Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, era il luogo sotterraneo da cui partirono 23 treni, carichi di terrore, diretti nei campi di sterminio. Oggi risorge nel Memoriale della Shoah, carico di memoria, forza, speranza e umanità.

Dario Franceschini, Ministro dei beni culturali, ha approvato il decreto per i 3 milioni di euro stanziati per il recupero di:

“uno dei luoghi della Memoria, dove iniziò l’orrore della Shoah a Milano”.

L’obiettivo è quello di dare una nuova vita al Binario 21. 774 anime di uomini, donne, bambini ebrei o prigionieri politici, tra il 1943 e il 1945, partirono da qui, per incontrare la loro terribile sorte: direzione Aushwitz- Bergen Belsen.

L’area sotterranea della stazione era adibita al carico e scarico merci che, con un sistema avanzato di elevazione, si collegava ai treni in partenza dalla bella Milano. Non erano merci, quelle ad essere trasportate, ma persone stipate in segreto. Soffocanti convogli privi di finestre, che avrebbero offuscato una libertà, ormai irraggiungibile: solo in 27 fecero ritorno dall’incubo della Shoah.

Lo Stato italiano, come sottolineato dal Ministro, si impegna fortemente affinché la memoria si rafforzi e non permetta l’oblio di un dolore, mai cessato. Uno dei momenti più tragici della Storia dell’Umanità.

Memoriale della Shoah-dai luoghi della deportazione a progetto di accoglienza

Non è più tra le ombre quell’area sotterranea, conosciuta oggi come Memoriale della Shoah.

Il progetto sorto dalla sinergia di enti e associazioni, come la Comunità Ebraica di Milano e la Comunità di Sant’Egidio, ha promosso l’area nascosta, a culla di milioni di profughi. Senza alcuna distinzione, ebrei, musulmani, cristiani, uomini, donne e bambini, provenienti da 27 paesi, sono stati accolti in questo luogo. Portavoce di un incessante monito di rivincita, di memoria, di fratellanza. Mai come oggi, in un momento in cui ogni tipo di barriera viene innalzata, questo diventa fondamentale. Dagli orrori del passato, all’apertura di un dialogo.

Per Non dimenticare.

Lorenza Arena