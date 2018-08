Stephen Wiltshire: l’artista con la memoria fotografica

Stephen Wiltshire è un artista che disegna e dipinge paesaggi urbani dettagliati, e lo fa attraverso un talento particolare. Un incredibile talento artistico (e ancora sconosciuto ai più) che gli consente di disegnare e dipingere città panoramiche in ogni loro dettaglio. Wiltshire è in grado di riproporre rappresentazioni realistiche e accurate delle città, a volte dopo averle osservate solo brevemente.

Infatti, dopo solo un breve sguardo, Wiltshire ricrea le città in scala con dettagli intricati, tra cui edifici con il giusto numero di finestre. Oggi, Stephen Wiltshire è uno degli artisti più famosi della Gran Bretagna. Le sue commissioni hanno una lista d’attesa da quattro a otto mesi. I video di lui che disegnano paesaggi urbani panoramici in scala perfetta hanno la tendenza a diventare virali.

Wiltshire nato a Londra nel 1974 è rimasto muto a causa dell’autismo fino all’età di cinque anni. Incapace di comunicare verbalmente rivolse il suo interesse al disegno. Durante le ore di scuola si deliziava ricreando immagini del deserto e caricature dei suoi insegnanti. Proprio grazie ad uno dei suoi insegnanti che, mostrando interesse verso Stephen, i suoi lavori furono iscritti in vari concorsi d’arte per bambini. In molti dei quali Stephen ha ottenuto anche dei premi.

La stampa locale rivolse sempre di più il suo interesse verso il bambino cercando di capire come fosse possibile che riuscisse a creare quei disegni così magistrali. E, proprio grazie all’interesse dei media a livello nazionale, a soli sette anni Stephen Wiltshire ha cominciato a far conoscere la sua arte. Anno in cui vendette il suo primo lavoro, costruendo così la sua carriera.

Poco più tardi, all’età di otto anni, riceve la sua prima commissione da parte del ministro britannico. Gli chiese di creare un disegno della cattedrale di Salisbury. Oggi, Wiltshire è un artista paesaggistico unico nel suo genere, ha ritratto paesaggi di spicco come New York , Tokyo e Roma dalla pura memoria.

Stephen Wiltshire e le sue opere

Il lavoro di Stephen è sempre più richiesto in tutto il mondo. I suoi disegni danno una sensazione stravagante pur mantenendo precisi dettagli, manifestano una sorta di disordine permanente che è la forza segreta dietro il suo talento. Nel corso degli anni ha ricevuto diversi incarichi tra cui realizzare vasti disegni panoramici di ben nove città del mondo.

Ha realizzato disegni panoramici lunghi 10 metri di città come Tokyo, Hong Kong e New York. Dopo solo pochi minuti di volo in elicottero. Una delle opere più celebri dell’arista è la vista panoramica della città di New York. Il disegno è esposto all’aeroporto internazionale JFK –Terminal 1. Grazie al suo amore personale per New York, contiene molti più dettagli e la prospettiva del panorama è molto più approfondita, il che gli conferisce una visione 3D più realistica della città.

Realizzata in tre giorni di lavoro, nell’occasione l’artista ha collaborato con la Banca svizzera USB nella campagna pubblicitaria We Will Not Rest. E’ possibile riconoscere tutti gli edifici più importanti della città: Chrysler Building, Empire State Building, New Jersey, Manhattan, Financial DistricStephen Wiltshire Dubait. Ellis Island, la Statua della Libertà, Brooklyn, il Pratt Institute.









Stephen aiutato dall’agente letteraio Margaret Hewson ha pubblicato il suo primo libro, un volume dei suoi primi schizzi. Abbozzi che presentano una prefazione del libro di Casson, ex presidente della Royal Academy of Art di Londra. Fu la stessa Margaret, infatti, a organizzare il primo viaggio di Stephen a New York .

Nel 2006, il Principe Carlo ha nominato Stephen Wiltshire come membro dell’Ordine dell’Impero Britannico (MBE) per i suoi contributi al mondo dell’arte. Nello stesso anno aprì la sua galleria nel centro di Londra.

La scienza dietro un artista straordinario

L’autismo è una condizione di sviluppo neurale che si manifesta precocemente nella vita e comporta difficoltà nel campo dell’interazione sociale. Con la lettura di espressioni facciali, la formazione di relazioni tra pari (nel complesso) rende difficile la comunicazione. Ma, sono tante le sfide associate all’autismo da cui nascono tanti punti di forza unici. E Stephen è una di quelle persone con autismo che ha un talento speciale nell’arte, oltre che nella sua memoria visiva che è davvero eccezionale.

L’autismo dell’artista, secondo gli esperti, convogliato alla sua lotta con la comunicazione potrebbe essere la ragione del suo successo artistico. Il disturbo altera la comunicazione tra alcune parti del cervello, che influenza gravemente la capacità del cervello di elaborare le informazioni. Probabilmente è proprio grazie a questi conseguenti blocchi l’artista riesce a concentrarsi sui dettagli nei suoi disegni.









Chi è affetto da questo disturbo tende ad essere in grado di utilizzare quelle aree percettive inferiori in modo indipendente. Senza l’interferenza con alcune delle aree linguistiche e quelle più alte che sembrano sovrapporsi con la loro capacità di vedere e riprodurre una scena visiva.

A cospetto dei soggetti con tali abilità speciali (come nel caso di Stephen) vi è la consapevolezza delle potenzialità del cervello che presenta una straordinaria capacità. Una capacità da cui non tutti possono attingere, e ciò ci insegna molto sulle notevoli potenzialità della mente umana.

Felicia Bruscino