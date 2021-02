Storia del vaccino: Edward Jenner e i pionieri dell’immunizzazione

Un salto nel passato per conoscere le origini della vaccinazione: dalla battaglia al vaiolo del pioniere Edward Jenner alle più recenti sfide della medicina

In questi recenti tempi bui e pandemici si è di certo fatto un gran parlare di vaccino. La campagna di vaccinazione da Covid-19 è finalmente iniziata e, sebbene ci siano ancora molti scettici a riguardo, la maggior parte della popolazione mondiale guarda con speranza alla distribuzione delle dosi di medicinale. Può essere interessante quindi ripercorrere i passaggi che hanno costituito la storia del vaccino dagli esordi fino ai tempi recenti.

Questa scoperta rappresentò una vera e propria svolta nel campo della medicina. Il suo impatto determinò una diminuzione della mortalità e il conseguente miglioramento della qualità della vita. Eccezionali scoperte scientifiche nel campo della biomedicina costellarono il suo percorso e fu motore di intensi scontri ideologici e politici. Naturalmente come tutte le grandi imprese fu caratterizzata da tentativi, sperimentazioni e fallimenti.

I primi passi: l’innesto del vaiolo

In un passato non troppo lontano le malattie epidemiche rappresentavano un dramma per gli uomini che erano del tutto impotenti di fronte al contagio e alle sue conseguenze.

La scoperta del primo vaccino si colloca a fine Settecento, epoca in cui le epidemie di vaiolo seminavano il terrore in tutta Europa. Noto fin dall’antico Egitto, il morbo era molto temuto sia per l’alta mortalità che per le condizioni dei sopravvissuti che si ritrovavano sfigurati dai segni delle pustole.

L’ “innesto del vaiolo”, la prima sperimentazione del vaccino, era praticata da qualche decennio da Jan Ingenhousz. Il medico olandese, dopo averla testata su di sé e sui suoi figli, si rese famoso per aver praticato l’innesto su alcuni componenti della famiglia Asburgo e De’ Medici. La “variolizzazione” consisteva nell’inoculazione nel paziente di tessuti prelevati a un individuo malato in forma lieve allo scopo di provocare una forma blanda di malattia più facile da debellare.

Le novità di Edward Jenner

Nel 1796 la tecnica venne perfezionata da Edward Jenner. La principale novità introdotta dal medico britannico consiste nell’inoculazione di vaiolo vaccino, una variante del morbo che colpiva le mucche e che si era rivelata molto meno pericolosa per chi la contraeva. Medico di campagna a Berkeley, nel Gloucestershire, Jenner aveva infatti notato che i contadini contagiati dalla variante bovina una volta guariti erano immunizzati rispetto alla più pericolosa variante umana e non conservavano cicatrici.

L’origine del termine “vaccino” deriva proprio da “vacca” in relazione alla sua derivazione bovina.

Si trattava di una rivoluzione empirica fondata su anni di studi che portarono al primo esperimento. Un bambino di otto anni fu infettato con vaiolo bovino e successivamente umano e grazie a questo fu dimostrata la correttezza dell’ipotesi. Jenner venne dunque considerato il padre dell’immunizzazione.

Un’accoglienza gelida per la scoperta

La comunità scientifica e la società inglese accolsero inizialmente con diffidenza la nuova tecnica. Fu grazie all’impegno divulgativo, alla distribuzione di massicce dosi di vaccino e al sostegno del Parlamento Inglese che il vaccino riuscì comunque ad avere grande successo per poi diffondersi in tutto il mondo. Tra le varie paure dominava quella che inoculare una malattia di tipo animale nell’uomo potesse avere effetti pericolosi. Tra i vari rischi, oltre a quello di disobbedire al volere di Dio, si distingueva anche quello di trasmettere i “vizi” delle vacche.

Molto dibattuta, sino ai giorni nostri, è la questione dell’obbligatorietà della vaccinazione. Le correnti anti – vacciniste vedevano nell’obbligo di immunizzazione una imposizione governativa che limitava la libera scelta dei cittadini. Emblematica fu la battaglia legale intentata da Henning Jacobson, cittadino statunitense che si oppose al vaccino imposto dalla legge. Jacobson denunciò ciò che interpretava come violazione al diritto a curare il proprio corpo, ma la Corte Suprema lo condannò. La Corte dichiarò la supremazia del bene pubblico rispetto alla libertà individuale segnando una svolta fondamentale nel conflitto fra diritto pubblico e individuale.

Il vaccino nel mondo

Fu la Francia a dare il buon esempio grazie a una campagna di vaccinazione di massa prescritta da Napoleone Bonaparte al suo esercito.

Sempre a inizio Ottocento risale la prima campagna internazionale di vaccinazione della storia guidata da Francisco Javier de Balmis. Nel 1803 il medico spagnolo guidò una spedizione diretta alle colonie spagnole delle Americhe trasportando 22 ragazzi orfani come fonte vivente di virus vaccinico che si erano trasmessi attraverso il braccio durante il viaggio.

In Italia la vaccinazione arrivò grazie a Lugi Sacco, primario all’Ospedale Maggiore di Milano, che da lui prese l’attuale nome. Le campagne di vaccinazione si diffusero in Italia fino a diventare obbligatorie dopo l’Unità grazie alla legge Crispi Pagliani (1888). Solo nel 1981 si abolì l’obbligatorietà dopo che nel 1979 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) decretò la malattia definitivamente eradicata dalla Terra.

Le tecniche di vaccinazione subirono grandi sviluppi nel tempo. Tra i progressi si segnala certamente la conoscenza del funzionamento della immunità acquisita e la teoria dei germi. Fu grazie a questa che Louis Pasteur a fine XX secolo riuscì a spiegare il funzionamento delle infezioni, ma la vera rivoluzione avvenne negli anni ’80 del Novecento grazie agli studi sul codice genetico dei microorganismi e di ingegneria molecolare ancor più recenti.

Su proposta di Pasteur indipendentemente dalle evoluzioni e diverse modalità di immunizzazione relative alle diverse malattie, i preparati manterranno inalterato il nome “vaccini” in onore del loro scopritore.

Serena Oliveri