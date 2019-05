Stephen King: a settembre il suo nuovo terrificante romanzo

Stephen King: ecco il nuovo attesissimo romanzo. All’età di 71 anni, non smette di stupire e scrive un romanzo terrificante che ricorda moltissimo la fortunata serie televisiva “Stranger Things“. The Institute è il titolo del romanzo che King ha appena terminato e che sarà pubblicato il prossimo 10 settembre negli Usa, in Gran Bretagna, in Canada, nei paesi del Commonwealth. Annuncio, che ha dato lo stesso scrittore tramite il suo sito ufficiale.









Una storia terrificante

Psicologicamente spaventosa, la storia del libro ,racconta della classica lotta tra il bene e il male dove, però, non sempre è il bene a vincere.

Infatti, nel pieno di una notte qualsiasi, un ragazzino di 12 anni, Luke Ellis , nella sua casa di periferia di Minneapolis, viene rapito e scaraventato su un Suv nero. Gli stessi ignoti rapitori, hanno ucciso i suoi genitori in quella terrificante notte.

Luke si risveglierà all’Istituto, una stanza assolutamente uguale alla sua cameretta, ma senza finestre. Accanto a lui, tanti ragazzini speciali, che hanno poteri particolari come la telepatia e la telecinesi. Tutti arrivati lì nella stessa maniera.

Nell’Istituto, la direttrice, signora Sigsby, insieme al suo Staff, sono impegnati a prelevare i poteri paranormali dei ragazzini , senza alcuna pietà. Luke cerca disperatamente di scappare chiedendo aiuto. Ma nessuno è mai fuggito dall’Istituto. Non vivo, almeno.

Stephen King e qualcosa che pochi conoscono

Alcuni episodi della vita del re dell’horror, lo hanno cambiato per sempre. Avrà tratto ispirazione da questi per i suoi racconti?

1- In un giorno del 1949, il padre dello scrittore, Donald King, uscì di casa per una passeggiata e non fece mai più ritorno. Il piccolo King viene, così, allevato dalla madre.

2- Da bambino, King, ha raccontato sconvolto ai propri familiari, di avere assistito all’incidente di un suo amico travolto da un treno. Ma oggi non ricorda nulla di quell’episodio.

3- Nel giugno del 1999, Stephen venne investito da un minivan fuori controllo .La convalescenza fu lunga. Una volta guarito, King, acquistò il veicolo maledetto per 1600 dollari, deciso a distruggerlo con le proprie mani. Con suo grande disappunto, i suoi avvocati decisero di farlo demolire prima. King ha sognato per anni di poter distruggere il veicolo.

Mariafrancesca Perna