potrebbe avere conseguenze negative per coloro che, effettivamente, fuggono da persecuzioni legate al proprio orientamento sessuale.