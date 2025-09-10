In Italia, laurearsi è sempre più un sogno per molti giovani. Solo uno su tre studenti riesce a tagliare il traguardo, lontano dalla media Ocse che sfiora il 50%. Per chi ce la fa, il percorso non garantisce automaticamente il riconoscimento sociale e professionale che meriterebbe: gli studenti laureati italiani faticano a trovare lavoro e, quando ci riescono, il salario resta sorprendentemente basso. Mentre negli altri Paesi un titolo universitario apre le porte a guadagni significativamente più alti, in Italia un laureato percepisce solo un terzo in più rispetto a chi ha un semplice diploma.

Il rapporto Education at a Glance 2025 dell’Ocse descrive un quadro ancora più allarmante: un italiano su tre tra i 25 e i 64 anni possiede capacità di lettura e comprensione limitate a testi semplici. La cosiddetta “alfabetizzazione funzionale bassa” riguarda il 37% della popolazione adulta, contro il 27% della media Ocse, e persino il 16% dei laureati italiani mostra difficoltà significative. Una condizione che incide su lavoro, benessere, gestione dei risparmi e capacità di orientarsi nell’informazione.

Giovani studenti laureati in Italia: pochi e poco valorizzati

Il percorso universitario resta un privilegio per pochi. Solo il 32% dei giovani italiani consegue una laurea, contro il 40% dei coetanei tedeschi e il 53% di francesi e spagnoli. La situazione è ancora più critica per chi proviene da famiglie con basso livello di istruzione: appena il 15% riesce a laurearsi. Ma nemmeno tra i figli di laureati il titolo è garantito: uno su tre interrompe gli studi prima di ottenere il diploma universitario.

Oltre alla quantità, il tipo di laurea influisce sul valore del titolo nel mercato del lavoro. In Italia, oltre un terzo degli studenti si concentra su ambiti umanistici o sociali, poco richiesti dalle imprese rispetto a discipline STEM, economia o diritto, più diffuse negli altri Paesi. Questo contribuisce a spiegare perché i laureati italiani guadagnano meno dei loro omologhi europei o nordamericani.







Università sottofinanziata

Il sistema universitario italiano soffre di un grave problema strutturale: il sottofinanziamento. Le spese totali per università e ricerca, tra pubblico e privato, ammontano all’1% del Pil, contro l’1,4% della media Ocse. Considerando solo la spesa pubblica, la cifra scende allo 0,6%, molto meno dell’1,1% di Francia e Germania. Inoltre, lo Stato investe più nella scuola primaria e secondaria che nell’università: un alunno delle scuole costa 12.666 dollari, mentre uno studente universitario solo 8.992.

La situazione non migliora per i docenti. Una maestra italiana con laurea percepisce un salario inferiore del 33% rispetto agli altri lavoratori laureati, mentre la media Ocse segnala un divario del 17%. Negli ultimi dieci anni, il reddito reale degli insegnanti è diminuito del 4,4%, contro un aumento medio Ocse del 14,6%.

Il basso livello di competenze di lettura e comprensione tra gli adulti ha conseguenze profonde. La capacità limitata di interpretare testi semplici non impedisce solo l’accesso a lavori qualificati, ma incide sulla gestione quotidiana, dalle finanze personali alla salute. Quasi un adulto su quattro comprende solo testi molto brevi, rendendo evidente la portata sociale del problema.

Investimenti insufficienti e risorse carenti

L’Italia dedica appena il 4% del Pil all’istruzione, contro una media Ocse del 4,9%. Le carenze economiche si ripercuotono sulle infrastrutture scolastiche, sulla formazione continua dei docenti e sulla qualità complessiva dell’insegnamento. Le misure di finanziamento recentemente annunciate, come i 500 milioni destinati ad Agenda Sud e Agenda Nord, sono giudicate dai sindacati insufficienti a colmare le lacune strutturali e a tutelare i salari dall’inflazione.

I dati confermano la debolezza dell’ascensore sociale italiano: il 63% dei giovani con almeno un genitore laureato consegue a sua volta un titolo universitario, mentre solo il 15% dei figli di genitori senza diploma supera la scuola secondaria. La laurea si tramanda più per eredità familiare che per merito individuale, con conseguenze sulle opportunità di lavoro e sulla mobilità sociale.

Le difficoltà – che il più delle volte si trasformano in ostacoli troppo grandi da superare – degli studenti laureati o in procinto di esserlo in Italia non è solo un problema di numeri: rappresenta un sistema educativo sottofinanziato, una distribuzione diseguale delle competenze, salari bassi per docenti e laureati, e un freno alla mobilità sociale. Senza interventi concreti e strutturali, il Paese rischia di perdere preziosi talenti e di consolidare le disuguaglianze di generazione in generazione.

Lucrezia Agliani