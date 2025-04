La stella verde è un riconoscimento della Michelin nato nel 2020 che viene etichettato alle cucine definite “sostenibili”. Come per molti altri prodotti green, anche in questo caso potrebbe esserci puzza di ipocrisia.

“A riveder le stelle”

Invenzione geniale di un azienda di pneumatici, la Guida Michelin nasce nel 1900 dall’idea dei due proprietari, André e Édouard Michelin.

Oggi la definiremmo un’ottima strategia di marketing: in una Francia in cui circolavano sui tremila veicoli in totale, André e Édouard pensarono di creare una guida gratuita per incentivare i proprietari di automobili a viaggiare per il paese (e consumare così le gomme).

Ai suoi albori, la guida era una sorta di Google Maps della preistoria: conteneva mappe, segnalava i distributori di benzina e consigliava meccanici, officine, hotel e ristoranti in cui fare tappa. Fu nel 1926 che, notando il particolare interesse del pubblico per la sezione dei ristoranti, i due fratelli Michelin decisero di introdurre una scala di valutazione degli stessi, da una a tre stelle. I due furono in qualche modo i pionieri delle odierne recensioni.

Nel corso di un secolo, le stelle Michelin sono diventate l’Oscar della ristorazione, l’estremo premio a cui gli chef possano ambire… O forse no.

L’assegnazione delle stelle viene data in seguito ad un’ispezione di membri preparati della Guida, i cui criteri, che certo ormai si conoscono, non sono mai stati espressamente resi noti. Tra questi, c’è un livello di presentazione dei piatti, di professionalità della sala e di qualità dei prodotti che, per essere mantenuto, necessita di degli standard molto (per alcuni troppo) alti.

Molti chef, tra cui Sébastien Bras, Julio Biosca, Christian Puglisi o, più recentemente, Benedetto Rullo, Lorenzo Stefanini e Stefano Terigi, i tre chef del ristorante Il Giglio, hanno chiuso il ristorante o deciso di rinunciare alla stella per liberarsi dalla pressione degli standard imposti.

Tra questi chef, c’è chi ha espresso la volontà di ritrovare quel po’ di anarchia necessaria alla creatività in cucina, una nuova libertà in cui esprimersi senza sottostare alle regole della guida. Altri hanno invece dichiarato di aver rinunciato al riconoscimento sia per tornare ad avere prezzi più accessibili e quindi un pubblico più variegato, che soprattutto per una questione di sostenibilità; essere detentori di una o più stelle significa infatti rispettare canoni di precisione che comportano costi esclusivi e, inevitabilmente, uno spreco importante di cibo.

Cavalcando l’onda del green: la stella verde

Nonostante i canoni di cui sopra, Michelin ha introdotto la stella verde per premiare i ristoranti che, come si evince dal sito:

[sono] all’avanguardia nel campo della sostenibilità, che si fanno carico delle conseguenze etiche e ambientali della loro attività e che lavorano con produttori e fornitori “sostenibili” per evitare sprechi e ridurre, o meglio ancora azzerare, la plastica e altri materiali non riciclabili dalla loro filiera.

Il trifoglio verde, nato nel 2020, non è una certificazione ufficiale, ma un riconoscimento simbolico che premia la sostenibilità del ristorante.

Non ci sono criteri precisi per riceverlo, tuttavia, i principali aspetti valutati dagli ispettori per l’assegnazione della stella verde riguarderebbero: la selezione di ingredienti locali e stagionali, la qualità dei prodotti, l’impatto energetico nell’uso delle risorse e l’esistenza di iniziative per la riduzione e lo smaltimento dei rifiuti.

Tra gli altri aspetti che concorrono nell’assegnazione della stella green c’è la dimostrazione di un impegno da parte dello chef e dello staff verso la sostenibilità, così come la partecipazione del ristorante ad iniziative per l’ambiente in collaborazione con la comunità.

Il ristorante, in sintesi, deve entrare in armonia con il suo ecosistema, creare un circolo equilibrato in cui si valorizzino i prodotti locali lavorando con le risorse e le persone del luogo. Il tutto, ovviamente, abbattendo il proprio impatto ambientale: riducendo la plastica, riciclando, azzerando gli sprechi.







Le contraddizioni della stella verde

Nell’edizione della Guida Michelin 2025, le stelle verdi in Italia sono salite a 68. Di questi 68 ristoranti premiati con il trifoglio, 44 sono al contempo detentori di una o più stelle tradizionali.

E qui nasce un paradosso che permane irrisolto: come si possono mantenere i canoni delle stelle tradizionali, con gli standard di perfezione e freschezza degli alimenti che ne derivano, rispettando quelli della sostenibilità?

In linea generale, per garantire l’istantaneità della preparazione del prodotto, i ristoranti iper-stellati producono ogni giorno, o addirittura ad ogni servizio, tutta la linea da zero. Ciò che si avanza la sera (o dopo ogni servizio) si butta.

Per rispettare i canoni classicisti di perfezione richiesti per far parte dell’olimpo degli stellati, ogni piatto deve essere perfetto. Ciò significa che se un taglio, una preparazione, un impasto non esaudisce ogni minuzia, questo non può essere presentato, e viene spesso gettato. Ad una cucina in fermento, d’altronde, costa di più in termini di tempo e fatica cercare di riutilizzare il prodotto, piuttosto che gettarlo e rifarlo da capo.

Stella verde: i tentativi nobili

Come si conciliano, allora, la maniacalità degli standard Michelin tradizionali con l’ottica sostenibile?

In effetti, ci sono diversi modi nobili per cercare di unire le due esigenze e vivere un po’ con un piede in due scarpe. Molti ristoranti si concentrano sul cosiddetto trash cooking o upcycling, un tipo di cucina in cui si valorizzano soprattutto quelli che di norma si considerano come gli scarti dell’alimento. Bucce, gambi e scorze di vario genere possono diventare chips croccanti, basi per un brodo o elementi per un fondo. La filosofia di base è quella della cucina del riuso o del cosiddetto zero waste, zero sprechi.

Un altro approccio virtuoso alla sostenibilità è quello della cucina ecologica o cucina autoctona sostenibile. Si tratta di selezionare alimenti e ingredienti autoctoni oppure invasivi, al fine di rispettare al massimo l’equilibrio dell’ecosistema locale. Un pratico esempio è quello del granchio blu nella laguna di Venezia che, essendo una specie aliena invasiva che danneggia la fauna locale, viene oggi scelto da alcuni ristoranti per contribuire alla pesca e quindi al controllo dell’espansione della specie.

Perfezione vs. sostenibilità: il problema rimane

I ristoranti stellati (anche quelli premiati con la stella verde) devono mantenere degli standard di minuzia, perfezione e coerenza davvero alti. Per farlo, è necessaria una sovrapproduzione che garantisca un’estetica finale della mise en place sempre impeccabile. I prodotti non utilizzati durante il servizio vengono dunque scartati, così come viene scartato ciò che non soddisfi di base certi canoni estetici.

In molti ristoranti definiti “green” e premiati con la stella verde viene sì fatto lo sforzo di valorizzare sul piatto anche la buccia di patata. Tuttavia, questo rimane spesso uno sforzo di facciata perché poi in cucina, dietro le quinte, quando si arriva alla sera si getta tutta la linea avanzata per produrla da capo il mattino seguente, fresca come pretendono i canoni Michelin.

Sposare la sostenibilità per una questione etica, ambientale, valoriale, porta con sé una necessaria rilassatezza, un amore e rispetto per il prodotto anche e soprattutto nelle sue imperfezioni. Il fine non è solo gastronomico, ma è anche educativo. Dell’alimento è giusto valorizzare tutto, ma è anche importante che ciò che avanza venga recuperato.

Un buon modo per farlo potrebbe essere il sostegno e la donazione del cibo avanzato a enti o associazioni quali Food for Soul, Banco Alimentare o Equoevento Onlus, che si occupano della ridistribuzione di cibo avanzato da supermercati, ristorati e mense. Un reale sforzo green come questo, però, poiché avviene dietro le quinte e non si vede sul piatto, è uno sforzo che all’occhio dell’ispezionista passa inosservato e che quindi in troppi ancora non fanno.

Alessia Cancian