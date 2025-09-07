La presenza di studenti senza cittadinanza italiana all’interno delle scuole pubbliche e paritarie sta assumendo proporzioni che non possono più essere considerate marginali, ma costituiscono ormai un tratto distintivo e permanente del sistema scolastico nazionale.

Secondo gli ultimi dati disponibili relativi all’anno scolastico 2022-2023, sono 914.860 gli alunni privi della cittadinanza italiana iscritti nei vari gradi d’istruzione, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di secondo grado. Si tratta di un incremento significativo rispetto all’anno precedente: oltre 42.000 unità in più, con una crescita percentuale che porta la quota complessiva di questi studenti all’11,2% del totale, rispetto al 10,6% registrato nel 2021-2022. Un balzo che non è solo numerico, ma culturale, sociale e politico.

Un dato che parla al futuro

Questa tendenza, che si consolida anno dopo anno, non è destinata ad attenuarsi. Al contrario, essa riflette un cambiamento di fondo nella composizione della popolazione giovanile italiana, laddove le nuove generazioni si presentano sempre più eterogenee per origine, lingua, religione e cultura familiare. Si tratta in molti casi di figli di immigrati nati in Italia — i cosiddetti “seconde generazioni” — ma anche di studenti giunti da poco nel nostro Paese, per ricongiungimenti familiari o in seguito a migrazioni più recenti.

La scuola diventa il primo vero luogo di integrazione, l’arena quotidiana dove si sperimenta la convivenza tra identità differenti e si costruisce la cittadinanza del futuro. Tuttavia, non sempre le istituzioni sembrano pronte ad accogliere questa trasformazione con gli strumenti adeguati.







Il ritardo normativo e il dibattito politico

L’Italia, a differenza di molti altri Paesi europei, adotta ancora un sistema rigido di ius sanguinis: la cittadinanza si trasmette per discendenza, e non per nascita sul territorio nazionale. Ciò significa che, anche se nati e cresciuti in Italia, molti bambini e ragazzi che frequentano le scuole non sono cittadini italiani e non godono degli stessi diritti dei loro compagni.

Le proposte di riforma, in particolare quelle relative allo ius soli temperato o allo ius culturae, restano al centro di accese controversie ideologiche. Alcuni schieramenti politici, come la Lega e altri partiti della destra, esprimono preoccupazioni legate alla presunta perdita di identità nazionale o all’eccessiva apertura nei confronti delle comunità straniere. Altri, soprattutto nel centrosinistra e nel mondo associativo, mostrano invece l’urgenza di riconoscere giuridicamente una realtà già consolidata nei fatti.

La geografia della diversità: un’Italia a due velocità

L’analisi territoriale dei dati mostra un’Italia profondamente diversificata. Le grandi città e le regioni del Nord, tradizionalmente più interessate dai flussi migratori per motivi economici e occupazionali, registrano percentuali più alte di alunni stranieri. In alcune aree metropolitane, come Milano, Torino, Bologna o Verona, la presenza di studenti senza cittadinanza italiana supera di gran lunga la media nazionale, sfiorando in alcuni casi il 20% del totale.

Al contrario, il Sud e le isole presentano una realtà meno impattata, sebbene anch’essi conoscano una crescita progressiva. Le scuole del Nord, ad esempio, sono spesso più attrezzate con mediatori culturali e docenti formati all’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, mentre nel Mezzogiorno tali figure sono ancora poco presenti.

Nonostante le difficoltà, molte scuole italiane rappresentano veri e propri laboratori di integrazione. Insegnanti, dirigenti e operatori educativi sperimentano quotidianamente modalità innovative per rispondere alla complessità culturale delle loro classi. Progetti interculturali, corsi di alfabetizzazione, attività di mediazione linguistica, iniziative di apertura al territorio: sono queste le strategie messe in campo per trasformare la diversità in una risorsa educativa.

Tuttavia, permangono ostacoli significativi. La mancanza di fondi, il sovraffollamento delle classi, la carenza di formazione specifica per i docenti e il turn-over elevato tra gli insegnanti precari costituiscono fattori che limitano fortemente la capacità della scuola di svolgere un’efficace funzione inclusiva. A tutto ciò si aggiunge una burocrazia lenta e spesso inadatta a rispondere tempestivamente ai bisogni emergenti.

La scuola del domani

Le classi multietniche non sono un’eccezione, ma la nuova normalità. La vera sfida non è quella di fermare o contenere questo fenomeno, ma di governarlo con lungimiranza e responsabilità, trasformandolo in un’occasione per ripensare l’intero impianto educativo.

Che piaccia o meno ai detrattori dell’inclusione, la scuola italiana sta cambiando volto. In ogni aula, nelle grandi città come nei piccoli centri, si respira una realtà sempre più globale. Ignorare questa trasformazione significherebbe rinunciare a una delle più importanti occasioni di progresso sociale e culturale del nostro tempo. Accettarla, invece, con spirito aperto e visione progettuale, può segnare l’inizio di una nuova stagione educativa, capace di preparare davvero i cittadini di domani.