Stroncata dal cancro: Alessia scrive un diario alle sue figlie

Stroncata dal cancro, Alessia Lovato scrive un diario alle sue figlie. La donna, mamma di 2 bambine di 4 e 9 anni, ha deciso di lasciare un diario per tenere vivo il suo ricordo, nonostante la prematura scomparsa.

Alessia, originaria di Montebello Vicentino, ma residente a Treviso, 44 anni, era un’ingegnere di professione, impiegata in una multinazionale tedesca con sede a Padova. Una malattia incurabile in soli 6 mesi se l’è portata via, togliendole la possibilità di veder crescere le sue bambine, alle quali, però, ha deciso di fare un regalo speciale: un diario in cui racconta i suoi ultimi mesi di vita ed il coraggio di rassegnarsi ad un destino inaccettabile, ma inevitabile.

La scoperta della malattia

Alessia Lovato aveva scoperto la malattia nell‘ottobre del 2018, quando, durante un controllo di routine, le era stato diagnosticato un cancro al pancreas, in uno stadio già avanzato che lei, nonostante la gravità, ha provato a combattere con le poche forze che il suo corpo, già affaticato dalla malattia, le aveva lasciato. Una donna tenace che, nel suo ultimo mese di vita, quando ormai le sue condizioni si erano già ulteriormente aggravate, ha preso in mano carta e penna, mettendo nero su bianco parole d’amore e di coraggio che solo una mamma sa regalare. Un dono speciale che Alessia ha voluto fare alle sue bimbe, per regalare loro parole di conforto e di coraggio, quando la mancanza della loro mamma si farà sentire più forte.

“Glielo darò quando cominceranno a essere donne. Lo farò quando capiranno di dover andare avanti da sole, da guerriere, com’è stata la loro mamma in questi ultimi sei mesi”

ha raccontato David Bertol, marito della donna. Bertol aveva conosciuto Alessia alla facoltà di ingegneria dell’Università di Padova. Nel 2006 era arrivato il matrimonio, poi le 2 bambine. L’ultimo saluto ad Alessia si è tenuto ieri presso la chiesa parrocchiale di San Zeno, a Treviso.

Mena Indaco