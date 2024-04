L’ammiraglio John Aquilino, comandante del Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti, ha lanciato un monito preoccupante: la Cina sta adottando la strategia della rana bollita nella regione, aumentando le tensioni con azioni militari sempre più audaci. Quindi, la Cina sta cercando di inasprire gradualmente le tensioni nel tempo per normalizzare la sua crescente influenza militare e scoraggiare qualsiasi opposizione. L’obiettivo finale, secondo l’ammiraglio, sarebbe acquisire la capacità di invadere Taiwan entro il 2027. Gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza militare nella regione e intensificato la cooperazione con i partner regionali, pur auspicando una soluzione diplomatica. La risposta degli Stati Uniti e dei loro alleati sarà fondamentale per determinare il futuro dell’Indo-Pacifico.

Secondo Aquilino, la retorica e le azioni cinesi nell’Indo-Pacifico sono diventate “sempre più aggressive”, con un aumento significativo delle attività militari che mettono a rischio la stabilità e la sicurezza regionali. L’ammiraglio ha espresso particolare preoccupazione per le attività cinesi nel Mar Cinese Meridionale, dove Pechino ha intensificato la sua presenza militare e la sua assertività territoriale.

Aquilino, al fine di descrivere la strategia cinese, ha spiegato la metafora della rana bollita:

«Se si pone una rana in una pentola di acqua fredda, e si accende il fuoco sotto, la rana resterà nell’acqua sino a ritrovarsi morta bollita. Pechino quindi sta intensificando la sua condotta aggressiva aumentando gradualmente “la temperatura” in modo che il pericolo finale venga sottovalutato finché non è troppo tardi, ritrovandosi davanti al fatto compiuto».

Escalation graduale e minaccia a Taiwan:

Aquilino ha accusato la Cina di perseguire una strategia di “escalation graduale”, incrementando gradualmente le tensioni nel tempo per abituare gli attori regionali alla nuova realtà. Questa tattica, secondo l’ammiraglio, mira a normalizzare la crescente influenza militare cinese e a scoraggiare qualsiasi potenziale opposizione.

L’ammiraglio ha inoltre ipotizzato che la Cina stia accelerando il suo programma di ammodernamento militare con l’obiettivo di acquisire la capacità di invadere Taiwan entro il 2027. Questa previsione ha generato ulteriore allarme nella regione, data l’importanza strategica di Taiwan e le potenziali conseguenze globali di un conflitto tra Cina e Taiwan.

La risposta degli Stati Uniti e degli alleati:

Di fronte alle crescenti preoccupazioni per le azioni cinesi, gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza militare nell’Indo-Pacifico e hanno intensificato la cooperazione con i partner regionali. Aquilino ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a difendere i propri interessi e quelli dei propri alleati nella regione, sottolineando la necessità di una deterrenza credibile per scoraggiare qualsiasi aggressione cinese.

Tuttavia, l’ammiraglio ha anche espresso la sua preferenza per una soluzione diplomatica alle tensioni, invitando la Cina a impegnarsi in un dialogo costruttivo e a rispettare le norme e gli standard internazionali.

Le implicazioni per il futuro:

Le dichiarazioni dell’ammiraglio Aquilino evidenziano l’acuirsi delle tensioni nell’Indo-Pacifico e pongono interrogativi significativi sul futuro della regione. La strategia della rana bollita della Cina, se confermata, rappresenta una seria sfida per la stabilità regionale e per l’ordine internazionale basato su regole.

La risposta degli Stati Uniti e dei loro alleati sarà fondamentale per determinare l’andamento delle relazioni tra le grandi potenze e il futuro dell’Indo-Pacifico. La diplomazia e la deterrenza dovranno essere bilanciate con attenzione per scongiurare il rischio di un conflitto aperto e per promuovere una soluzione pacifica e duratura alle tensioni in atto.

Oltre alle preoccupazioni espresse dall’ammiraglio Aquilino, altri elementi chiave da considerare includono:

Le crescenti capacità militari della Cina, che potrebbero alterare l’equilibrio di potere nella regione.

Il ruolo di attori regionali come India, Giappone e Australia, che potrebbero svolgere un ruolo determinante nel plasmare il futuro dell’Indo-Pacifico.

L’impatto delle tensioni sino-americane su questioni globali come il cambiamento climatico e la proliferazione nucleare.

La situazione nell’Indo-Pacifico è complessa e in evoluzione, con implicazioni significative per la sicurezza e la stabilità globali. È fondamentale seguire gli sviluppi con attenzione e comprendere le dinamiche in atto per poter formulare analisi e previsioni accurate.

Patricia Iori