Amore eterno premiato dal Guinness World Record

Da questa coppia il giuramento”finché morte non vi separi” è stato preso alla lettera. Masao e Miyako Matsumoto sono due giapponesi che sono stati premiati con il Guinness World Records per essere la coppia vivente più longeva al mondo. In un’intervista che hanno rilasciato, svelano il segreto della loro storia d’amore lunga una vita.

La loro storia

Masao è nato il 9 luglio del 1910, lei, Miyaco, il 24 novembre del 1917, rispettivamente 108 e 100 anni. Sono sposati dal 1937, ovvero 81 anni di vita insieme. Hanno costruito una famiglia piuttosto vasta che conta 7 figli, la cui età è compresa fra i 66 e i 77 anni e 13 nipoti, l’ultimo pronipote, il 25esimo, è nato il mese scorso.

Raccontano però che non tutto è stato sempre rose e fiori. Hanno superato grandi difficoltà insieme, ma la loro forza è sempre stata l’unione. Infatti ciò che li ha tenuti uniti è stata la grande pazienza di lei, soprattutto quando Masao è stato mandato al fronte prima della seconda guerra mondiale. Come afferma Miyaco:” Sapevo ci sarebbero stati tempi migliori in futuro, quindi ho solo aspettato, confidando che la pazienza ci aiutasse e il tempo volesse farci reincontrare”. Il loro amore eterno oltre che che sorprendere, rappresenta una concreta speranza per chi desidera trovare un partner con cui avere una relazione stabile e soprattutto duratura. Traspare dalle loro parole che un risultato simile deve essere raggiunto tramite dedizione, affetto, sostegno e comprensione reciproca, lo stare insieme e amarsi tutti i giorni è un grosso impegno, cosa che oggi non tutti sono disposti ad assumersi.

Alla consegna della certificazione del Guiness come coppia più longeva vivente, il loro amore come anche la grande commozione, è emerso grazie a un semplice gesto cioè quando la mano di Miyaco ha cercato quella di Masao, per confermare ancora una volta la solidità della loro unione.

Guermandi Rebecca