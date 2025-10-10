La Commissione Europea ha annunciato ufficialmente l’avvio della nuova Strategia LGBTIQ+ 2026-2030, un piano articolato e ambizioso che punta a rafforzare i diritti e l’inclusione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer nei Paesi membri dell’Unione. L’iniziativa, presentata dalla Commissaria per l’Uguaglianza, Hadja Lahbib, segna un passo deciso nella direzione di un’Europa più inclusiva secondo la visione della Commissione.

Incremento di fondi e priorità strategiche

Il cuore pulsante della nuova strategia è l’aumento significativo dei finanziamenti europei destinati alle organizzazioni impegnate nella promozione dei diritti LGBTIQ+. Secondo quanto illustrato da fonti ufficiali, i fondi raddoppieranno rispetto al periodo precedente, raggiungendo la cifra di 3,6 miliardi di euro nel quadro del prossimo bilancio pluriennale dell’UE.

Questi fondi verranno convogliati attraverso diversi strumenti europei, tra cui il programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) e altri canali mirati al sostegno della società civile. La Commissione ha ribadito che i finanziamenti non si limiteranno ad azioni simboliche o culturali, ma saranno orientati a interventi concreti: supporto legale, programmi educativi, raccolta dati, monitoraggio delle discriminazioni e sostegno psicologico per le vittime di violenza e discriminazione.

Gli obiettivi politici della Commissione

Presentando il piano, la Commissaria Lahbib ha parlato di un’Europa che “non può permettersi di lasciare indietro nessuno”. La strategia si articola attorno a quattro pilastri principali:

Prevenzione e contrasto della discriminazione; Sicurezza delle persone LGBTIQ+; Integrazione delle tematiche LGBTIQ+ in tutte le politiche europee; Promozione della leadership e partecipazione politica delle persone LGBTIQ+.

L’intento, secondo Bruxelles, è di garantire pari opportunità in ogni settore della vita pubblica e privata, dal lavoro all’istruzione, dalla sanità all’accesso ai servizi pubblici. Particolare attenzione sarà rivolta al riconoscimento reciproco dei diritti tra Stati membri, con un appello al rispetto delle libertà fondamentali anche nei Paesi in cui tali diritti sono attualmente limitati o non riconosciuti.







L’annuncio della nuova strategia ha suscitato immediate reazioni da parte del Parlamento europeo. Mentre esponenti dei gruppi progressisti e liberali hanno accolto con favore l’iniziativa, definendola un “passo storico per l’uguaglianza dei diritti in Europa”, le voci critiche non si sono fatte attendere.

Uno dei commenti più netti è arrivato dall’eurodeputato Paolo Inselvini, rappresentante di Fratelli d’Italia e membro del gruppo ECR (Conservatori e Riformisti Europei). In una nota ufficiale, Inselvini ha duramente criticato il piano, definendolo “l’ennesima bandiera ideologica dell’UE nel momento in cui i cittadini chiedono tutt’altro”. L’europarlamentare ha puntato il dito contro l’entità dei finanziamenti previsti, che a suo avviso rappresentano una “offensiva culturale” disconnessa dalle priorità reali degli europei.

La sala stampa semivuota e il segnale politico

Curiosamente, la presentazione ufficiale della strategia è avvenuta in una sala stampa quasi deserta, un dettaglio non sfuggito agli osservatori politici e ai media. Questo elemento, seppur simbolico, è stato interpretato da alcuni come un segnale di scarso interesse pubblico o di disaffezione nei confronti dell’ennesima iniziativa “di principio” promossa da Bruxelles.

Ciononostante, i promotori della strategia insistono sull’importanza del piano, ricordando che si tratta di una risposta coerente alle esigenze di milioni di cittadini europei che ancora oggi subiscono discriminazioni, aggressioni e marginalizzazione in base al loro orientamento sessuale o identità di genere.

La strategia arriva in un momento in cui l’Unione Europea è attraversata da dinamiche molto differenti tra gli Stati membri sul fronte dei diritti civili. Se in Paesi come Spagna, Paesi Bassi, Svezia e Francia le politiche a tutela delle minoranze LGBTIQ+ sono consolidate e godono di ampio consenso politico e sociale, altrove – come in Polonia, Ungheria e parte della Romania – si registrano resistenze crescenti e veri e propri arretramenti normativi.

Non è un caso che una parte rilevante della strategia sarà dedicata proprio al rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio e sanzione nei confronti degli Stati che non rispettano i principi sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. In particolare, si prevede un potenziamento del ruolo dell’Agenzia per i Diritti Fondamentali (FRA) e una maggiore collaborazione con la Corte di Giustizia dell’UE per assicurare l’attuazione concreta delle politiche antidiscriminatorie.

Cultura, educazione e formazione: strumenti chiave del piano

Un altro asse fondamentale della strategia 2026-2030 riguarda la trasformazione culturale, considerata dalla Commissione come condizione necessaria per un cambiamento duraturo. In questo senso, saranno avviate campagne di sensibilizzazione in tutta Europa, con particolare attenzione alle scuole, ai media e al mondo del lavoro.

Programmi formativi rivolti a insegnanti, funzionari pubblici e operatori sanitari mireranno a decostruire stereotipi e pregiudizi ancora radicati. Inoltre, saranno promossi progetti culturali e artistici che valorizzino la diversità come patrimonio comune europeo, anche attraverso il sostegno a festival, mostre e produzioni audiovisive tematiche.

La strategia LGBTIQ+ 2026-2030 si presenta dunque come un banco di prova per l’Unione Europea. Da un lato, essa ambisce a incarnare una visione progressista e inclusiva dell’Europa; dall’altro, si espone a critiche che la accusano di disallineamento rispetto alle priorità percepite da ampie fasce di popolazione.

Patricia Iori