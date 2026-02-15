Il 15 febbraio 1996 rappresenta una data spartiacque nella storia giuridica e civile dell’Italia. In quel giorno entrò in vigore una riforma destinata a mutare radicalmente l’impostazione normativa in materia di violenza sessuale: furono definitivamente cancellate le disposizioni del cosiddetto Codice Rocco , elaborate durante il periodo fascista, che qualificavano lo stupro come reato contro la moralità pubblica e il buon costume. Con l’approvazione della nuova legge, si parlò di stupro come delitto contro la persona, ponendo al centro la dignità e l’integrità dell’individuo e non più un astratto ordine morale collettivo.

Non si trattò soltanto di una modifica tecnica del codice penale, ma di un cambiamento di paradigma: lo Stato smise di considerare la violenza sessuale come un’offesa alla pubblica decenza per riconoscerla finalmente come un’aggressione diretta ai diritti fondamentali della vittima. In questo mutamento si riflettevano decenni di battaglie civili, mobilitazioni femministe e trasformazioni profonde nel modo di concepire la libertà e l’autodeterminazione delle donne.

Dal delitto contro la morale al delitto contro la persona

Per comprendere la portata della riforma del 1996 è necessario ricordare il contesto precedente. Il Codice Rocco, varato nel 1930, inseriva i reati sessuali tra quelli contro la moralità pubblica. La struttura normativa rispecchiava l’ideologia del regime fascista, che attribuiva alla sessualità una dimensione pubblica, subordinata alla tutela dell’ordine sociale e della famiglia tradizionale. In tale prospettiva, la violenza sessuale non veniva primariamente letta come lesione della libertà individuale, bensì come attentato al pudore e alla morale collettiva.

Questa impostazione produceva conseguenze non solo simboliche, ma anche pratiche. Il procedimento penale, l’attenzione mediatica e talvolta persino l’atteggiamento delle istituzioni tendevano a concentrarsi sul comportamento della vittima, sulle sue abitudini, sul suo stile di vita. In altre parole, il processo rischiava di trasformarsi in un’indagine sulla “rispettabilità” della persona offesa, piuttosto che sulla condotta dell’aggressore.

La legge del 1996 ribaltò questa logica. Inserendo la violenza sessuale tra i delitti contro la persona, il legislatore affermò che il bene giuridico protetto è la libertà sessuale dell’individuo, intesa come espressione dell’autonomia e della dignità umana. Si trattò di un riconoscimento fondamentale: la vittima non era più il simbolo di un ordine morale violato, ma un soggetto titolare di diritti inviolabili.

Una rivoluzione culturale oltre la norma

Il cambiamento normativo del 1996 non nacque in un vuoto storico. Fu il risultato di una lunga stagione di rivendicazioni e di trasformazioni sociali che avevano attraversato l’Italia a partire dagli anni Settanta. Le battaglie per il divorzio, per la riforma del diritto di famiglia, per l’interruzione volontaria di gravidanza avevano progressivamente ridefinito il ruolo della donna nella società e nel diritto.

La sessualità femminile cessò così di essere considerata materia di controllo sociale per diventare ambito di autodeterminazione. Il riconoscimento della violenza sessuale come delitto contro la persona si inserì in un più ampio processo di emancipazione, che mirava a smantellare stereotipi radicati e a promuovere una cultura del rispetto e del consenso.

La riforma del 1996 fu dunque l’espressione di una rivoluzione culturale: sancì, sul piano giuridico, un mutamento già avvenuto nella coscienza collettiva. Tuttavia, come spesso accade, la norma non bastò da sola a cancellare prassi e mentalità sedimentate. Il percorso verso una piena tutela delle vittime rimase – e rimane tuttora – complesso e in evoluzione.







Le tensioni del presente

A distanza di trent’anni da quella svolta, il tema della violenza sessuale continua a occupare il centro del dibattito pubblico. Ogni proposta di modifica normativa riapre interrogativi delicati sull’equilibrio tra garanzie dell’imputato e protezione della vittima, tra esigenze probatorie e riconoscimento del consenso come elemento centrale.

In questo quadro si inserisce la discussione intorno al cosiddetto “Ddl Bongiorno”, proposta legislativa che ha suscitato reazioni contrastanti. Secondo alcune voci critiche, tra cui quella dell’ex ministra Livia Turco, vi sarebbe il rischio di un arretramento rispetto alle conquiste del 1996.

Turco ha dichiarato:

«Perché non si arretra sui diritti e sulla libertà delle donne, e il Ddl Bongiorno rischia di produrre un arretramento grave nella definizione e nella tutela contro lo stupro, tornando a un’impostazione che, di fatto, rimette sotto processo chi subisce violenza».

Il rischio di una regressione

Le parole di Turco richiamano un nodo cruciale: il valore simbolico delle norme. Il diritto penale non è soltanto un insieme di disposizioni tecniche, ma anche un linguaggio attraverso cui la società definisce ciò che è inaccettabile. Ogni modifica legislativa, soprattutto in materia di diritti fondamentali, invia un messaggio culturale.

Un eventuale ritorno a formulazioni che enfatizzino aspetti diversi dalla libertà personale potrebbe essere percepito come un passo indietro rispetto alla conquista del 1996. Anche senza un’esplicita riformulazione del bene giuridico tutelato, l’introduzione di criteri che rendano più onerosa la prova o che pongano l’accento su elementi estranei alla volontà della vittima rischierebbe di alterare l’equilibrio raggiunto.

Il consenso come cardine della tutela

Uno degli aspetti più rilevanti nella discussione contemporanea riguarda la nozione di consenso. Negli ultimi anni, anche a livello internazionale, si è rafforzata l’idea che la violenza sessuale debba essere definita principalmente in base all’assenza di un consenso libero e informato.

L’Italia, con la riforma del 1996, ha compiuto un primo passo importante nel riconoscere la libertà sessuale come bene primario. Tuttavia, il modo in cui il consenso viene interpretato e accertato in sede giudiziaria continua a essere oggetto di confronto. La difficoltà probatoria tipica di questi reati rende necessario un approccio sensibile, capace di evitare stereotipi e pregiudizi.

In questo senso, la formazione degli operatori del diritto e l’evoluzione della cultura giudiziaria sono elementi altrettanto decisivi quanto la formulazione delle norme. La tutela effettiva non dipende esclusivamente dal testo legislativo, ma dalla sua applicazione concreta.

Una conquista da preservare

Guardando al 15 febbraio 1996, emerge con chiarezza la portata storica di quella riforma. L’abrogazione delle norme del Codice Rocco segnò la fine di un’impostazione che subordinava la dignità della persona a un’idea astratta di moralità pubblica. Fu il riconoscimento, tardivo ma fondamentale, che la violenza sessuale è un attacco alla libertà individuale.

Le parole di Livia Turco, menzionate precedentemente, richiamano alla vigilanza. I diritti, una volta acquisiti, non sono irreversibili; richiedono attenzione, consapevolezza e impegno costante. La storia del 1996 dimostra che il diritto può essere strumento di emancipazione e progresso. La sfida del presente consiste nel consolidare quei risultati, evitando arretramenti che rischierebbero di riaprire ferite che la società italiana ha faticosamente cercato di rimarginare.

Patricia Iori