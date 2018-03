La storia di Mauro Morandi: un naufrago moderno

La storia di Mauro Morandi è davvero insolita e incredibile. In questo articolo ve la racconteremo.

Classe 1939, Mauro ha 79 anni e da 29 anni è l’unico abitante dell’isola di Budelli, nell’arcipelago della Maddalena, in Sardegna. Custode dell’isola, egli è una sorta di moderno Robinson Crusoe: la sua storia ha attirato la curiosità di moltissime persone e anche della CNN, alla quale Mauro si è raccontato, parlando della sua esperienza.

Originario dell’Emilia, Mauro Morandi ha raccontato alla CNN di essere stato fin da piccolo uno spirito ribelle e di essere scappato di casa per la prima volta a nove anni. Dopo le proteste del 1968, l’uomo smise di ingaggiarsi politicamente, in quanto ha dichiarato di odiare le armi.

Mauro insegnava educazione fisica a Modena: poi, nel 1989, assieme a un gruppo di amici decise di partire alla volta della Polinesia per intraprendere una nuova vita, ma il catamarano ebbe un guasto e l’uomo dovette sbarcare sull’isola di Budelli. Affascinato dallo splendore di questo posto meraviglioso, Mauro decise di rimanere a vivere lì: il custode dell’isola stava andando in pensione, e Morandi decise di prendere il suo posto.

Da quel momento egli passa il suo tempo a occuparsi dell’isola, dalla pulizia al nutrimento degli animali. Egli ha dichiarato all’emittente americana CNN :

“The first few years I was very standoffish. I did not want to communicate with anyone who came to see the pink beach, and I enjoyed all this beauty alone”.