Recentemente, i ricercatori hanno fatto un importante passo avanti nella lotta contro l’Alzheimer, una delle malattie neurodegenerative più devastanti. I risultati di un innovativo trial clinico, condotto dall’Università di Roma Tor Vergata, suggeriscono che la stimolazione magnetica transcranica (TMS) possa rappresentare una strategia terapeutica efficace per rallentare la progressione della malattia in pazienti con Alzheimer in fase lieve o moderata.

La stimolazione magnetica transcranica è una tecnica non invasiva che utilizza campi magnetici per stimolare aree specifiche del cervello. Sebbene l’uso della TMS sia già consolidato in trattamenti per disturbi psichiatrici come la depressione, il suo impiego nella cura dell’Alzheimer è un campo di ricerca relativamente nuovo e promettente.

Il trial clinico

Il trial clinico condotto presso l’Università di Roma Tor Vergata è stato il primo studio randomizzato e controllato a esaminare gli effetti di un trattamento prolungato di TMS su pazienti affetti da Alzheimer. I pazienti coinvolti nello studio erano in fase lieve o moderata della malattia, un periodo in cui le capacità cognitive e l’autonomia quotidiana sono ancora relativamente preservate, ma iniziano a manifestarsi segni evidenti di declino.

Il trattamento è stato somministrato per un periodo di 52 settimane, durante il quale i pazienti sono stati divisi in due gruppi: uno trattato con TMS e l’altro con un placebo. L’analisi dei dati ha mostrato risultati sorprendenti: i pazienti trattati con TMS hanno registrato un rallentamento del 52% nella progressione della malattia rispetto al gruppo placebo. Questo risultato ha sorpreso gli esperti, in quanto si tratta di un effetto significativo considerando la natura progressiva e irreversibile dell’Alzheimer.







Effetti sul funzionamento cognitivo e comportamentale

Uno degli aspetti più rilevanti di questo studio è stato l’impatto della TMS sulle funzioni cognitive dei pazienti. I soggetti che hanno ricevuto il trattamento hanno mostrato miglioramenti evidenti nelle capacità cognitive, in particolare nella memoria e nelle funzioni esecutive, che sono spesso tra i primi aspetti a essere compromessi nell’Alzheimer. Questi miglioramenti sono stati riscontrati in modo significativo anche rispetto al gruppo placebo, che non ha ricevuto il trattamento attivo.

In aggiunta, la TMS ha avuto effetti positivi sull’autonomia dei pazienti nelle attività quotidiane. L’Alzheimer è una malattia che colpisce progressivamente la capacità di una persona di gestire le proprie attività quotidiane, come mangiare, vestirsi, e svolgere le attività domestiche. Nei pazienti trattati con TMS, è stato osservato un miglioramento nell’autonomia rispetto a quelli che hanno ricevuto il trattamento placebo. Ciò implica che la TMS potrebbe non solo rallentare la progressione della malattia, ma anche migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Un altro importante risultato riguarda i disturbi comportamentali, un aspetto frequentemente associato all’Alzheimer. I pazienti trattati con TMS hanno mostrato una riduzione significativa di comportamenti problematici, come aggressività, agitazione e paranoia, che spesso complicano ulteriormente la gestione della malattia.

Il meccanismo d’azione della stimolazione magnetica transcranica

Ma come funziona esattamente la stimolazione magnetica transcranica nel trattamento dell’Alzheimer? La TMS agisce tramite impulsi magnetici che stimolano specifiche aree del cervello, in particolare quelle coinvolte nella memoria, nel controllo esecutivo e nell’umore. Questi impulsi magnetici indotti da un dispositivo posto sulla testa del paziente possono modulare l’attività neuronale, promuovendo una maggiore comunicazione tra le diverse regioni cerebrali.

Nel contesto dell’Alzheimer, la stimolazione magnetica potrebbe favorire la plasticità cerebrale, cioè la capacità del cervello di adattarsi e formare nuove connessioni neuronali, anche in presenza di danni causati dalla malattia. Sebbene non ci siano ancora certezze definitive, si ipotizza che la TMS possa in qualche modo “rinforzare” le aree del cervello che sono più vulnerabili alla degenerazione, rallentando così la progressione dei sintomi.

Questi risultati aprono nuove speranze per il trattamento dell’Alzheimer. Sebbene la TMS non sia ancora considerata una cura definitiva, i miglioramenti osservati nei pazienti potrebbero portare a un significativo cambiamento nel trattamento della malattia. La possibilità di rallentare la progressione della malattia, migliorando al contempo la qualità della vita dei pazienti, potrebbe rivoluzionare l’approccio terapeutico, soprattutto in una fase della malattia in cui le opzioni di trattamento sono limitate.

Va ricordato che la TMS potrebbe rappresentare una terapia complementare, che si affianca ai trattamenti farmacologici esistenti. Sebbene i farmaci attualmente disponibili per l’Alzheimer possano contribuire a gestire i sintomi, non esistono cure che possano fermare o invertire la progressione della malattia. La combinazione di terapie farmacologiche e non farmacologiche come la TMS potrebbe, dunque, rappresentare una strategia efficace per gestire meglio i sintomi e rallentare il decorso della malattia.