Negli ultimi dieci anni il sistema universitario italiano ha vissuto una trasformazione silenziosa ma significativa: il numero degli studenti universitari fuori corso, ossia coloro che non riescono a completare gli studi nei tempi previsti, è diminuito in modo consistente. Secondo una ricostruzione effettuata da Skuola.net sui dati ufficiali del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), la riduzione ammonta a circa 70mila unità rispetto al decennio precedente. Se nell’anno accademico 2013/2014 gli iscritti fuori corso erano 510.805, nel 2023/2024 la cifra è scesa a 438.609.

Un cambiamento non solo numerico, ma anche simbolico, che racconta una trasformazione culturale e organizzativa del mondo accademico italiano: le università, negli ultimi anni, hanno intrapreso un processo di revisione interna fatto di digitalizzazione, sostegno alla didattica, maggiore flessibilità e nuovi strumenti per agevolare il percorso degli studenti.

Un decennio di riforme e cambiamenti strutturali

Il decennio in esame, dal 2013 al 2023, è stato caratterizzato da una serie di riforme che hanno inciso profondamente sull’organizzazione degli studi universitari.

Tra le più rilevanti si possono citare la crescente diffusione dei servizi digitali per la didattica e la gestione amministrativa, l’espansione della formazione a distanza (accelerata in modo decisivo dalla pandemia di Covid-19) e l’introduzione di percorsi di tutoraggio personalizzato in molte università. Tutti elementi che, nel complesso, hanno contribuito a migliorare la regolarità delle carriere universitarie.

In parallelo, anche le politiche di sostegno economico agli studenti hanno avuto un ruolo determinante. L’ampliamento delle borse di studio e delle esenzioni dalle tasse universitarie per le fasce di reddito più basse ha consentito a molti di proseguire gli studi con maggiore serenità, riducendo la necessità di abbandonare o rallentare il percorso per motivi economici.

La riduzione dei fuori corso come indicatore di efficienza

Il calo di oltre 70mila studenti fuori corso in dieci anni rappresenta un indicatore importante dell’efficienza del sistema universitario. La regolarità negli studi è infatti strettamente collegata a variabili come la qualità dell’insegnamento, la disponibilità di risorse, l’adeguatezza delle strutture e la capacità di orientamento degli atenei.

Un’università in cui una quota minore di studenti rimane indietro rispetto ai tempi canonici è un’università che riesce, in linea di massima, a garantire un percorso più fluido e coerente. Tuttavia, la semplice diminuzione numerica non racconta tutta la storia. Il fenomeno dei fuori corso, infatti, è da sempre multifattoriale e risente di differenze significative tra aree disciplinari, atenei e regioni.

Ad esempio, le facoltà tecnico-scientifiche, tradizionalmente più complesse e con un carico di studio elevato, continuano ad avere percentuali più alte di studenti fuori corso rispetto ai corsi di area umanistica. Allo stesso modo, gli atenei delle regioni del Nord mostrano da tempo tassi di regolarità superiori rispetto a quelli del Sud, riflettendo disparità storiche e strutturali.







L’impatto della pandemia e la spinta della digitalizzazione

Un passaggio cruciale nel decennio considerato è stato rappresentato dal biennio 2020-2021, segnato dalla crisi pandemica. Paradossalmente, la pandemia ha avuto un impatto positivo su alcune dinamiche universitarie: l’improvvisa necessità di spostare la didattica online ha accelerato processi di modernizzazione che, fino a quel momento, procedevano lentamente.

Molti studenti hanno potuto seguire corsi e sostenere esami a distanza, riducendo i tempi di spostamento e aumentando la flessibilità nella gestione dello studio. Questa nuova modalità, pur con i suoi limiti, ha contribuito a rendere più accessibile l’università e ha permesso a una parte della popolazione studentesca di recuperare terreno, limitando i ritardi accumulati.

Le università, dal canto loro, hanno imparato a utilizzare in modo più efficiente le piattaforme digitali, integrando strumenti di e-learning e didattica mista (in presenza e online) che oggi rappresentano un’eredità positiva del periodo pandemico.

Un’Italia universitaria più coesa, ma ancora diseguale

La riduzione dei fuori corso è generalizzata ma non uniforme. Alcuni atenei, specialmente quelli di dimensioni medio-piccole e situati in contesti territoriali meno dinamici, faticano ancora a garantire un’offerta formativa capace di sostenere gli studenti lungo tutto il percorso accademico.

L’indice di regolarità rimane più elevato nei grandi poli universitari del Nord – Milano, Torino, Bologna, Padova – che da tempo beneficiano di infrastrutture più solide, di un corpo docente più numeroso e di un tessuto economico e culturale favorevole all’inserimento lavorativo post-laurea.

Nel Mezzogiorno, invece, persistono criticità legate a disservizi amministrativi, maggior numero di studenti lavoratori e minor disponibilità di borse di studio, fattori che rendono più difficile mantenere la regolarità del percorso. Tuttavia, anche in queste aree si registrano segnali incoraggianti, con atenei come quelli di Bari, Napoli e Catania che stanno investendo su tutoraggio e digitalizzazione per ridurre il fenomeno dei fuori corso.

Gli effetti sul mercato del lavoro e sull’economia

Un minor tempo di permanenza all’università comporta infatti un ingresso più tempestivo dei giovani nel mercato del lavoro, con benefici diretti sulla produttività e sull’età media dei nuovi lavoratori. In un Paese come l’Italia, che da anni si confronta con una delle età di laurea più alte d’Europa, ogni passo verso la regolarità rappresenta un progresso sostanziale.

Inoltre, un sistema universitario più efficiente consente di ridurre la dispersione delle risorse pubbliche, migliorando il rapporto tra costi e risultati. Gli studenti che completano il loro percorso nei tempi previsti rappresentano un investimento più sostenibile, sia per le università che per la collettività.

La sfida per i prossimi anni sarà quella di consolidare questi progressi. Gli atenei stanno elaborando strategie sempre più articolate per favorire la regolarità negli studi: dalla semplificazione delle procedure burocratiche alla creazione di sportelli di ascolto e orientamento, fino all’introduzione di piani di studio flessibili che tengano conto delle esigenze individuali degli studenti.

Cresce inoltre l’attenzione verso la formazione continua e i percorsi personalizzati, con l’obiettivo di superare il modello rigido del corso di laurea “standard”. Alcuni atenei stanno sperimentando formule modulari, che consentono di accumulare crediti formativi in modo progressivo e adattabile, riducendo il rischio di interruzioni.

Un ruolo importante continuerà a essere giocato dalle tecnologie digitali, non solo nella didattica ma anche nella gestione amministrativa, nell’orientamento e nel monitoraggio delle carriere.

Patricia Iori