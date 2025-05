In una società in cui la lotta contro l’eccesso di zuccheri nella dieta è diventata una priorità per la salute pubblica, una scoperta scientifica di portata storica getta nuova luce sul motivo per cui l’essere umano fatica tanto a resistere a cioccolatini, caramelle e torte. Una ricerca pionieristica, recentemente pubblicata sulla prestigiosa rivista Cell, ha infatti decifrato la struttura 3D del recettore gustativo responsabile della percezione del sapore dolce, offrendo una comprensione senza precedenti del meccanismo biologico che sta alla base dell’attrazione per i dolci.

Il team internazionale di scienziati che ha condotto lo studio, coordinato dallo Zuckerman Institute della Columbia University, ha raggiunto questo traguardo dopo oltre tre anni di intensi esperimenti. L’impresa non è stata affatto semplice: ottenere e studiare in laboratorio il recettore del gusto dolce si è rivelato straordinariamente complesso a causa della sua instabilità e della sua natura particolarmente elusiva. Tuttavia, la perseveranza dei ricercatori ha permesso non solo di isolare il recettore, ma anche di mappare con precisione la sua configurazione tridimensionale.

Questa struttura molecolare, ora finalmente disponibile alla comunità scientifica, rappresenta una chiave d’accesso per comprendere a fondo come il nostro organismo reagisce agli zuccheri. Non si tratta di una semplice curiosità biologica: le implicazioni sono profonde e toccano tanto l’ambito medico quanto quello alimentare. Potenzialmente, la conoscenza della struttura del recettore potrà infatti essere utilizzata per progettare dolcificanti più efficaci, in grado di stimolare il recettore dolce senza però causare gli effetti dannosi legati all’assunzione di zuccheri raffinati.

La biologia del desiderio

Il gusto dolce è uno dei cinque gusti fondamentali – insieme al salato, all’acido, all’amaro e all’umami – e si ritiene che l’attrazione verso i sapori dolci abbia un’origine evolutiva. In natura, gli zuccheri sono una fonte di energia immediatamente disponibile, e la capacità di identificarli ha rappresentato per millenni un vantaggio adattativo. Tuttavia, nell’ambiente moderno, dove il cibo zuccherato è abbondante e facilmente accessibile, questo stesso meccanismo si è trasformato in una trappola metabolica, contribuendo all’epidemia globale di obesità e diabete.

Il recettore del gusto dolce è un complesso proteico composto da due subunità chiamate T1R2 e T1R3, che si combinano per formare una struttura funzionale. Questa proteina si trova sulla superficie delle cellule gustative situate nelle papille della lingua e agisce come un’interfaccia tra il mondo esterno e il cervello. Quando una sostanza zuccherina entra in contatto con il recettore, esso si attiva e invia un segnale elettrico al cervello, che viene interpretato come “dolcezza”.

Grazie alla mappatura tridimensionale, gli scienziati sono riusciti a identificare con precisione le aree del recettore responsabili del legame con le molecole zuccherine. Questa conoscenza è cruciale per la progettazione razionale di molecole che possano attivare il recettore senza apportare calorie o causare un impatto glicemico. In altre parole, si apre la strada a una nuova generazione di dolcificanti intelligenti, capaci di ingannare il nostro cervello e soddisfare il desiderio di dolcezza senza effetti nocivi per la salute.







Un’impresa scientifica tra le più complesse

La complessità della struttura del recettore ha rappresentato una sfida tecnica notevole. I ricercatori hanno dovuto ricorrere a tecniche all’avanguardia di microscopia crioelettronica, un metodo che consente di visualizzare le molecole biologiche a livello atomico. Ogni passaggio è stato minuziosamente studiato per stabilizzare la proteina e osservarne la forma esatta.

Il fatto che questo recettore fosse così difficile da produrre e analizzare ha rallentato per decenni i progressi nel settore. Ora, grazie a questo risultato, non solo si apre la possibilità di comprendere meglio il gusto dolce, ma anche di investigare in che modo il recettore interagisca con altri stimoli, come i dolcificanti artificiali, i farmaci o persino sostanze ancora sconosciute.

Questa conquista, sebbene di natura eminentemente biochimica, ha quindi risvolti anche psicologici e sociali. Il desiderio di dolci è spesso trattato come un fenomeno di autocontrollo o di debolezza personale, ma la scienza dimostra ancora una volta quanto i meccanismi biologici siano potenti e radicati. Comprendere la base molecolare della percezione del gusto consente anche di riformulare il discorso culturale intorno all’alimentazione, spostando l’attenzione dalla colpevolizzazione individuale alla comprensione scientifica del comportamento umano.

Il lavoro dello Zuckerman Institute non si esaurisce nella pura scoperta scientifica. I ricercatori stanno già esplorando applicazioni pratiche, collaborando con industrie alimentari e farmaceutiche per sviluppare nuovi composti capaci di interagire in modo selettivo con il recettore dolce. L’obiettivo non è solo quello di ridurre l’uso di zucchero, ma anche di personalizzare le risposte sensoriali in base alle esigenze specifiche dei singoli individui, ad esempio in pazienti diabetici o in soggetti obesi.

Inoltre, la possibilità di modulare la percezione del dolce potrebbe rivelarsi utile anche in ambito clinico, ad esempio per migliorare l’appetito in pazienti sottoposti a terapie oncologiche o affetti da disturbi del gusto. Non è escluso, infine, che in futuro la manipolazione del recettore dolce possa essere sfruttata anche per fini terapeutici, regolando il rilascio di neurotrasmettitori coinvolti nella gratificazione e nel controllo dell’appetito.

Una nuova era per la scienza del gusto

Con questa scoperta, la scienza del gusto entra in una nuova era. Se fino ad oggi la comprensione del dolce si basava su osservazioni empiriche e test soggettivi, ora è possibile costruire una base oggettiva e quantificabile per studiarne gli effetti e le potenzialità. Il recettore T1R2/T1R3 non è più solo una porta d’accesso al piacere sensoriale, ma diventa un bersaglio terapeutico e tecnologico.

Patricia Iori