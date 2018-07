Sulla mia pelle di Alessio Cremonini sarà il primo film ad essere presentato per la sezione Orizzonti della 75° Mostra del Cinema di Venezia.

Si tratta di un resoconto biografico che tenta di restituire, in base alla ricostruzione degli eventi, gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, il giovane trentenne romano morto nel 2009, mentre si trovava in custodia cautelare presso il carcere Regina Coeli di Roma. Il film è frutto di una co-produzione tra il colosso dello streaming Netflix e la Lucky Red di Andrea Occhipinti, alla loro prima collaborazione, e verrà distribuito contemporaneamente nelle sale e sul database il 12 settembre 2018, subito dopo il debutto alla Mostra.

A far parte del cast troviamo due attori che a Roma ci sono nati e si sono formati: l’ormai consolidatissimo Alessandro Borghi (Napoli Velata, Suburra – La serie, Non essere cattivo), che interpreterà il ruolo di Stefano Cucchi, e Jasmine Trinca, reduce dal successo riscosso con Fortunata di Sergio Castellitto (Miglior attrice ai David di Donatello 2018, Miglior attrice ai Nastri d’Argento 2018), nel quale aveva già avuto modo di lavorare fianco a fianco con Alessandro Borghi, e che qui interpreta il ruolo di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che sta tuttora portando avanti la battaglia per ottenere giustizia in nome del fratello.

La storia di Stefano Cucchi appartiene a quel grappolo di fatti di cronaca nera che scuotono le coscienze: fermato per detenzione di 21 grammi di hashish il 15 ottobre 2009, perderà la vita il 22 ottobre. Le condizioni del cadavere di Stefano, che mostrava segni di denutrizione e ricoperto di ecchimosi, con un’emorragia interna alla vescica, due vertebre rotte e fratture alla mascella e al torace, denunciavano i segni di una violenza che ha coinvolto le forze dell’ordine che avevano in custodia Stefano durante il periodo di latenza antecedente e posteriore al suo processo per direttissima. Lo scorso 18 luglio la Corte d’Appello di Roma ha assolto i cinque medici dell’Ospedale Pertini di Roma, dove Stefano era stato ricoverato in gravi condizioni, dall’accusa di omicidio colposo, perché il fatto non sussiste. Un ulteriore colpo basso per Ilaria Cucchi, che non si arrende e che ha fatto della sua battaglia la battaglia di un intero Paese che vuole sapere la verità e che cerca giustizia.

Proprio Jasmine Trinca, in una precedente intervista per Repubblica sul suo approccio alla storia di Stefano e di Ilaria, ha raccontato che

“questa è una storia che sarebbe potuta accadere ad ognuno di noi. Sono sempre stata attratta dalle guerriere. Anche il personaggio di Fortunata che ho interpretato è quello di una donna selvaggia. Il mio intento non è mai stato quello mimetico, ovvero di emulare Ilaria Cucchi, quanto piuttosto quello di omaggiare il coraggio e la forza che ho percepito in questa donna, e raccontarne la battaglia”.

Grandi aspettative anche per quanto riguarda l’interpretazione di Alessandro Borghi, di cui possiamo assaporare un breve estratto nel trailer rilasciato da Netflix, e che secondo il presidente della Mostra, Alberto Barbera, è “capace di calarsi completamente nel ruolo e di reggere il film”. Nel cast anche Max Tortora e Milvia Marigliano.

Matteo Cardillo