Parlare di preistoria in un periodo in cui si cerca il nuovo, l’innovazione, il mai visto e l’originalità può sembrare incauto. Di tanto in tanto, tuttavia, bisogna farlo ed, anzi, risulta ancor più importante guardare indietro proprio quando la tendenza e a non spostare lo sguardo da ciò che abbiamo davanti. Ma perché proprio Stonehenge?

Abbandonare un atteggiamento superficiale

L’atteggiamento che tendiamo ad attuare in questo periodo storico è molto pratico. Utilizziamo apparecchiature dalle funzioni complesse, ci inseriamo in una società misurata da mille regole, guardiamo l’operato umano per i suoi risultati. Poche volte, però, ci rendiamo conto di approcciarci a qualcosa di precostituito, già fatto e confezionato per essere usato e non capito.

Difatti abbiamo quasi tutti nelle nostre tasche, ad esempio, uno smartphone dai mille usi, ma difficilmente si trova qualcuno che sappia come funziona davvero. L’importante è che funzioni.

In questo articolo non si vuole parlare di telefoni, ma del nostro essere umani anch’esso dato spesso per scontato. La società moderna con le sue straordinarie innovazioni si basa su ciò che uomini preistorici hanno inventato millenni fa: un progetto. Per capire davvero le grandi innovazioni, non bisogna mai dimenticare questo punto di partenza fondamentale.

Il mistero della costruzione di Stonehenge

L’affascinante complesso di Stonehenge ha questo come caratteristica principale per essere considerato una delle prime scintille di genialità dell’essere umano.

Le indagini fatte attraverso la datazione radiocarbonica indicano l’inizio della costruzione del monumento intorno all’anno 3100 a.C. e ne stabiliscono la conclusione nel 1600 a.C.. Si suppone, addirittura che le prime basi risalgono al 7000 a.C. se non prima. Il fascino di Stonehenge risiede proprio nella sua antichità, così distante da noi da risultare completamente oscura e piena di mistero.

Il complesso è realizzato all’interno con pietre dal peso medio di quattro tonnellate e una cinta esterna costituita da pietre che arrivano a pesare anche venticinque tonnellate. L’attuale disposizione è frutto di una ricostruzione quindi, ammettono gli archeologi, è probabile che non tutte le pietre siano nella loro posizione originaria.

Le teorie sulla sua realizzazione sono tante e controverse. Si passa dall’immaginare fosse un preistorico osservatorio astronomico al considerarlo un altare dagli oscuri poteri magici. Gli studi più recenti sono ad opera dell’archeologo britannico Michael Parker Pearson, che ne riconosce un complesso ad uso funerario.

Una storia millenaria

Sebbene siano tutte teorie affascinanti non è questo che ci fa capire il vero valore di Stonehenge. È il progetto che c’è alla base il significato storico del monumento. Sì perché parliamo di un epoca così distante da noi da poterla comprendere solo con un intenso sforzo di immaginazione e nonostante questo gli uomini sono riusciti a costruire qualcosa di così monumentale. Basti pensare che l’età classica della Grecia antica si sarebbe avuta solo dopo circa 1100 anni dopo la realizzazione del complesso. Per intenderci ancora meglio in 1100 anni siamo passati dall’alto Medioevo ad oggi.

In parole povere, non esisteva ancora nulla di quello che abbiamo oggi, se non un arcaico metodo di fusione del bronzo. L’origine di Stonehenge risiede tutta in un progetto di quel gruppo di uomini che hanno avuto la volontà di realizzare qualcosa che non esisteva prima. Dove ora sorge il complesso non vi era che una distesa di erba e sassi. Proprio lì immaginarono di ergere quelle colossali pietre, pesanti ognuna quasi quanto due camion. Ne progettarono la distribuzione a cerchio, la disposizione concentrica e soprattutto crearono delle strutture con architrave.

È davvero difficile immaginare la difficoltà di sollevarle quelle architravi per formare le strutture simili a delle gigantesche porte verso il vuoto. Il pensiero di posizionare una pietra in orizzontale sorretta da due travi verticali potrebbe sembrare una banalità, qualcosa che anche un bambino potrebbe immaginare. Un bambino d’oggi senza dubbio. Ma all’epoca non esistevano palazzi, non esistevano templi e soprattutto non esistevano le nostre scuole.

L’impresa, proiettata nell’epoca in cui Stonehenge è stata costruita, è impressionante. Non solo quella fisica, che comunque lascia sconcertati, ma principalmente quella mentale.

Guardare al passato per capire il futuro

Guardare a questi grandi capolavori del passato e soprattutto capirli è importante oggi più che mai per non dimenticare da dove ha origine quello che l’umanità è diventata e le meraviglie che solo oggi possiamo realizzare. Ci aiuta a smettere di vivere le nostre vite ingabbiati nelle impalcature precostituite e riflettere sulle origini di ogni nostra azione.

Stonehenge e le numerose altre strutture simili (un esempio tra tutti è il Cerchio di Brodgar, risalente addirittura al 2500 a.c.) così come le pitture rupestri della preistoria non avevano uno scopo pratico, erano il tentativo degli uomini di lasciare una testimonianza. Sono giunte sino a noi attraversando millenni. Quindi in qualche modo, forse inconsciamente, quei nostri padri antichi avevano immaginato che ne avremmo avuto bisogno.

Carrieri Cesare Luca