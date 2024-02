In un’atmosfera di mistero e silenzio durato per decenni, la procura di Firenze ha recentemente annunciato la decisione di riaprire l’inchiesta sulla tragica vicenda conosciuta come la strage di Natale, quando la mafia bombardò il Rapido 904. Risalente al 23 dicembre del 1984, questo atroce attentato perpetrato su un treno in viaggio da Napoli a Milano ha lasciato un segno indelebile nella storia d’Italia, con il tragico bilancio di 16 vite umane perdute in un attacco che ha scosso profondamente il paese. L’iniziativa dei pubblici ministeri Luca Turco e Luca Tescaroli, della procura di Firenze, è quella di riaprire il fascicolo investigativo. La loro volontà è stata annunciata sulla base della scoperta di nuovi elementi di indagine sulla strage di Natale, i dettagli dei quali, però, sono ancora avvolti nel mistero. Questo repentino sviluppo ha riversato nuovamente l’attenzione del pubblico sul caso, riaccendendo speranze di giustizia per le vittime e le loro famiglie, che da troppo tempo attendono risposte concrete e una soluzione definitiva. La tragica storia della Strage di Natale del Rapido 904 è stata una vicenda recentemente portata alla luce grazie alle inchieste condotte nel podcast “Altre Indagini” di Stefano Nazzi. Attraverso due puntate dedicate alla ricostruzione dei fatti, Nazzi ha contribuito a mantenere viva la memoria di una tragedia che ha segnato profondamente il tessuto sociale italiano e ha sollecitato un rinnovato interesse pubblico per la ricerca della verità dietro agli eventi che hanno scosso il paese oltre trent’anni fa.

Oltre ai 16 morti, ci furono anche 267 feriti. La strage di Natale è uno degli attentati accertati come Stragi di Mafia degli anni '80 e '90.

L’esplosione del Rapido 904 avvenne alla stazione di Firenze attraverso un ordigno radiocomandato. Le indagini portarono all’arresto dell’organizzazione criminale della famiglia Misso, con una conseguente perquisizione dell’arsenale, in cui furono trovati materiali esplosivi di vari generi. I magistrati accertarono che i collegamenti nella strage di Natale fossero quelli tra mafia, camorra, alcuni membri della Banda della Magliana e parte dell’estrema destra extraparlamentare degli anni di Piombo.

Scoperta di nuovi elementi

I pubblici ministeri Luca Turco e Luca Tescaroli hanno annunciato la riapertura del fascicolo in seguito alla scoperta di nuovi elementi di indagine, di cui però non si conoscono ancora i dettagli. Questo repentino sviluppo ha riportato l’attenzione sul caso, riaccendendo speranze di giustizia per le vittime e le loro famiglie, che da troppo tempo aspettano risposte.

Resoconto dell’attentato del Rapido 904

La storia di questo tragico evento è stata recentemente portata alla luce grazie alle inchieste condotte nel podcast “Altre Indagini” di Stefano Nazzi, il quale ha dedicato due puntate alla ricostruzione dei fatti. Questo lavoro investigativo ha contribuito a mantenere viva la memoria di una tragedia che ha segnato profondamente il tessuto sociale italiano.

Contesto e associazioni

L’associazione con la tragica vicenda del treno Italicus, avvenuta dieci anni prima nello stesso luogo, non fece che amplificare lo shock e l’orrore suscitati dalla strage del 1984. In quel lontano 1974, una bomba esplose anch’essa all’interno della Grande galleria dell’Appennino, causando la morte di 12 persone.







La strage di Natale all’inizio fu rivendicato da gruppi di destra eversiva, ma poi fu riconosciuta come strage di mafia, che avrebbe poi preceduto i magistrati Borsellino e Falcone nel 1992. La strage di Natale è riconosciuta, a livello mediato e storico, come una di quegli attentati volti a intimidire lo Stato e mettere paura alla magistratura, per distoglierla dalle indagini sulle cosche mafiose.

Coinvolgimento criminale e politico

Il contesto politico e sociale dell’epoca in cui è avvenuta la strage di Natale, segnato da un periodo di rinascita economica ma anche da una crescente tensione tra gruppi estremisti e le istituzioni, contribuì ad alimentare il clima di paura e incertezza che avvolse la tragedia del Rapido 904. Le indagini condotte nel corso degli anni portarono alla luce un intreccio complesso di interessi criminali e politici, con coinvolgimenti che spaziavano dalla mafia siciliana alla camorra napoletana, fino ai gruppi neofascisti.

Obiettivo della riapertura dell’inchiesta sulla strage di Natale

La riapertura dell’inchiesta offre una nuova speranza di far luce su questo oscuro capitolo della storia italiana. Con l’emergere di nuovi elementi e la volontà dei magistrati di portare avanti le indagini, si spera che finalmente giustizia possa essere fatta per le vittime e che la verità possa emergere dall’ombra del mistero che ha avvolto questo tragico evento per così tanti anni.

La prima inchiesta si concluse nel 1992, con l’ergastolo per i membri di Cosa Nostra, mentre alcuni uomini di altre cosche – tra cui la famiglia Misso – furono assolti per mancanze di prove. La destra eversiva fu completamente esclusa da ogni forma di inchiesta e condanna.

L’inchiesta fu poi aperto dieci anni fa, nel 2014, e dalle ultime indagini fu accusato Totò Riina, mai condannato per la strage di Natale.

Conclusioni e speranze per il futuro

Inoltre, l’attenzione mediatica e pubblica su questa vicenda potrebbe portare a una maggiore consapevolezza e comprensione dell’importanza della memoria storica e della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. La tragedia della strage di Natale non deve essere dimenticata, ma deve servire come monito per evitare che eventi simili possano accadere in futuro.

Le nuove informazioni sulla strage di Natale sono state date da uno dei pentiti, Giovanni Brusca, che diede inizio alla Trattativa Stato-mafia. Ad oggi, la procura di Firenze sta indagando su nuovi e ipotetici mandanti e colpevoli, che fossero interni e ed esterni, sulla strage di Natale del Rapido 904.