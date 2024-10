La connessione tra i giochi di casinò digitali e il passato è stretta, a raccontarlo sono le stesse grafiche sulle piattaforme e app di ultima generazione. Da quando l’uomo è comparso sulla faccia della Terra non ha perso mai occasione per inventare nuove cose, se solo vogliamo pensare alla ruota, scopriamo che questo primo strumento “tecnologico” non solo ha migliorato notevolmente l’esistenza e lo svolgimento delle attività pratiche, ma è il meccanismo principale che sta alla base di tantissimi giochi, come la roulette e le slot machine.

Anche i giochi di casinò online hanno una storia lunga millenni e sono diversi i popoli che hanno partecipato all’evoluzione ludica in ogni piccolo aspetto, per esempio, gli Egizi crearono i primi dadi da gioco, i Romani li migliorarono, così come i Cinesi già cinquemila anni fa giocavano con delle piastrelle rigide simili a fiches.

La storia della roulette e del blackjack ha un punto in comune, perché inizia ufficialmente nel XVII secolo in Francia, proprio quando aprono i primi casinò in Europa. Attualmente questi due giochi rappresentano i pilastri fondamentali dei casinò online insieme a poker e slot machine.

Dai primi esperimenti alla roulette online

Se il Diciassettesimo secolo rappresenta il punto di svolta della roulette, possiamo affermare con certezza che i primi esperimenti furono fatti ai tempi degli antichi romani, che si ispirano all’idea dei soldati greci di posizionare le lance sugli scudi e farle girare per scommettere. Questo era un passatempo per i soldati tra una battaglia e l’altra, ma i romani fecero molto di più, perché migliorarono il meccanismo posizionando le lance sulle ruote dei carri, in questo modo avevano degli spicchi e potevano puntare in più zone della ruota.

Il primo esempio di roulette moderna seppur arcaica arriva nel XVII secolo, quando Pascal realizza un esperimento per dimostrare il modo perpetuo. Il famoso filosofo matematico era anche un appassionato di gioco e quindi sfruttò questo meccanismo per creare la prima roulette rudimentale. Il gioco invase i casinò tradizionali nel Diciannovesimo secolo e divenne subito un pilastro fondamentale, mentre a cavallo fra il Novecento e la prima decade degli anni Duemila raggiunse fama mondiale con i casinò online. Attualmente la roulette è uno dei giochi di punta perché consente non solo di giocare in diretta live streaming ma anche di avere grafiche a tema specifiche, partecipando attivamente all’evoluzione tecnologica contemporanea.

Dal 21 francese al blackjack online di fama mondiale

La prima versione del blackjack è il vingt et un, gioco francese che deriva dal Baccarat, tuttavia, sono molti gli appassionati dell’universo ludico che sostengono la somiglianza con il sette e mezzo, in quanto presenta molti punti in comune con il gioco italiano. Ma c’è anche un altro gioco europeo che ha influenzato molto le dinamiche del 21, ed è il 31 spagnolo.

In questo melting pot europeo il blackjack ha preso sempre più piede prima del Diciottesimo secolo nei casinò tradizionali e 300 anni dopo nei casinò online, dove è possibile giocare in diretta live streaming, organizzare tavoli con gli utenti e anche partecipare ai tornei più famosi di Las Vegas e che vengono svolti in ogni parte del mondo, semplicemente con un click.

Il blackjack online si è integrato perfettamente tra i giochi di casinò digitali e infatti sono tantissime le slot machine virtuali che presentano le grafiche del 21, omonimo titolo del film più famoso realizzato su questo gioco, che ha ispirato una vasta gamma di grafiche sulle piattaforme e app di ultima generazione.