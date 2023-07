Stragi di caldo e precariato: vite sacrificate sull’altare del profitto

Vite sacrificate sull’altare del profitto: questa è la tragica realtà che affrontiamo oggi. In un contesto in cui la precarietà lavorativa e la cultura aziendale spietata prevalgono, sempre più lavoratori si trovano in prima linea, mettendo a rischio la propria vita pur di garantire guadagni alle aziende.

Le calde giornate estive portano con sé una tragica realtà che non possiamo più ignorare: la strage del caldo, dove le vite umane sono sacrificate sull’altare del profitto. Martedì 25 luglio, Gianfranco Incollu, un coraggioso operaio antincendio, ha perso la vita mentre combatteva l’incendio divampato nelle campagne di Jertzu, in Sardegna. Un uomo coraggioso, arruolato con un contratto precario e gettato nelle fiamme come una pedina sacrificabile.

Tuttavia, non possiamo semplicemente attribuire queste tragedie alle alte temperature estive; la cultura padronale e disumana dei datori di lavoro è il vero responsabile di questa strage. E Naceur Messaoudi, il bracciante che ha perso la vita mentre raccoglieva cocomeri per un misero centesimo al chilo, ne è la prova vivente. Sfruttato, privato di un contratto di lavoro regolare e abbandonato a sé stesso, è diventato solo un altro numero nelle statistiche dei lavoratori sacrificati sull’altare del profitto.

Le condizioni di lavoro estreme e i contratti precari sono solo una parte di questa tragica situazione. I datori di lavoro senza scrupoli sfruttano l’insicurezza dei lavoratori per massimizzare i guadagni, senza alcuna preoccupazione per la loro sicurezza o il loro benessere. È ora di dire basta! Non possiamo più tollerare questa cultura che considera la vita umana un costo da sopportare per raggiungere i propri obiettivi di lucro.

È imperativo che il governo intervenga con misure drastiche per porre fine a questa strage degli sfruttati. Una legge di iniziativa popolare per punire severamente chi mette a rischio la vita dei lavoratori è una necessità urgente. Cassa integrazione e protocolli sono solo palliativi inefficaci se non accompagnati da sanzioni penali adeguate per coloro che sacrificano vite umane per il loro tornaconto.

La dignità e la sicurezza di chi lavora devono essere messi al centro della nostra società. Dobbiamo combattere per un cambiamento radicale nella cultura del lavoro, dove i diritti dei lavoratori vengano rispettati e la precarietà sia bandita. Solo così potremo porre fine alla strage del caldo e porre fine a questa vergognosa pagina della nostra storia. È tempo di agire, perché ogni vita conta e nessun profitto dovrebbe mai essere guadagnato a costo della vita umana.