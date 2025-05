Nel cuore del Burkina Faso occidentale, tra il 10 e l’11 marzo 2025, si è consumata una grave strage dei fulani, che rientra nei più devastanti massacri civili dell’anno: oltre 130 persone, in gran parte appartenenti all’etnia fulani, sono state uccise nella zona di Solenzo. La strange dei fulani si è sviluppata durante l’operazione “Vortice Verde 2”, una campagna condotta dalle forze speciali burkinabé con il sostegno delle milizie locali filogovernative, i cosiddetti Volontari per la Difesa della Patria (VDP). Non si è trattato, tuttavia, di una semplice operazione contro gruppi islamisti: le vittime sono stati civili inermi, colpiti senza distinzione.

La doppia trappola nella strage dei Fulani: tra esercito e jihadisti

I Fulani, una delle principali comunità etniche dell’Africa occidentale, si trovano oggi stretti tra due fuochi. Da una parte, le forze governative li considerano spesso sospetti collaboratori dei jihadisti, dall’altra, i gruppi islamisti li reclutano forzatamente o li puniscono se sospettano che abbiano aiutato l’esercito. In questa spirale di sospetto e vendetta, migliaia di famiglie sono rimaste vittime o sono fuggite nel vicino Mali. Alcuni testimoni della strage dei fulani hanno riferito di non poter nemmeno tentare la fuga senza attraversare villaggi presidiati dalle milizie o dalle forze armate.

Le testimonianze e le prove della strage dei fulani: il lavoro di Human Rights Watch

Human Rights Watch (HRW) ha raccolto prove consistenti su quanto avvenuto in Burkina Faso. Tra il 14 marzo e il 22 aprile, l’organizzazione ha intervistato 27 testimoni oculari, due membri delle milizie filogovernative, oltre a giornalisti e rappresentanti della società civile. Undici video, condivisi sui social o filmati direttamente dai miliziani, documentano abusi sistematici e brutali.

Le rappresaglie islamiste: vendetta e nuovi massacri

Alla violenza perpetrata dall’esercito ha fatto seguito una nuova ondata di sangue. Il gruppo Jama’at Nusrat al-Islam wa al-Muslimeen (JNIM), affiliato ad al-Qaida, ha condotto attacchi di rappresaglia nella provincia di Sourou. Villaggi accusati di aver collaborato con le forze governative sono stati messi a ferro e fuoco. Secondo HRW, almeno 100 civili hanno perso la vita in queste incursioni punitive. Una spirale di vendette incrociate, che continua a costare centinaia di vite umane e ad alimentare la tensione etnica e politica nel Sahel.

Una giunta al potere e un Paese frammentato e l’assenza internazionale

Dal 2022, il Burkina Faso è governato da una giunta militare guidata dal generale Ibrahim Traoré. Il colpo di stato ha portato instabilità e frammentazione territoriale. In vaste aree del paese lo Stato ha perso il controllo effettivo, lasciando spazio a gruppi armati, milizie autonome e signori della guerra. In questo contesto, le operazioni militari spesso si trasformano in vere e proprie campagne punitive, dove la distinzione tra combattente e civile viene completamente ignorata.

Le parole di Ilaria Allegrozzi, ricercatrice senior per il Sahel presso Human Rights Watch ha lanciato un grido d’allarme per la situazione “gravemente trascurata” in Burkina Faso. Ma finora, le reazioni internazionali sono rimaste tiepide. Nessuna missione d’inchiesta ufficiale è stata avviata, nessuna sanzione imposta, nessun alto ufficiale incriminato.

La richiesta di giustizia e verità

Human Rights Watch chiede un’indagine indipendente sulla strage dei fulani, imparziale e approfondita. Non è la prima volta che si sollevano accuse simili contro l’esercito burkinabé, ma questa potrebbe essere la più grave e documentata. La società civile chiede giustizia, ma nel clima attuale le speranze sono flebili. La stessa HRW, pur avendo fornito nomi, video e testimoni, teme che il rapporto finisca per essere ignorato. Senza un’azione decisa, le stragi continueranno a essere una tragica normalità.

Il caso del massacro di Solenzo rappresenta l’ennesima dimostrazione di come, in contesti di guerra asimmetrica e instabilità politica, i civili diventino facili bersagli. L’etnia fulani, sospesa tra jihadisti e governo, paga il prezzo più alto. La comunità internazionale, al momento, osserva in silenzio. Ma la verità è già emersa: ciò che manca è la volontà politica di agire.

Lucrezia Agliani