Un’altra pagina di orrore si aggiunge alla lunga lista di atrocità compiute in Myanmar dal colpo di stato del 2021. Almeno 24 persone sono morte e 47 sono rimaste ferite nella strage al festival di Thadingyut, quando l’esercito ha colpito una folla di civili riunita per una veglia pacifica nella regione di Sagaing, nel centro del Paese. Secondo le testimonianze raccolte da BBC Burmese, un parapendio motorizzato militare ha sganciato due bombe durante la celebrazione del festival di Thadingyut, trasformando un momento di luce in una scena di devastazione.

Il raid aereo su una protesta pacifica

La strage al festival di Thadingyut al è avvenuto lunedì sera, mentre circa cento persone si erano riunite in un comune di Chaung U per accendere candele e chiedere la fine della coscrizione militare imposta dalla giunta. L’incontro, organizzato in occasione del festival della luna piena, aveva anche lo scopo di reclamare la liberazione dei prigionieri politici, tra cui Aung San Suu Kyi, la leader democratica deposta e incarcerata dopo il colpo di stato.

Pochi minuti dopo l’inizio della veglia, dal cielo sono comparsi i paramotori dell’esercito. In sette minuti, due ordigni hanno devastato l’area, lasciando corpi senza vita e decine di feriti. Testimoni locali hanno raccontato di scene raccapriccianti: “I bambini erano completamente fatti a pezzi”, ha riferito una donna all’agenzia AFP, aggiungendo che ancora il giorno seguente i residenti “stavano raccogliendo parti del corpo”.

“Ci avevano avvertito di un possibile attacco”

Un membro delle Forze di Difesa Popolare (PDF), la milizia locale che controlla parte della regione, ha spiegato di aver ricevuto informazioni su un potenziale raid poco prima dell’attacco. I militanti avevano tentato di disperdere la folla, ma i paramotori militari sono arrivati con largo anticipo, impedendo qualsiasi evacuazione.

“È successo tutto in un lampo”, ha detto un sopravvissuto, rimasto ferito a una gamba. “Non ho fatto in tempo a scappare, le esplosioni erano ovunque”.

La difficoltà nel riconoscere le vittime della strage al festival di Thadingyut ha reso ancora più dolorosa la tragedia. Alcuni corpi sono stati dilaniati al punto da rendere impossibile l’identificazione immediata.

Il ritorno della paura nella regione di Sagaing

La regione di Sagaing è da tempo uno dei principali fronti della guerra civile che insanguina il Myanmar. Dopo aver perso il controllo di vaste aree a favore delle milizie ribelli, l’esercito ha lanciato negli ultimi mesi una controffensiva brutale, fatta di bombardamenti aerei e attacchi indiscriminati ai villaggi.

Le forze governative sembrano aver recuperato terreno grazie a nuovi armamenti e droni forniti dalla Cina, oltre al supporto tecnico della Russia.

La crescente potenza aerea della giunta ha cambiato gli equilibri militari. Pechino, che ora sostiene apertamente il regime, ha anche fatto pressione sui gruppi ribelli lungo il confine perché smettano di fornire armi ai movimenti di opposizione. Questo ha costretto molti insorti a ritirarsi, perdendo gran parte dei territori conquistati nei due anni precedenti.







Parapendii come armi di guerra

Secondo un’indagine della BBC Burmese, l’esercito birmano avrebbe iniziato a utilizzare parapendii motorizzati – chiamati localmente “paramotori” – per colpire obiettivi civili. La scelta di questi mezzi leggeri e silenziosi nasce dalla carenza di aerei ed elicotteri e dalla mancanza di carburante, aggravata dalle sanzioni internazionali che limitano l’accesso alle forniture militari.

L’organizzazione Amnesty International, in una nota diffusa martedì, ha definito questa tattica una “tendenza inquietante”, denunciando l’uso di strumenti di volo civili per eseguire attacchi contro la popolazione. “Questo episodio deve essere un campanello d’allarme raccapricciante”, ha dichiarato Joe Freeman, ricercatore di Amnesty in Myanmar, sottolineando l’urgenza di protezione per i civili intrappolati nel conflitto.

Dal golpe militare del febbraio 2021, che ha rovesciato il governo democraticamente eletto, il Myanmar è precipitato in una spirale di violenza e instabilità. Migliaia di persone sono state uccise, milioni sono sfollate, e intere città sono state rase al suolo.

Le elezioni generali previste per dicembre, le prime dal colpo di stato, appaiono prive di legittimità: gran parte dei partiti di opposizione è stata bandita, e il voto si terrà solo nelle aree sotto controllo militare. Per molti osservatori, il processo elettorale sarà una mera facciata per consolidare il potere della giunta.

Il silenzio del mondo e la voce della resistenza

Nonostante l’indignazione internazionale, la risposta della comunità mondiale, anche alla recente strage al festival di Thadingyut, resta debole. L’ASEAN, il blocco regionale del sud-est asiatico, è stata accusata di immobilismo. Amnesty International ha invitato i Paesi membri a “intensificare la pressione sulla giunta e a rivedere un approccio che ha deluso il popolo del Myanmar per quasi cinque anni”.

Intanto, tra le rovine e la paura, la resistenza civile continua. In villaggi e città devastate, piccoli gruppi di cittadini si organizzano per tenere viva la speranza di un futuro libero. Ma ogni nuova bomba, ogni vita spezzata, allontana sempre di più quella speranza.

Lucrezia Agliani