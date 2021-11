Non è alzando muri e chiudendo aeroporti che fermerete il Covid-19. Stop ai brevetti per produrre i vaccini in tutto il mondo.

Europa, non è chiudendo gli aeroporti, non è isolando il Sudafrica o l’Africa che riuscirete a liberarvi del Covid. Oggi la variante è la Omicron , ieri era quella inglese.

Le varianti continueranno a venir fuori, mettendo a rischio non solo la vita dei cittadini di quella zona in cui esplodono i focolai ma dell’intero pianeta.

L’India, il Sudafrica, altri 100 Paesi e vari associazioni umanitarie come Emergency e Oxfam è da mesi e mesi che chiedono di sospendere i brevetti, ma i Grandi della Terra, complici o succubi di Big Pharma si trovano ancora una volta ad affrontare l’emergenza di un’altra variante.

Albert Bruce Sabin medico e virologo, creatore del vaccino orale contro la polio, la poliomielite malattia virale acuta, altamente contagiosa, colpiva soprattutto i bambini.

Negli Usa e in tutto il mondo la polio aveva ucciso e colpito molti bambini, in Europa si ebbe nel 1952 la terribile epidemia di Copenaghen.

Il vaccino Sabin ‘ orale monovalente’ ha sconfitto la poliomielite.

Grazie a Sabin che non brevettò la sua invenzione, rinunciando allo sfruttamento commerciale da parte delle industrie farmaceutiche. Il prezzo particolarmente contenuto del suo vaccino ha garantito la vasta diffusione del vaccino ed oggi la malattia è quasi debellata in tutto il mondo.

È inutile, America, Europa, Russia e tutti gli Stati potenti che dichiarate lo ‘stato di emergenza ‘, fin quando l’epidemia non sarà affrontata in tutto il mondo in modo uniforme ci saranno sempre situazioni in cui la malattia si acutizzerà.

Il Covid non guarda in faccia nessuno entra sia nelle bidonville che nei vostri palazzi lussuosi, dovete togliere i brevetti sui vaccini in modo che possano essere prodotti a basso costo e in quantità necessarie per immunizzare gli abitanti dell’intero pianeta.

Santina Sconza

