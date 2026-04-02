Il Parlamento portoghese ha approvato una revisione normativa che introduce il divieto di somministrare trattamenti ormonali, farmaci bloccanti della pubertà e interventi chirurgici finalizzati alla transizione di genere per i minori di 18 anni.

La nuova impostazione legislativa nasce dall’abrogazione di una legge approvata nel 2018, che aveva riconosciuto il diritto all’autodeterminazione dell’identità di genere, consentendo anche ai minori di intraprendere percorsi di transizione con il supporto di trattamenti medici. Con la riforma appena approvata, il legislatore ha scelto di riconsiderare quell’impianto normativo, ridefinendo i limiti dell’intervento sanitario in ambito minorile.

Dal riconoscimento dell’autodeterminazione alla tutela restrittiva

La legge del 2018 era stata accolta come una delle più avanzate in Europa in materia di diritti legati all’identità di genere. Essa prevedeva la possibilità di modificare il genere nei documenti ufficiali e, in alcuni casi, apriva la strada a percorsi medici anche per i più giovani, nel rispetto di determinate condizioni e con il consenso dei genitori o dei tutori legali.

Con la revisione attuale, tuttavia, il Parlamento ha scelto di rimuovere tali disposizioni, introducendo un principio opposto: quello della non ammissibilità di trattamenti medici irreversibili o potenzialmente tali su individui non ancora maggiorenni. Secondo i promotori della riforma, la scelta si fonda sulla necessità di garantire una protezione rafforzata ai minori, considerati non pienamente in grado di esprimere un consenso informato su decisioni di tale portata.

La definizione dei trattamenti come pratica dannosa

Uno degli aspetti più controversi della nuova normativa riguarda la qualificazione dei trattamenti di transizione somministrati ai minori. Il Parlamento ha infatti adottato una formulazione particolarmente netta, definendo tali pratiche come una forma di violenza nei confronti dei soggetti più giovani.

Questa presa di posizione riflette una visione secondo cui gli interventi medici legati alla transizione comporterebbero rischi significativi, sia sul piano fisico sia su quello psicologico, soprattutto in una fase della vita caratterizzata da sviluppo e cambiamento. I sostenitori della legge ritengono che la priorità debba essere data a un approccio prudenziale, che escluda interventi irreversibili fino al raggiungimento della maggiore età.







Le motivazioni alla base della riforma

Alla base della decisione parlamentare vi è un insieme articolato di motivazioni. Tra queste, un ruolo centrale è occupato dal principio di precauzione, spesso invocato in ambito medico quando si tratta di trattamenti innovativi o oggetto di dibattito scientifico.

Alcuni esponenti politici e parte della comunità medica hanno ricordato la necessità di approfondire ulteriormente gli effetti a lungo termine dei trattamenti ormonali e dei bloccanti della pubertà. In particolare, sono stati citati studi che mostrano possibili conseguenze sulla fertilità, sullo sviluppo osseo e sul benessere psicologico. Un altro elemento rilevante riguarda la crescita del numero di minori che richiedono percorsi di transizione negli ultimi anni.

La scelta del Portogallo nasce in un momento in cui diversi Paesi stanno rivedendo le proprie politiche in materia di trattamenti di transizione per minori. In alcune nazioni si è assistito a un rafforzamento delle linee guida cautelative, mentre in altre si continua a sostenere l’accesso ai trattamenti come parte integrante dell’assistenza sanitaria.

Le conseguenze per il sistema sanitario

L’introduzione del divieto comporterà inevitabilmente conseguenze anche per il sistema sanitario portoghese. Le strutture mediche e i professionisti del settore dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, ridefinendo protocolli e percorsi di presa in carico dei pazienti minorenni.

È probabile che venga rafforzato il ruolo del supporto psicologico e psichiatrico, considerato un elemento centrale per accompagnare i giovani che manifestano disagio legato alla propria identità di genere. In assenza di interventi medici, tali forme di assistenza potrebbero diventare il principale strumento di supporto.

Una questione destinata a restare al centro del dibattito

La riforma approvata dal Parlamento portoghese rappresenta un passaggio significativo in un dibattito destinato a proseguire nel tempo. Il tema dei trattamenti di transizione per minori coinvolge infatti aspetti medici, etici, giuridici e sociali, rendendo difficile l’adozione di soluzioni condivise. È verosimile che la nuova normativa sarà oggetto di ulteriori discussioni, sia a livello interno sia in ambito internazionale. Le evoluzioni della ricerca scientifica e le esperienze di altri Paesi potranno influenzare eventuali future revisioni del quadro legislativo.

Patricia Iori