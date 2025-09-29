La strage in Michigan che ha colpito la comunità mormone di Grand Blanc ha riacceso il dibattito sulla violenza armata e sulla sicurezza dei luoghi di culto negli Stati Uniti. Un uomo di 40 anni, identificato come Thomas Jacob Sanford, ha fatto irruzione con la sua auto in una chiesa mormone gremita di fedeli, aprendo poi il fuoco con un fucile d’assalto e appiccando un incendio. L’attacco, che ha causato almeno quattro morti e diversi feriti, è stato definito dalle autorità come un atto di violenza mirata e ha suscitato reazioni di condanna a livello nazionale.

La strage in Michigan e l’intervento delle forze dell’ordine

Domenica 28 settembre la città di Grand Blanc, a un centinaio di chilometri da Detroit, è stata scossa da una strage in Michigan. Thomas Jacob Sanford, 40 anni, si è lanciato con la sua automobile contro la porta principale di una chiesa mormone gremita di fedeli, per poi aprire il fuoco con un fucile d’assalto. In pochi minuti il luogo di culto è diventato teatro di panico e devastazione: quattro persone hanno perso la vita e almeno otto sono rimaste ferite, alcune in modo grave.

L’intervento delle forze di sicurezza è stato rapido: appena otto minuti dopo l’inizio della sparatoria, Sanford è stato ucciso nel parcheggio dell’edificio da due agenti intervenuti sul posto. Tuttavia, prima di essere neutralizzato, l’uomo aveva già appiccato un incendio, costringendo i vigili del fuoco a un difficile lavoro durato oltre un’ora per domare le fiamme.

Un luogo di culto trasformato in trappola

Secondo la polizia, due delle vittime sono state trovate tra le macerie della chiesa mormone, andata parzialmente distrutta dal fuoco. Le autorità temono che possano emergere ulteriori cadaveri, poiché decine di persone erano rimaste intrappolate all’interno durante i momenti più drammatici dell’attacco. Alcuni fedeli hanno raccontato di aver sentito esplosioni minori, riconducibili a ordigni artigianali che Sanford avrebbe portato con sé.

Il capo della polizia di Grand Blanc, William Renye, ha voluto sottolineare il coraggio di chi, tra i presenti, ha protetto i bambini facendo da scudo umano e riuscendo a portarli in salvo. “Vorrei riconoscere l’eroismo non solo dei primi soccorritori, ma anche dei fedeli che hanno rischiato la vita per mettere in salvo i più piccoli”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Le indagini e il profilo dell’attentatore

Il responsabile della strage è stato identificato come un veterano dei Marines, originario della vicina città di Burton. Sanford aveva prestato servizio in Iraq dal 2004 al 2008. Le autorità stanno cercando di chiarire il movente, che al momento rimane ignoto. L’FBI ha aperto un’inchiesta definendo l’accaduto “un atto di violenza mirata”, mentre gli inquirenti stanno valutando se ci siano collegamenti con episodi di estremismo o con problemi psichici personali dell’aggressore.

Il sospetto era noto alle forze dell’ordine locali, ma non risultava inserito in alcuna lista di sorveglianza per terrorismo interno. La madre, tramite un post su Facebook, ha confermato che si trattava di suo figlio, aggiungendo che aveva “combattuto con i fantasmi della guerra e con la solitudine” dopo il rientro in patria.

Le reazioni politiche e istituzionali

Il presidente Donald Trump ha commentato la strage in Michigan definendola “un nuovo attacco contro i cristiani” e ha ribadito che “questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve cessare immediatamente”. Le sue parole arrivano a poche settimane dall’omicidio di Charlie Kirk, figura dell’attivismo conservatore, e alimentano un dibattito già incandescente sulla sicurezza nei luoghi di culto.

La governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, ha condannato la violenza “ovunque ma soprattutto in un luogo destinato alla preghiera e alla comunità”. Dello stesso tenore le dichiarazioni dell’attorney general Pam Bondi, che ha definito la strage alla chiesa mormone “straziante e agghiacciante”. Anche il direttore dell’FBI, Kash Patel, ha parlato di “atto codardo e criminale”, promettendo pieno sostegno alle autorità locali.







La comunità mormone sotto shock

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, conosciuta comunemente come chiesa mormone, ha definito l’accaduto “un tragico atto di violenza contro un luogo dedicato alla pace e alla preghiera”. Nata nello Utah nel 1830, la comunità conta milioni di fedeli negli Stati Uniti e all’estero. La notizia della strage in Michigan ha rapidamente suscitato ondate di solidarietà tra i membri della chiesa e condanne da parte di diverse confessioni religiose.

Molti fedeli, intervistati dai media locali, hanno raccontato la paura vissuta durante l’assalto, descrivendo scene di caos, urla e corse disperate verso le uscite di emergenza. Alcuni hanno ricordato come i soccorritori e i presenti abbiano agito con incredibile prontezza, evitando che il bilancio fosse ancora più drammatico.

Nelle ore successive alla sparatoria, la polizia ha ricevuto diverse segnalazioni di allarmi bomba in altre chiese del Michigan e di stati limitrofi. Le verifiche non hanno confermato la presenza di ordigni, ma hanno contribuito ad accrescere un clima di paura e di insicurezza tra i fedeli. “Continuate a rimanere vigili e segnalate qualsiasi attività sospetta”, ha esortato la portavoce della polizia locale, Kim Vetter.

La strage di Grand Blanc rappresenta un nuovo capitolo nell’emergenza della violenza armata negli Stati Uniti. Colpire un luogo di culto, mentre centinaia di persone partecipavano a una funzione religiosa, amplifica l’impatto simbolico e sociale dell’attacco. In attesa che le indagini chiariscano le motivazioni di Sanford, resta il dolore di una comunità che si interroga sulla fragilità della sicurezza in spazi che dovrebbero rappresentare rifugi di pace.

Lucrezia Agliani