Strasburgo condanna la Lituania: si all’uso dei simboli religiosi nelle pubblicità

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo legittima e difende l’uso di simboli religiosi nelle pubblicità. Si è così schierata dalla parte di un’azienda che, nel 2012, era stata multata per essersi servita delle figure di Gesù e Maria a scopo commerciale. Così la Corte europea ha condannando la Lituania a risarcire la multa di 580 euro emessa dallo Stato.

I fatti risalgono al 2012

La Sekmadienis era stata multata dall’Autorità statale di protezione dei diritti dei consumatori con l’accusa di “offesa alla pubblica morale”. Precisamente, l’azienda in questione aveva mostrato in una pubblicità un uomo tatuato e una donna, entrambi con l’aureola, con accanto scritto: “Gesù, che pantaloni!“, “Cara Maria, che vestito!” e “Gesù e Maria, cosa indossate!”.









Le immagini erano state diffuse sia con affissioni sia on line. Poco tempo dopo i cittadini avevano presentato all’Autorità lituana diverse denunce.

L’azienda, si era rivolta, come ultimo tentativo, alla Corte europea. La quarta sezione della Corte, presieduta dalla giudice Ganna Yudkivska, ha ritenuto all’unanimità che anche alla pubblicità si debba applicare il principio della libertà di espressione. Ha condannato la Lituania a rimborsare all’azienda la muta di euro 580 e ogni altro danno pecuniario subito. Con tale sentenza la Corte di Strasburgo legittima e difende l’uso di simboli religiosi nelle pubblicità.

Le motivazioni alla base della sentenza

Secondo Strasburgo, la sanzione emessa nel 2012, viola la libertà d’espressione, uno dei fondamenti essenziali di una società democratica. Tale libertà è garantita dalla Convenzione per la tutela dei diritti umani.









Naturalmente la “libertà di espressione”, come tutte le forme di libertà, a partire dalla più elementare, ha un limite. Non si deve mai ledere quella altrui. Ma, come riportato dall’informativa sul sito ufficiale, sembra che la pubblicità non fosse offensiva o profana, non incitasse all’odio su basi religiose e non attaccasse in modo evidente la religione cristiana.

Di conseguenza cade l’accusa mossa alla stessa azienda. “È impossibile, interpretare le immagini come lesive della pubblica morale”. La Corte di Strasburgo sottolinea inoltre che le autorità locali non sono state in grado di “raggiungere un giusto equilibrio tra protezione della morale pubblica e diritti delle persone religiose da una parte e diritto alla libertà d’espressione dell’azienda dall’altra. È stata data priorità totale alla protezione dei sentimenti delle persone religiose, senza prendere in considerazione in modo adeguato il diritto alla libertà d’espressione della compagnia“.

Fra l’altro, come la stessa Corte sottolinea, le Autorità nazionali non hanno fornito alcuna ragionevole motivazione a supporto dell’accusa.

Una sentenza che non ha trovato il consenso di tutti

Sentenza che non trova d’accordo padre Francesco Occhetta, il gesuita ha infatti affermato: “La pronuncia ha tradito il principio di laicità che si fonda sul rispetto della libertà religiosa. Se si tutela il diritto di espressione si dovrebbe tutelare anche il diritto a non vedere umiliato il proprio sentimento religioso. Non si può elevare un principio per distruggerne un altro”.









Naturalmente, in una circostanza come questa, i 580 euro e rimborsi vari rappresentano simbolicamente quello che è il vero problema. Con questa sentenza si è legittimato, oggi e fino a decisione contraria, l’uso di simboli religiosi associati a elementi che poco hanno di religioso. Indipendentemente che ci si trovi o meno vicino ad un credo religioso sarebbe bene rispettare chi ha fede. Probabilmente l’azienda in questione nulla ha fatto di particolarmente “sconveniente” ma di certo era una provocazione. E per questa si è battuta fino alla fine, sottoponendo la questione a Strasburgo.

Quello che preme sottolineare è che oggi si tratta di un uomo tatuato e poche battute che, se lette da un fedele con mente aperta e un pizzico di ironia, possono risultare simpatiche. Ma si sa che in tempi come quelli in cui viviamo oggi, fatta una legge, o in questo caso una sentenza, trovate poi mille interpretazioni. Chissà fra un mese, un anno o più, cosa verrà definito “non offensivo o profano”. Di fatto la Corte di Strasburgo ha messo “un piede dentro la fossa”.

