Strage di Portella della Ginestra: il primo maggio 1947, contadini e braccianti siciliani si radunarono a Portella della Ginestra per celebrare la Festa del Lavoro. Una giornata carica di speranza che fu brutalmente spezzata dalla violenza mafiosa, in un tentativo di imporre il silenzio con le armi. A 78 anni dalla prima strage dell’Italia repubblicana, quel tentativo non è riuscito a spegnere né la memoria né la volontà di lotta.

Il primo maggio ha sempre rappresentato un simbolo di lotta e di sacrificio per i diritti dei lavoratori, ma nel 1947 questa ricorrenza assumeva un significato ancora più profondo. Dopo il ventennio fascista, durante il quale Mussolini aveva cercato di oscurarne l’importanza spostandone la celebrazione al 21 aprile, si tornava finalmente a celebrare liberamente la Festa del Lavoro.

In quel periodo di transizione verso la nuova democrazia repubblicana, la giornata rappresentava un potente momento di affermazione popolare. Fu proprio per questo motivo che, nella contrada Portella della Ginestra, tra le campagne di Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, si scelse di manifestare: un luogo simbolico dove, sin dai tempi dei Fasci Siciliani, si tenevano importanti raduni popolari.

Il clima politico del 1947 era caratterizzato da forti tensioni. Gli agrari e lo schieramento di centro-destra mostravano aperta ostilità verso le rivendicazioni popolari, in un periodo di profondi cambiamenti sociali.

Nella mattina del primo maggio, circa 2.000 persone tra lavoratori e contadini si riunirono non solo per celebrare la Festa del Lavoro, ma anche per festeggiare la recente vittoria delle sinistre alle elezioni regionali del 20 aprile (unite nel Blocco del Popolo) e per manifestare contro il sistema del latifondo. Era prevista la partecipazione del docente universitario e parlamentare Francesco Renda, che avrebbe dovuto intervenire insieme a Girolamo Li Causi, segretario del Partito Comunista Italiano, per aggiornare i presenti sugli sviluppi dei lavori dell’Assemblea Costituente.

L’evento aveva attirato numerosi contadini, sia da Piana degli Albanesi, sia da San Giuseppe Jato. Tuttavia, a causa di un imprevisto ritardo di Renda, il discorso venne avviato dal segretario della Camera del Lavoro di San Cipirello. Proprio durante questo intervento, si scatenò un’improvvisa sparatoria che portò a un tragico bilancio: 11 vittime immediate, come riportato dalle incisioni su una pietra commemorativa del luogo, oltre a più di 30 feriti, di cui 27 in gravi condizioni. Alcuni di questi feriti persero la vita nei giorni successivi a causa delle gravi lesioni riportate.

Ma chi fu il responsabile? Ad oggi, a causa di depistaggi, non si conoscono i nomi dei mandanti e degli esecutori della prima strage di Stato della Repubblica Italiana, ma ciò che sappiamo è che tra gli esecutori vi era la banda di Salvatore Giuliano, un gruppo di banditi capeggiato dal latitante, il quale teneva stretti rapporti con la mafia e l’esercito dell’EVIS

Successivamente alla strage di Portella della Ginestra, il 22-23 giugno seguirono attacchi contro sedi del PCI e Camere del Lavoro, causando due morti. Sui luoghi comparvero volantini firmati dal bandito Giuliano contro il comunismo. Le autorità ridussero l’accaduto a semplice banditismo locale, ma il pentito Pisciotta indicò responsabilità di esponenti monarchici e democristiani, inclusi il ministro Scelba e Bernardo Mattarella, padre dell’attuale presidente.

Tutti furono poi assolti. Solo nel 1976 la Commissione Antimafia guidata da Pio La Torre documentò i legami tra DC, mafia e famiglia Mattarella. Questi eventi innescarono la “crisi del maggio ’47”, portando all’espulsione dei comunisti dal governo De Gasperi e alla repressione del movimento operaio, consolidando quell’alleanza tra mafia, Vaticano e interessi americani che, seppur trasformata, ancora caratterizza il potere in Italia.

Oggi, Portella della Ginestra rimane un luogo dalla forte rilevanza storica e simbolica. Ogni anno vi si tiene una commemorazione per ricordare questo evento che ha segnato profondamente la comunità di Piana degli Albanesi. Lo stesso luogo era già stato teatro, oltre cinquant’anni prima, dei discorsi di Nicola Barbato, che parlava alle masse di temi fondamentali come i diritti dei lavoratori, il socialismo e la redistribuzione delle terre – ideali che continuano a risuonare nelle commemorazioni odierne.

Ciò che è avvenuto quel primo maggio a Portella della Ginestra non rappresenta solo un capitolo buio della storia della nostra Repubblica, ma è anche simbolo della giustizia sociale. L’attuale commemorazione di questa strage non rappresenta solo il ricordo di un evento passato: è un vero e proprio atto politico nel presente, con l’obiettivo di ricordare le battaglie portate avanti ancora oggi.

I braccianti che si riunirono quel primo maggio chiedevano la redistribuzione delle terre, lottavano per la loro dignità sul lavoro. Ma questi sono motivi di lotta che continuano a persistere nel nostro presente. I migranti che lavorano impiegati nell’agricoltura, le scarse paghe, l’attuale precarietà lavorativa rappresentano – pur sempre in un contesto più evoluto – le ingiustizie sociali che, qualche decennio fa, mobilitavano i contadini siciliani del dopoguerra. La lotta per condizioni di lavoro dignitose, contro lo sfruttamento e per il salario minimo rappresenta, in una diversa chiave, un continuo delle lotte di quegli stessi braccianti presenti il primo maggio, che furono interrotte con la repressione.

Continuare a mantenere viva la memoria di Portella della Ginestra significa anche continuare a domandarci quale sia la verità nascosta. La giustizia non viene richiesta solo per chi ha sofferto a causa di questa strage, ma anche per tutte quelle volte in cui lo Stato non ha saputo mantenere trasparenza sui fatti.

Giulia Ortaggio