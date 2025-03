Dopo quasi undici anni dai tragici eventi della strage di Odessa, la Corte Europea dei Diritti Umani ha riconosciuto la responsabilità dell’Ucraina per l’assenza di protezione nei confronti delle vittime e il mancato accertamento della verità sui fatti. La decisione, che rappresenta un’importante svolta giudiziaria, ha evidenziato le gravi mancanze delle autorità ucraine nella gestione degli scontri e delle successive indagini. Questo verdetto riaccende il dibattito su uno degli episodi più controversi della crisi ucraina del 2014.

Una sentenza attesa da anni

A quasi undici anni dalla tragedia della Casa dei Sindacati di Odessa, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha emesso una sentenza che condanna l’Ucraina per la gestione degli eventi del 2 maggio 2014. La decisione, unanime, sottolinea l’inazione delle autorità e le gravi negligenze nella protezione del diritto alla vita delle vittime durante la strage di Odessa.

Secondo la Corte, la polizia locale non ha adottato misure adeguate per prevenire la violenza né ha agito tempestivamente per garantire il soccorso alle persone intrappolate nell’edificio in fiamme. Sempre nella sentenza, si legge che la polizia è accusata di essere filo-russa.

I fatti del 2 maggio 2014

Nella primavera del 2014, a Odessa, la tensione tra i sostenitori e gli oppositori del governo instaurato dopo il colpo di Stato di Maidan era altissima. Gli oppositori allestirono un accampamento di protesta nei pressi della Casa dei Sindacati. Il 2 maggio, in concomitanza con l’arrivo di tifosi di calcio per una partita tra Chornomorets Odessa e Metalist Kharkiv, scoppiarono violenti scontri tra le due fazioni.

Sei manifestanti persero la vita negli scontri iniziali, ma la situazione degenerò rapidamente quando i manifestanti pro-Maidan attaccarono il campo degli oppositori. Decine di persone cercarono rifugio all’interno della Casa dei Sindacati, che venne assalita e incendiata con lanci di molotov. Il bilancio ufficiale parlò di 42 vittime: 34 morte per soffocamento e ustioni, otto precipitate nel tentativo disperato di sfuggire alle fiamme.

La sentenza della CEDU sulla strage di Odessa ha stabilito anche che sia stato violato il diritto alla Vita, sancito dall’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’articolo 8 della stessa Carta. Riguardo a quest’ultima violazione, secondo la Corte si è verificato un “ritardo nella consegna del corpo del padre per la sepoltura”.

Il ruolo della polizia e le indagini insabbiate

La sentenza della CEDU evidenzia come le forze dell’ordine fossero a conoscenza delle tensioni in corso ma non abbiano adottato misure per impedire gli scontri. Inoltre, durante l’incendio, la polizia non intervenne per soccorrere le persone intrappolate. Le autorità locali ritardarono volutamente l’invio dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con oltre 40 minuti di ritardo, compromettendo ulteriormente la possibilità di salvare vite umane.

Successivamente, le indagini furono condotte in modo lacunoso e approssimativo, con prove cruciali eliminate sotto il pretesto di “ripulire” la scena del crimine. La Corte ha stabilito che le autorità ucraine hanno deliberatamente insabbiato l’accaduto, privando le famiglie delle vittime della possibilità di ottenere giustizia.

La causa e il verdetto della CEDU

La causa, denominata “Vyacheslavova e altri contro Ucraina”, è stata avviata dai familiari delle vittime e dai sopravvissuti, che hanno accusato il governo di non aver garantito la sicurezza dei cittadini e di aver ostacolato la ricerca della verità.

La decisione della CEDU ha stabilito un risarcimento per i ricorrenti: 15.000 euro per i familiari delle vittime e 12.000 euro per i sopravvissuti. Il verdetto riecheggia le preoccupazioni già espresse dalla Missione di Monitoraggio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, che aveva denunciato l’inefficacia delle indagini condotte dall’Ucraina.

Un contesto di forte tensione politica

La sentenza sulla strage di Odessa non manca di sottolineare il clima di tensione in cui si svolsero i fatti del 2 maggio 2014, attribuendo parte della responsabilità anche alla disinformazione e alla propaganda russa.







La ricostruzione della Corte appare ambigua: se da un lato condanna l’inazione delle autorità ucraine, dall’altro derubrica gli eventi a “scontri tra fazioni opposte”, senza mai menzionare il ruolo delle milizie di estrema destra come Pravyj Sektor, coinvolte nell’attacco alla Casa dei Sindacati. La Corte stessa sembra orientata a condannare la polizia del precedente governo ucraino, ritenuto all’epoca vicino alla Russia, piuttosto che mettere in discussione il nuovo regime filo-occidentale.

Le reazioni alla sentenza

La decisione della CEDU ha riacceso il dibattito sulla strage di Odessa e sulla responsabilità delle autorità ucraine. Mentre i familiari delle vittime vedono nella sentenza un riconoscimento tardivo delle loro sofferenze, molti osservatori criticano la mancata attribuzione di responsabilità dirette ai gruppi che materialmente assalirono la Casa dei Sindacati. Anche il risarcimento stabilito dalla Corte è stato ritenuto insufficiente, considerando la gravità della vicenda e il lungo iter processuale.

Il verdetto della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo rappresenta un passo avanti nel riconoscimento delle violazioni avvenute l’11 maggio 2014, ma lascia ancora molte questioni aperte. La gestione degli eventi da parte delle autorità ucraine è stata gravemente carente, ma la sentenza non attribuisce responsabilità dirette ai gruppi armati coinvolti nella strage.

Resta da vedere se l’Ucraina darà seguito alla decisione della CEDU e se verranno finalmente avviate indagini serie e trasparenti per rendere giustizia alle vittime di Odessa.

Lucrezia Agliani