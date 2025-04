Un attacco armato ha sconvolto la tranquillità della località montana di Pahalgam, nel Kashmir indiano, mietendo almeno 24 vittime e lasciando una scia di feriti e paura. Secondo quanto riferito dalle autorità, un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco contro un gruppo di turisti che si trovavano nella zona per escursioni e vacanze. La strage di turisti a Pahalgam, che non è stata ancora rivendicata, è stata definita dalle forze dell’ordine locali come il più grave attacco contro civili degli ultimi anni nella regione.

Obiettivo turisti: il bilancio e la nazionalità delle vittime

Le vittime della strage di turisti a Pahalgam risultano essere per lo più turisti indiani provenienti da altri stati del Paese. Secondo il quotidiano The Hindu, molti si trovavano in Kashmir per attività di trekking. Al momento, 13 persone risultano ferite, come confermato dalla ministra della Sanità del Jammu e Kashmir, Sakina Itoo. Tuttavia, l’identità e la nazionalità esatta di tutti i coinvolti non sono ancora state chiarite, e il bilancio ufficiale non è stato diffuso.

La risposta italiana: l’Unità di Crisi attiva

Anche l’Italia è coinvolta nell’analisi della strage di turisti a Pahalgam. Il Ministero degli Esteri ha fatto sapere, tramite un comunicato su X (ex Twitter), che la Farnesina e l’ambasciata italiana a Nuova Delhi stanno monitorando attentamente la situazione. Il ministro Antonio Tajani è stato prontamente informato, e viene consigliato a chiunque abbia segnalazioni di contattare l’ambasciata italiana o l’Unità di Crisi.

Si stanno effettuando verifiche per accertare l’eventuale presenza di italiani tra le vittime o i feriti.

Un attacco in una regione dal passato turbolento

La strage di turisti a Pahalgam si è verificata a circa 90 chilometri da Srinagar, la città principale della regione. Pahalgam, immersa tra le montagne del Kashmir, è una meta turistica molto amata, soprattutto da visitatori indiani. La regione in cui si trova è da decenni al centro di forti tensioni geopolitiche. A maggioranza musulmana, il Kashmir rappresenta una zona delicata anche per la contesa tra India e Pakistan, entrambi rivendicanti la sovranità sul territorio.

Dal 2019, il governo indiano guidato da Narendra Modi ha revocato lo “status speciale” che concedeva alla regione una certa autonomia. Tale scelta ha accentuato ulteriormente le tensioni politiche con Islamabad e ha rafforzato la retorica nazionalista e religiosa a livello interno, con effetti diretti sulla stabilità dell’area.

La fragile quiete del Kashmir: un ritorno alla violenza?

Negli ultimi anni, nonostante le tensioni permanenti, la regione aveva vissuto una relativa fase di calma. Gli attacchi armati ai danni di civili e turisti erano diventati meno frequenti, seppure mai del tutto assenti. L’ultimo evento di simile gravità si era registrato a giugno, quando un autobus di pellegrini indù era finito in una scarpata dopo essere stato preso di mira da militanti: nove morti e oltre trenta feriti.

Un crimine senza nome: nessuna rivendicazione, molte ipotesi

Al momento, non ci sono stati rivendicazioni ufficiali da parte di alcun gruppo armato, e le indagini sono in corso. La polizia ha intensificato i controlli nella zona e sta cercando i responsabili. La matrice della strage di turisti a Pahalgam resta incerta, ma le autorità non escludono il coinvolgimento di cellule estremiste o separatisti locali. L’intenzione di colpire civili non sembra casuale, ma appare piuttosto un messaggio mirato, forse per destabilizzare l’afflusso turistico o alimentare nuove tensioni tra comunità religiose e tra i due Stati coinvolti.

L’attentato di Pahalgam rappresenta una ferita profonda per una regione che da troppo tempo vive in un equilibrio precario. Colpire i turisti – simbolo di apertura, pace e normalità – sembra voler riportare l’attenzione su un conflitto che non ha mai trovato una vera soluzione. In attesa di risposte dalle indagini, l’India affronta un nuovo momento di dolore e allerta, mentre la comunità internazionale osserva con apprensione. E la Farnesina, insieme agli organismi diplomatici, resta allerta per tutelare i cittadini italiani eventualmente coinvolti o a rischio.

Lucrezia Agliani