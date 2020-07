In cosa consiste la strategia dello struzzo?

Secondo una credenza comune, gli struzzi nascondono la testa sotto la sabbia al presentarsi di un pericolo. Che in realtà lo facciano per proteggere il nido, e solo chinandosi, non inficia il valore di questa metafora, applicabile però solo al comportamento umano: gli struzzi sono meno stupidi di noi.

Nati per credere

Nel 2008 Einaudi pubblicò il saggio Nati per credere. Sottotitolo: Perché il nostro cervello sembra predisposto a fraintendere la teoria di Darwin.

Quel libro fu per me una sconcertante rivelazione: l’essere umano, nonostante lo sbandierare le sue doti intellettive, non sa che farsene della razionalità. La maggior parte delle sue scelte non dipende da argomentazioni logiche, ma da quel che gli dice la pancia. O, più esattamente, il processo evolutivo.

Una sorta di paradosso, dunque?

Potremmo anche chiamarlo così.

La tesi portata avanti in Nati per credere è che il meccanismo evolutivo abbia incorporato nei nostri codici genetici la predisposizione a credere nel soprannaturale.

Perché?

Molto probabilmente si è trattato di un’importante funzione evolutiva: attribuendo una volontà ai fenomeni naturali, i nostri antenati riuscivano a interagire più prudentemente con l’ambiente circostante. E in tal modo evitavano parecchi pericoli.

Questa tendenza cognitiva pare sia rimasta geneticamente scritta nell’architettura del nostro cervello. Il che genera una spontanea facilità a credere nel soprannaturale, ma anche ad accogliere con poco rigore false informazioni (fake news).

Al contrario, il pensiero razionale richiede una continua autodisciplina e uno sforzo di volontà. E il rischio di ricadute nell’irrazionale è sempre in agguato.

La tendenza a salvaguardare solo il proprio orticello

Un altro aspetto della strategia dello struzzo è una sorta di irriducibile e inconscio egoismo. Se un allarme di qualsivoglia tipo ci tocca personalmente, siamo pronti ad agire, a difenderci. Se lo vediamo più spalmato, ossia non solo indirizzato a noi stessi, tendiamo a sottovalutarlo.

Il fatto che il pericolo possa essere anche più grave, non fa differenza.

Insomma, non si tratta di vero e proprio menefreghismo, ma di incapacità di riuscire a essere davvero razionali.

Fino a qui tutto bene

La strategia dello struzzo – abbiamo capito – è quanto governa oggi il nostro mondo. Sempre se ce la sentiamo di definire “strategia” una serie di comportamenti che potrebbero portare alla fine della vita sul nostro pianeta.

Nel film L’odio, e non ringrazierò mai abbastanza mio figlio per avermelo consigliato, si assiste a un mondo allo sfacelo. Dove la solidarietà fa capolino solo quando c’è un tornaconto. Dove ciascuno è solo contro tutti, anche contro se stesso.

Come nel seguente video (di apertura del film), noi siamo una società che sta precipitando, e continua a ripetersi: «Fino a qui, tutto bene».

Ignorando che il problema non è la caduta, ma l’atterraggio.











Cambiamento climatico e negazionismo

Studi con peer review dimostrano inequivocabilmente la responsabilità umana sui cambiamenti climatici. Eppure molti negano questa responsabilità, spesso anche minimizzando la gravità del problema.

Sembra fin assurdo che si possa mettere in dubbio quanto dice la scienza. Non fosse perché ogni giorno usufruiamo dei suoi risultati: smartphone, computer, auto, elettricità, perfino lo sciacquone del water non esisterebbero senza la scienza.

E allora perché?

La distanza psicologica

Incontriamo enormi difficoltà a immaginare i cambiamenti climatici come qualcosa di impellente. Si tratta di una “trappola cognitiva”, come ha spiegato qualche anno fa Simona Sacchi, psicologa sociale: il nostro cervello si allarma quando si trova di fronte a un rischio immediato; se un’auto sta per investirmi, faccio un salto indietro, per esempio. E subito ho una riprova dell’efficacia o meno della mia azione.

Nel caso dei cambiamenti climatici, invece, le nostre azioni a favore dell’ambiente non danno risultati visibili subito. E spesso neppure siamo toccati direttamente (o così ci sembra) da incendi, alluvioni o scioglimento dei ghiacciai.

Questo ci porta a pensare che il problema sia procrastinabile. O che addirittura non sussista.

Chi utilizza la strategia dello struzzo?

Parlando di cambiamenti climatici, viene spontaneo pensare che gli struzzi siano i nostri governanti. Italiani, ma anche mondiali. Da oltre trent’anni i movimenti ambientalisti, sulla base dei rapporti dell’IPCC, chiedono urgenti interventi in tal senso. Ma poco è stato fatto, e questo è senza dubbio vergognoso, oltre che estremamente pericoloso.

Tuttavia un po’ struzzi lo siamo anche noi. Innanzitutto perché quei governanti che tanto critichiamo sono lo specchio delle nostre società: siamo noi a eleggerli, ed è sulla base del consenso che possono mantenere e/o ottenere che agiscono.

In altre parole, tengono conto di quel che pensiamo e vogliamo. Forse non per sincera condivisione, ma perché il gioco è quello.

L’importanza delle azioni individuali

Anche se le azioni individuali non danno risultati immediati, la loro importanza è fondamentale.

Innanzitutto perché contribuiscono alla nostra consapevolezza personale. E questo aiuta a non confondere notizie attendibili con fake news; aiuta a restare informati, a ritrovare un rapporto con se stessi e l’ambiente.

In secondo luogo perché il nostro esempio può diventare contagioso. Far riflettere le persone che conosciamo. Indurle a cambiare stile di vita, ad abbandonare la strategia dello struzzo.

Se qualcuno mi chiede perché non mangio carne e latticini, per esempio, so cosa rispondergli: l’industria zootecnica è uno dei principali settori responsabili dei cambiamenti climatici.

Come rendere meno struzzi i politici

Cambiamo comportamenti. Utilizziamo meno l’auto e l’aereo, bandiamo la plastica dalle nostre vite, diamo un’impostazione più ecologica alle nostre case e ai nostri consumi alimentari.

Dimostriamo di avere a cuore il futuro del pianeta Terra: solo allora daranno ascolto alle nostre proteste in piazza, perché le dovranno riconoscere coerenti.

Dovranno riconoscere che è in atto una vera e propria rivoluzione, pacifica quanto necessaria.

Ricordiamoci che la politica non può non tener conto di una società che cambia.

E quella società è ciascuno di noi, è le scelte che facciamo ogni giorno.

Claudia Maschio