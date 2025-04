È Salvatore Calvaruso, 19 anni, originario del quartiere Zen di Palermo, il giovane arrestato per la strage a Monreale, con l’accusa di strage e detenzione illegale di arma da fuoco in seguito alla tragica sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Con piccoli precedenti alle spalle, Calvaruso si era presentato spontaneamente ai carabinieri denunciando il furto del suo motorino. Una mossa che, secondo gli investigatori, aveva lo scopo di depistare le indagini. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Pagliarelli in attesa della convalida del fermo.

La confessione spontanea e il ruolo degli altri complici

Durante le prime ore di detenzione, Salvatore Calvaruso avrebbe reso dichiarazioni spontanee ammettendo di aver preso parte alla sparatoria della strage a Monreale. Tuttavia, successivamente, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio formale.

Le autorità sono ancora alla ricerca di almeno quattro complici e di due pistole, mentre le dichiarazioni rese da un testimone e il ritrovamento degli occhiali del giovane sulla scena del crimine rafforzano l’impianto accusatorio. Un amico di Calvaruso ha inoltre riferito che il 19enne gli avrebbe chiesto di denunciare il furto dello scooter poiché “aveva combinato un macello”.

Una lite scoppiata per un rimprovero

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dal pm Felice De Benedittis, la violenta rissa sarebbe scaturita da un rimprovero. Alcuni giovani di Monreale avevano richiamato i palermitani che sfrecciavano tra i tavoli di un bar affollato. “Andate piano, qui c’è troppa gente”, avrebbero detto Salvatore Turdo e Andrea Miceli, due delle vittime. Ne è nata una lite degenerata in una sparatoria, fino alla tragedia: in pochi minuti sono stati esplosi almeno venti colpi d’arma da fuoco in mezzo alla folla.

La dinamica della strage a Monreale si è consumata intorno all’1.30 in via Benedetto D’Acquisto, a pochi metri dal Duomo di Monreale. La scena è stata descritta come un vero e proprio caos: tavolini rovesciati, urla, bottiglie lanciate in aria e la gente in fuga. Testimoni hanno raccontato di aver confuso inizialmente gli spari per fuochi d’artificio. In quei momenti drammatici, cinque persone sono rimaste colpite: tre di loro, Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, hanno perso la vita, mentre un 33enne e un sedicenne sono sopravvissuti per miracolo.







I soccorsi e le tensioni tra la folla

Quando le ambulanze del 118 sono arrivate sul posto, i sanitari si sono trovati di fronte una situazione esplosiva. Parenti e amici delle vittime, sconvolti, hanno accerchiato e strattonato i soccorritori, nel tentativo disperato di ottenere aiuto prioritario per i propri cari. Intanto, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle numerose testimonianze raccolte, i carabinieri hanno potuto ricostruire in parte i movimenti del gruppo di giovani palermitani coinvolti.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo proveniente dallo Zen sarebbe arrivato a Monreale con l’intenzione di compiere furti di mezzi parcheggiati. La reazione dei giovani del posto avrebbe innescato la lite culminata nella sparatoria. Due pistole sono state utilizzate durante l’assalto armato, e le indagini proseguono per rintracciare le armi e gli altri responsabili ancora in fuga.

I dettagli che incastrano Salvatore Calvaruso

Determinanti per inchiodare Salvatore Calvaruso sono stati gli occhiali trovati sul luogo della rissa, identici a quelli che il ragazzo indossava in una foto postata sui social. Inoltre, secondo la Procura, subito dopo la sparatoria, il giovane si sarebbe disfatto del cellulare per eliminare eventuali prove compromettenti. Elementi che, uniti alle testimonianze e ai filmati di videosorveglianza, hanno portato il pm a definire il quadro probatorio “pienamente riscontrato”.

Il dolore della comunità e l’annullamento della festa

La strage a Monreale è stata sconvolgente. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha annullato la tradizionale festa del Santissimo Crocifisso, manifestazione religiosa molto sentita dalla popolazione. Il Comune si farà carico delle spese per i funerali delle vittime. Intanto, la città riflette con amarezza su quanto accaduto, mentre prosegue il lavoro degli inquirenti per assicurare alla giustizia tutti i responsabili di quella notte di sangue.

Lucrezia Agliani