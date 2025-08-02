Il tempo passa, tutto scorre, ma non significa che ciò che è stato e ha rappresentato la Strage di Bologna finisca nell’oblio, nella dimenticanza, vittima di un feroce revisionismo storico, sempre pronto ad attecchire su un terreno debole e diviso. Tutto scorre ma non di certo la memoria di quel 2 agosto 1980, quando a scorrere furono 85 vite umane che, alle 10.25 nella sala d’aspetto della stazione di Bologna, erano in procinto di prendere i loro treni, per continuare a condurre ognuno la propria esistenza.

Una verità, quella su Bologna, che, pur essendo poco studiata, è presente e vivida nella memoria di chi c’era; una verità che è stata riconosciuta dalle sentenze giudiziarie e che è emersa piano piano, puntando il dito contro i gruppi neofascisti. A mettere la bomba infatti, sono stati i Nuclei Armati Proletari, finanziati dalla P2 di Licio Gelli, e aiutati dalla complicità impeccabile dei servizi segreti italiani. La strage di Bologna è una strage di Stato.

Un cammino lungo quarantacinque anni

La storia giudiziaria della strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, ha attraversato quasi mezzo secolo tra processi, depistaggi, rivelazioni e condanne definitive. Solo di recente, con l’ergastolo inflitto a Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, la Corte di Cassazione ha completato l’individuazione degli esecutori materiali dell’attentato che causò 85 morti e oltre 200 feriti. Una strage che ha inciso profondamente nella memoria collettiva italiana, non solo per la ferocia dell’atto, ma per la complessità di un iter giudiziario ostacolato, fin dall’inizio, da elementi interni allo Stato.

Il verdetto più recente rappresenta una svolta cruciale nel processo di verità, un cerchio che finalmente, dopo tante difficoltà e silenzi, si chiude. Bellini è stato ritenuto colpevole “con assoluta certezza”, come recita la motivazione della sentenza d’appello, grazie anche a un filmato amatoriale girato da un turista tedesco pochi minuti dopo l’esplosione. La sua presenza in stazione, confermata dall’ex moglie Maurizia Bonini e da altre testimonianze, è stata determinante per la condanna.

Oltre a Bellini, la giustizia ha condannato Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini, riconosciuti già da tempo come responsabili esecutivi dell’attacco.

L’ombra lunga dei mandanti

Se gli esecutori della Strage di Bologna sono noti e condannati, il peso più grave grava sui mandanti: una rete che univa ambienti neofascisti, massoneria deviata e apparati dello Stato. I nomi di Licio Gelli, allora capo della P2, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato dell’Ufficio Affari Riservati e Mario Tedeschi, ex senatore del MSI, compaiono nelle sentenze come finanziatori, ispiratori e facilitatori della strage. Ma la loro morte avvenuta prima del processo ha impedito qualsiasi condanna concreta, lasciando aperta una ferita che la giustizia non ha potuto sanare fino in fondo.

L’intero iter processuale sulla strage di Bologna è stato un’odissea documentale e investigativa. Il primo processo si è aperto solo nel 1987, sette anni dopo l’attentato, e la Cassazione si è espressa per la prima volta nel 1995. Tra assoluzioni, nuove indagini e nuovi imputati, si sono succeduti processi su processi: da quello per i depistaggi a carico di figure come Carminati e Mannucci Benincasa, terminati con assoluzioni, a quelli contro Ciavardini, Cavallini e infine Bellini. Oggi, per orientarsi tra le migliaia di pagine di atti e verbali, viene persino utilizzata l’intelligenza artificiale, tanto è denso il materiale raccolto.

Si può dunque parlare solamente di giustizia a metà, o quantomeno non completa, poiché la condanna all’ergastolo per Bellini è arrivata quando tutti i mandanti della strage erano già morti. Nonostante la giustizia abbia individuato con chiarezza e neutralità – dopo tutte le difficoltà – chi sono gli effettivi responsabili della Strage di Bologna, importanti deputati e cariche pubbliche dello Stato italiano tentano ancora di revisionare la storia. Tanti sono stati i tentativi di depistaggio: creare altre piste, scaricare la responsabilità sui “nemici”, non è stato però così efficace, perché le prove dell’esistenza di altri colpevoli non c’erano e non ci sono mai state.

I depistaggi sulla Strage di Bologna come metodo sistematico: la pista palestinese

I depistaggi rappresentano il filo rosso che unisce la strage di Bologna alle altre tragedie italiane del dopoguerra. Come già accaduto per Piazza Fontana, anche nel 1980 si cercò di orientare le indagini verso piste false, per confondere e rallentare la verità. Le accuse infondate verso ambienti anarchici e la costruzione ad arte di prove fasulle sono diventati strumenti ricorrenti. Le modalità dell’attacco e le coperture successive testimoniano una regia che superava la mera esecuzione terroristica: era lo Stato stesso, o almeno suoi segmenti deviati, a muoversi nell’ombra.

Tra le molte deviazioni che hanno tentato di sviare la ricerca della verità sulla strage del 2 agosto 1980, una delle più insidiose è stata la cosiddetta “pista palestinese”. Questa teoria, avanzata già nei primissimi momenti successivi all’attentato, suggeriva che l’esplosione alla stazione di Bologna potesse essere opera di gruppi mediorientali, in particolare legati alla causa palestinese.

Secondo questa ipotesi, la bomba sarebbe stata il risultato di una rappresaglia o di un’azione legata a traffici d’armi e ad accordi segreti tra l’Italia e le organizzazioni palestinesi. Una narrativa che, sebbene priva di fondamento, trovò per anni ampio spazio mediatico e venne sostenuta da alcuni ambienti istituzionali. Ma dietro questa tesi si nascondeva un obiettivo preciso: scaricare la responsabilità su un fronte esterno, funzionale a disinnescare le implicazioni interne, in particolare quelle legate all’estrema destra e ai servizi deviati.







Il crollo della montatura

Con il passare del tempo, e soprattutto con l’approfondimento delle indagini giudiziarie, la pista palestinese si è rivelata per quello che era: un depistaggio costruito a tavolino. Le prove documentali e testimoniali raccolte nei numerosi processi hanno dimostrato l’assoluta inconsistenza di questa ipotesi, smascherando una rete di falsificazioni orchestrate per confondere le acque e proteggere i veri responsabili. Alcuni protagonisti dei servizi segreti e della loggia P2 hanno avuto un ruolo attivo nella diffusione di questa pista alternativa, nel tentativo di attribuire a potenze straniere una strage che invece affondava le sue radici nel cuore del terrorismo neofascista italiano.

Alla luce dei fatti e delle sentenze definitive, la pista palestinese non solo è stata archiviata, ma oggi viene ricordata come uno dei simboli più eclatanti dei tentativi di manipolare la verità storica e giudiziaria di quella stagione buia.

Un legame oscuro tra Stato e neofascismo

Le parole dei magistrati uccisi, come Vittorio Occorsio e Mario Amato, suonano oggi profetiche. Avevano intuito, già negli anni ’70, l’esistenza di legami organici tra estremismo di destra e istituzioni. È significativo che entrambi siano stati assassinati proprio dai soggetti su cui stavano indagando. La verità giudiziaria oggi conferma che quelle intuizioni erano corrette, e che i responsabili della strage agivano sotto protezione e con il sostegno logistico di pezzi dello Stato.

È per questo dunque che oggi non si può non parlare di “strage di Stato” , quando si ragiona su eventi e processi storici con elementi fondati. Già nel caso di Piazza Fontana, nel 1969, si cercò di attribuire la responsabilità a innocenti, costruendo un caos giudiziario che ha influenzato tutte le successive inchieste sulle stragi italiane. Questa strategia della tensione aveva un obiettivo politico: destabilizzare per meglio controllare, creare paura per rafforzare l’ordine, quel famoso divide et impera che ancora oggi vediamo applicato anche dalle politiche più deboli. La strage di Bologna fu uno degli episodi più drammatici di questa strategia, ma non fu isolato.

La memoria come presidio antifascista

Oggi, a 45 anni di distanza, il rischio è quello di vedere riaffiorare revisionismi e ambiguità. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni non ha mai riconosciuto apertamente la matrice fascista. Ma la storia, prima ancora della giustizia, parla chiaro: non ci sono dubbi sulla paternità ideologica dell’attentato. Ogni tentativo di relativizzare i fatti o di confondere le acque rappresenta un affronto alla memoria delle vittime.

Il vaso di Pandora che si è nascosto per quarantacinque anni dietro alla Strage di Bologna è sempre rimasto chiuso, insabbiando e manipolando una realtà fatta solamente da depistaggi, false testimonianze e alibi di ferro decisi a tavolino.

Lucrezia Agliani