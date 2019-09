Strage di Erba, si riapre il caso: Cassazione invia gli atti alla procura

Strage di Erba, si riapre il caso – Per un vizio formale, la Cassazione ha accolto la richiesta dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo per la strage di Erba, di trasmettere alla Corte di Assise di Como la richiesta della difesa di nuovi accertamenti.

Strage di Erba, si riapre il caso – Le istanze della difesa dei coniugi Romano riguardano il compimento di nuovi esami su campioni biologici e l’accesso ai server della procura.

La strage di Erba

La strage risale alla sera del 11 dicembre 2006, quando i vigili del fuoco intervenuti per un incendio a Erba (Como) scoprirono nell’appartamento in fiamme quattro cadaveri. Si tratta di Paola Galli (60 anni), Raffaella Castagna (30 anni), Youssef Marzouk (2 anni) e Valeria Cherubini (55 anni). Scampato alla furia degli assassini per miracolo. Solo Mario Frigerio, colui che poi indicherà i colpevoli in Olindo Romano e Rosa Bazzi, residenti al piano terra del palazzo. La coppia di coniugi è stata condannata all’ergastolo per la strage

Sotto esame nuovi elementi

Solo lo scorso aprile, i giudici di Como, avevano detto no alle istanze di riesame di alcuni elementi. In particolare all’accesso ai server delle intercettazioni, all’acquisizione di un cellulare di marca “Motorola” e all’esame di alcuni reperti biologici. In quell’occasione i giudici definirono queste nuove indagini “immotivate e inutili”. Ma la decisione fu emessa in forma extragiudiziale e senza contraddittorio tra le parti e per questo, oggi, viene rivalutata. Adesso la Corte di merito dovrà rivalutare le istanze convocando le difese e dopo si deciderà se sia il caso di procedere ai nuovi accertamenti.

La riapertura del caso

La difesa dei due coniugi ha sempre puntato a demolire la testimonianza di Mario Frigerio, il supertestimone che riconobbe Olindo. Secondo i legali della coppia escusso impropriamente è la macchia di sangue nell’auto di Olindo, che per la difesa poteva essere frutto di una contaminazione durante il sopralluogo degli investigatori. Ma non solo, anche l’esame di alcuni reperti mai analizzati, tra cui il cellulare Motorola. A insistere perché il caso venisse riaperto, oltre ai due ergastolani è stato anche Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef. Recentemente Marzouk è tornato in Italia per effetto della sospensione del decreto giudiziario di espulsione.

Andrea Cremonesi

.